«Зенит», «Спартак» и «Сочи» должны быть за отмену лимита. Без легионеров они бы страдали

Кто лидирует в лиге по голам среди иностранцев, а кто — среди россиян. «Краснодару» без легионеров тоже плохо.

Иностранные футболисты играют немаловажную роль в РПЛ. В последние годы всё чаще раздаются призывы об отмене лимита на легионеров для создания здоровой конкуренции внутри клубов. Мы подсчитали количество голов зарубежных и российских футболистов, дабы понять, какие команды больше других зависят от игры легионеров.

У каких клубов самый высокий процент голов легионеров

Наибольший вклад от иностранцев получают клубы из Краснодарского края. Лучшие бомбардиры «Сочи» (Кассьерра, Нобоа, Попов) и «Краснодара» (Кордоба, Кабелла, Крыховяк) представляют не Россию. Ещё в двух клубах РПЛ — «Рубине» и «Спартаке» — легионеры забивают чаще, чем наши футболисты. Меньше других от голов иностранных игроков зависят «Химки», «Крылья Советов», «Нижний Новгород» и «Уфа». Все они, кроме самарцев, находятся в нижней части турнирной таблицы. Любопытно, что в составе башкирского клуба пока не отличился ни один легионер — уникальный случай для нынешнего сезона. Обращает на себя внимание не самый высокий процент голов иностранцев в «Динамо». Несмотря на это, команда Сандро Шварца завершила первую часть чемпионата на втором месте в РПЛ.

Место Клуб % голов 1 «Краснодар» 69% 2 «Сочи» 63% 3 «Рубин» 61% 4 «Спартак» 55% 5 «Зенит» 48% 6 «Ахмат» 46% 7 ЦСКА 43% 8 «Урал» 42% 9 «Локомотив» 33% 10 «Арсенал» 33% 11 «Ростов» 27% 12 «Динамо» 27% 13 «Химки» 6% 14 «Крылья Советов» 5% 15 «Нижний Новгород» 5% 16 «Уфа» 0%

Кто лидирует в РПЛ по количеству голов легионеров

Клаудиньо Фото: «Чемпионат»

Первое место занимает «Зенит» — его легионеры отличились 21 раз (14 из них оформили Азмун и Клаудиньо). Совсем рядом расположились «Краснодар» и «Сочи». Из 14 голов «Рубина» половину забил один футболист (Дрейер). Сразу в 10 командах на счету иностранных игроков меньше 10 мячей. О «баранке» «Уфы» мы уже упоминали, недалеко в этом плане ушли легионеры «Химок», «Крыльев» и «Нижнего».

Место Клуб Голы 1 «Зенит» 21 2 «Краснодар» 20 3 «Сочи» 19 4 «Рубин» 14 5 «Спартак» 11 6 «Ахмат» 11 7 «Динамо» 9 8 ЦСКА 9 9 «Локомотив» 8 10 «Арсенал» 8 11 «Ростов» 8 12 «Урал» 5 13 «Нижний Новгород» 1 14 «Крылья Советов» 1 15 «Химки» 1 16 «Уфа» 0

Какие клубы первые в лиге по количеству голов россиян

Тюкавин и Захарян Фото: «Чемпионат»

«Зенит» и здесь находится в числе лидеров, однако на первом месте располагается «Динамо». Отметим довольно высокий показатель «Крыльев Советов» и «Ростова». Из 17 мячей «Уфы» 13 оформил один футболист — лучший бомбардир лиги Агаларов. Хуже всего дела с российскими голами обстоят в «Рубине», «Урале», «Спартаке» и «Краснодаре». В казанском клубе у самого результативного россиянина (Бакаев) всего два мяча. Такая же ситуация и в «Урале» — там дважды отличился Гаджимурадов.

Место Клуб Голы 1 «Динамо» 24 2 «Зенит» 23 3 «Крылья Советов» 19 4 «Ростов» 19 5 «Уфа» 17 6 «Нижний Новгород» 16 7 «Химки» 15 8 «Локомотив» 14 9 «Арсенал» 13 10 ЦСКА 12 11 «Ахмат» 12 12 «Сочи» 10 13 «Краснодар» 9 14 «Спартак» 9 15 «Урал» 7 16 «Рубин» 5

Кто в РПЛ побеждает чаще других благодаря голам легионеров

Касьера Фото: pfcsochi.ru

Сразу четыре клуба не одержали ни одной победы, хотя в случае с «Уфой» это неудивительно. В тройке лидеров снова два клуба из Краснодарского края, при этом «Сочи» занимает первое место. Московские команды, в свою очередь, расположились примерно в середине таблицы. Самыми полезными с точки зрения победных голов являются Клаудиньо («Зенит») и Маттео Кассьерра («Сочи»), забившие по три мяча. Больше всего легионеров, приносивших победу, у «Краснодара» (пять человек).