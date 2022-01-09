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Кто в РПЛ лидирует по голам среди легионеров — «Зенит», «Сочи», «Спартак», «Краснодар», ЦСКА, «Локомотив», «Рубин»

«Зенит», «Спартак» и «Сочи» должны быть за отмену лимита. Без легионеров они бы страдали
Кирилл Закатченко
Кто в РПЛ лидирует по голам среди легионеров
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Кто лидирует в лиге по голам среди иностранцев, а кто — среди россиян. «Краснодару» без легионеров тоже плохо.

Иностранные футболисты играют немаловажную роль в РПЛ. В последние годы всё чаще раздаются призывы об отмене лимита на легионеров для создания здоровой конкуренции внутри клубов. Мы подсчитали количество голов зарубежных и российских футболистов, дабы понять, какие команды больше других зависят от игры легионеров.

У каких клубов самый высокий процент голов легионеров

Наибольший вклад от иностранцев получают клубы из Краснодарского края. Лучшие бомбардиры «Сочи» (Кассьерра, Нобоа, Попов) и «Краснодара» (Кордоба, Кабелла, Крыховяк) представляют не Россию. Ещё в двух клубах РПЛ — «Рубине» и «Спартаке» — легионеры забивают чаще, чем наши футболисты. Меньше других от голов иностранных игроков зависят «Химки», «Крылья Советов», «Нижний Новгород» и «Уфа». Все они, кроме самарцев, находятся в нижней части турнирной таблицы. Любопытно, что в составе башкирского клуба пока не отличился ни один легионер — уникальный случай для нынешнего сезона. Обращает на себя внимание не самый высокий процент голов иностранцев в «Динамо». Несмотря на это, команда Сандро Шварца завершила первую часть чемпионата на втором месте в РПЛ.

МестоКлуб% голов
1«Краснодар»69%
2«Сочи»63%
3«Рубин»61%
4«Спартак»55%
5«Зенит»48%
6«Ахмат»46%
7ЦСКА43%
8«Урал»42%
9«Локомотив»33%
10«Арсенал»33%
11«Ростов»27%
12«Динамо»27%
13«Химки»6%
14«Крылья Советов»5%
15«Нижний Новгород»5%
16«Уфа»0%
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Кто лидирует в РПЛ по количеству голов легионеров

Клаудиньо

Клаудиньо

Фото: «Чемпионат»

Первое место занимает «Зенит» — его легионеры отличились 21 раз (14 из них оформили Азмун и Клаудиньо). Совсем рядом расположились «Краснодар» и «Сочи». Из 14 голов «Рубина» половину забил один футболист (Дрейер). Сразу в 10 командах на счету иностранных игроков меньше 10 мячей. О «баранке» «Уфы» мы уже упоминали, недалеко в этом плане ушли легионеры «Химок», «Крыльев» и «Нижнего».

МестоКлубГолы
1«Зенит»21
2«Краснодар»20
3«Сочи»19
4«Рубин»14
5«Спартак»11
6«Ахмат»11
7«Динамо»9
8ЦСКА9
9«Локомотив»8
10«Арсенал»8
11«Ростов»8
12«Урал»5
13«Нижний Новгород»1
14«Крылья Советов»1
15«Химки»1
16«Уфа»0
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Какие клубы первые в лиге по количеству голов россиян

Тюкавин и Захарян

Тюкавин и Захарян

Фото: «Чемпионат»

«Зенит» и здесь находится в числе лидеров, однако на первом месте располагается «Динамо». Отметим довольно высокий показатель «Крыльев Советов» и «Ростова». Из 17 мячей «Уфы» 13 оформил один футболист — лучший бомбардир лиги Агаларов. Хуже всего дела с российскими голами обстоят в «Рубине», «Урале», «Спартаке» и «Краснодаре». В казанском клубе у самого результативного россиянина (Бакаев) всего два мяча. Такая же ситуация и в «Урале» — там дважды отличился Гаджимурадов.

МестоКлубГолы
1«Динамо»24
2«Зенит»23
3«Крылья Советов»19
4«Ростов»19
5«Уфа»17
6«Нижний Новгород»16
7«Химки»15
8«Локомотив»14
9«Арсенал»13
10ЦСКА12
11«Ахмат»12
12«Сочи»10
13«Краснодар»9
14«Спартак»9
15«Урал»7
16«Рубин»5
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Кто в РПЛ побеждает чаще других благодаря голам легионеров

Касьера

Касьера

Фото: pfcsochi.ru

Сразу четыре клуба не одержали ни одной победы, хотя в случае с «Уфой» это неудивительно. В тройке лидеров снова два клуба из Краснодарского края, при этом «Сочи» занимает первое место. Московские команды, в свою очередь, расположились примерно в середине таблицы. Самыми полезными с точки зрения победных голов являются Клаудиньо («Зенит») и Маттео Кассьерра («Сочи»), забившие по три мяча. Больше всего легионеров, приносивших победу, у «Краснодара» (пять человек).

МестоКлубГолы
1«Сочи»7
2«Зенит»6
3«Краснодар»5
4«Рубин»4
5«Ахмат»4
6«Динамо»3
7«Спартак»3
8ЦСКА3
9«Урал»3
10«Арсенал»3
11«Локомотив»2
12«Ростов»1
13«Крылья Советов»0
14«Нижний Новгород»0
15«Химки»0
16«Уфа»0
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