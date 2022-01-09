«Зенит», «Спартак» и «Сочи» должны быть за отмену лимита. Без легионеров они бы страдали

Иностранные футболисты играют немаловажную роль в РПЛ. В последние годы всё чаще раздаются призывы об отмене лимита на легионеров для создания здоровой конкуренции внутри клубов. Мы подсчитали количество голов зарубежных и российских футболистов, дабы понять, какие команды больше других зависят от игры легионеров.
У каких клубов самый высокий процент голов легионеров
Наибольший вклад от иностранцев получают клубы из Краснодарского края. Лучшие бомбардиры «Сочи» (Кассьерра, Нобоа, Попов) и «Краснодара» (Кордоба, Кабелла, Крыховяк) представляют не Россию. Ещё в двух клубах РПЛ — «Рубине» и «Спартаке» — легионеры забивают чаще, чем наши футболисты. Меньше других от голов иностранных игроков зависят «Химки», «Крылья Советов», «Нижний Новгород» и «Уфа». Все они, кроме самарцев, находятся в нижней части турнирной таблицы. Любопытно, что в составе башкирского клуба пока не отличился ни один легионер — уникальный случай для нынешнего сезона. Обращает на себя внимание не самый высокий процент голов иностранцев в «Динамо». Несмотря на это, команда Сандро Шварца завершила первую часть чемпионата на втором месте в РПЛ.
|Место
|Клуб
|% голов
|1
|«Краснодар»
|69%
|2
|«Сочи»
|63%
|3
|«Рубин»
|61%
|4
|«Спартак»
|55%
|5
|«Зенит»
|48%
|6
|«Ахмат»
|46%
|7
|ЦСКА
|43%
|8
|«Урал»
|42%
|9
|«Локомотив»
|33%
|10
|«Арсенал»
|33%
|11
|«Ростов»
|27%
|12
|«Динамо»
|27%
|13
|«Химки»
|6%
|14
|«Крылья Советов»
|5%
|15
|«Нижний Новгород»
|5%
|16
|«Уфа»
|0%
Кто лидирует в РПЛ по количеству голов легионеров
Клаудиньо
Фото: «Чемпионат»
Первое место занимает «Зенит» — его легионеры отличились 21 раз (14 из них оформили Азмун и Клаудиньо). Совсем рядом расположились «Краснодар» и «Сочи». Из 14 голов «Рубина» половину забил один футболист (Дрейер). Сразу в 10 командах на счету иностранных игроков меньше 10 мячей. О «баранке» «Уфы» мы уже упоминали, недалеко в этом плане ушли легионеры «Химок», «Крыльев» и «Нижнего».
|Место
|Клуб
|Голы
|1
|«Зенит»
|21
|2
|«Краснодар»
|20
|3
|«Сочи»
|19
|4
|«Рубин»
|14
|5
|«Спартак»
|11
|6
|«Ахмат»
|11
|7
|«Динамо»
|9
|8
|ЦСКА
|9
|9
|«Локомотив»
|8
|10
|«Арсенал»
|8
|11
|«Ростов»
|8
|12
|«Урал»
|5
|13
|«Нижний Новгород»
|1
|14
|«Крылья Советов»
|1
|15
|«Химки»
|1
|16
|«Уфа»
|0
Какие клубы первые в лиге по количеству голов россиян
Тюкавин и Захарян
Фото: «Чемпионат»
«Зенит» и здесь находится в числе лидеров, однако на первом месте располагается «Динамо». Отметим довольно высокий показатель «Крыльев Советов» и «Ростова». Из 17 мячей «Уфы» 13 оформил один футболист — лучший бомбардир лиги Агаларов. Хуже всего дела с российскими голами обстоят в «Рубине», «Урале», «Спартаке» и «Краснодаре». В казанском клубе у самого результативного россиянина (Бакаев) всего два мяча. Такая же ситуация и в «Урале» — там дважды отличился Гаджимурадов.
|Место
|Клуб
|Голы
|1
|«Динамо»
|24
|2
|«Зенит»
|23
|3
|«Крылья Советов»
|19
|4
|«Ростов»
|19
|5
|«Уфа»
|17
|6
|«Нижний Новгород»
|16
|7
|«Химки»
|15
|8
|«Локомотив»
|14
|9
|«Арсенал»
|13
|10
|ЦСКА
|12
|11
|«Ахмат»
|12
|12
|«Сочи»
|10
|13
|«Краснодар»
|9
|14
|«Спартак»
|9
|15
|«Урал»
|7
|16
|«Рубин»
|5
Кто в РПЛ побеждает чаще других благодаря голам легионеров
Касьера
Фото: pfcsochi.ru
Сразу четыре клуба не одержали ни одной победы, хотя в случае с «Уфой» это неудивительно. В тройке лидеров снова два клуба из Краснодарского края, при этом «Сочи» занимает первое место. Московские команды, в свою очередь, расположились примерно в середине таблицы. Самыми полезными с точки зрения победных голов являются Клаудиньо («Зенит») и Маттео Кассьерра («Сочи»), забившие по три мяча. Больше всего легионеров, приносивших победу, у «Краснодара» (пять человек).
|Место
|Клуб
|Голы
|1
|«Сочи»
|7
|2
|«Зенит»
|6
|3
|«Краснодар»
|5
|4
|«Рубин»
|4
|5
|«Ахмат»
|4
|6
|«Динамо»
|3
|7
|«Спартак»
|3
|8
|ЦСКА
|3
|9
|«Урал»
|3
|10
|«Арсенал»
|3
|11
|«Локомотив»
|2
|12
|«Ростов»
|1
|13
|«Крылья Советов»
|0
|14
|«Нижний Новгород»
|0
|15
|«Химки»
|0
|16
|«Уфа»
|0
- 9 января 2022
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