7 летних трансферов в РПЛ, которые сработали круче других

Однозначно успешных трансферов летом 2021-го в РПЛ было не так много. Большинство футболистов провели неровную первую половину сезона, где-то сверкали, а где-то меркли и теряли эффективность. Два примера — «Рубин» и «Локомотив» с их массовыми закупками.
Ниже — семь новичков, которые либо были самыми стабильными, либо сильнее остальных повлияли на игровую структуру своих команд.
Клаудиньо, атакующий полузащитник
Из «РБ Брагантино» в «Зенит» за € 12 млн
В РПЛ: 12 матчей, 7 голов, 2 передачи
В кратчайшие сроки Клаудиньо превратился в одного из самых ярких футболистов «Зенита». Его финты вызывают овации у болельщиков, а под конец года бразилец резко прибавил в конкретике. Он отметился голами во всех ключевых матчах: дважды с «Динамо», а также со «Спартаком» и ЦСКА.
Хотя главное здесь даже не голы, а тот факт, что благодаря Клаудиньо «Зенит» сделал очередной шаг в сторону обретения комбинационного стиля. Теперь команда, упакованная бразильцами, ещё лучше выходит из-под прессинга. Её левая сторона поля стала мощнейшим оружием. А сам Клаудиньо традиционно один из лидеров по полученным и отданным передачам. Причём бразилец отличается и нетипичной для позиции и натуры надёжностью: в среднем в РПЛ отдаёт за 90 минут 53 передачи с очень высокой точностью в 85,9%.
Да, есть вопросы по игре в Лиге чемпионов – проваленные матчи с «Ювентусом» и «Мальмё» на выезде, лишь одно яркое выступление – дома против «Челси». Но конкретно в РПЛ Клаудиньо уже принёс много пользы.
Матео Кассьерра, нападающий
Из «Белененсеша» в «Сочи» за € 1,2 млн
В РПЛ: 11 матчей, 8 голов, 3 передачи
Купленный на замену Заболотному Кассьерра, само собой, не сумел заменить предшественника с точки зрения работоспособности. Зато значительно превосходит его в результативности: за 11 туров воспитанник «Аякса» забил всего на один гол меньше, чем Заболотный за весь прошлый сезон.
Кассьерру отличают отличные открывания – как под фланговые передачи, так и под вертикальные забросы, а также классное завершение. 24-летний колумбиец забил 8 голов после 25 ударов, в среднем за игру он выполняет 6,32 касания в чужой штрафной – это второй показатель в чемпионате после Дзюбы.
«Сочи» получил сильного завершителя, который будет забивать в качественной структуре.
Родригао, центральный защитник
Из «Жил Висенте» в «Сочи» (свободный агент)
В РПЛ: 17 матчей, 1 гол
До «Сочи» Родригао успел провести в Европе лишь два неполных сезона – довольно скромный бэкграунд для 26-летнего бразильца. Но российский клуб разглядел в защитнике полезные качества, сделал на него ставку в ходе перестройки состава – и, кажется, круто угадал.
На дистанции сезона Родригао допустил минимум грубых результативных ошибок. Он надёжно играет роль самого центрального в тройке, здорово выглядит как в борьбе, так и в подстраховке. В среднем бразилец выигрывает 67% единоборств вверху – один из лучших показателей в РПЛ. А в последнем матче со «Спартаком» Родригао вообще стал лучшим в команде, насобирав 12 выносов из штрафной.
Джон Кордоба, нападающий
Из «Герты» в «Краснодар» за € 20 млн (по версии «Краснодара» — за € 10,5 млн)
В РПЛ: 15 матчей, 6 голов, 4 передачи
Мощный и неплохо бегущий Кордоба ощутимо изменил атаку «Краснодара», сделал её более силовой и вертикальной. Он покорил РПЛ прежде всего летом, когда выдал мощнейший и очень результативный отрезок – «5+2» в шести первых матчах. В дальнейшем колумбиец уже не был настолько эффективным. Сначала помешала первая травма, затем жутко просела реализация, да и вся лига постепенно адаптировалась к его манере.
Сложно назвать Кордобу совсем уж уникальным форвардом (тем более учитывая солидные затраты), но пользу он определённо принёс. В том числе и как ассистент: очень много скидок на ход партнёрам грудью и в касание ногами, немало передач под удар. А в ноябре колумбиец ещё и забил «Спартаку». На попадание в рейтинг всецело наработал.
Андерс Дрейер, атакующий полузащитник
Из «Мидтьюлланна» в «Рубин» за € 7 млн
В РПЛ: 12 матчей, 7 голов
«Рубин» валится и постоянно проигрывает, в том числе поэтому и складывается ощущение, что большинство трансферов пока не сработало. Но одно приобретение всё же можно выделить со знаком «плюс»: полузащитник Дрейер имеет очень достойную статистику. Он оформил победный хет-трик в игре с «Уралом», забил отличные голы «Локомотиву» и «Сочи». В фирменном стиле – с левой ноги со средней дистанции после быстрых смещений в середину.
Весной можно ожидать дальнейшего роста. Как ассистент Андерс себя пока не проявил, хотя в прежних клубах он отдавал множество ключевых передач.
Гжегож Крыховяк, центральный полузащитник
Из «Локомотива» в «Краснодар» за € 4 млн
В РПЛ: 14 матчей, 4 гола, 3 передачи
Опытный полузащитник был фактически выдавлен из «Локомотива» уже по ходу чемпионата. Поляк не вписывался в новую стратегию развития – при солидном возрасте получал слишком большую зарплату. «Краснодар» все эти факторы нисколько не смутили, он подписал полузащитника без длительных раздумий. И, как выяснилось позже, обрёл не просто сильного футболиста, а ещё и капитана.
Крыховяк успел забить за «быков» четыре гола (в том числе в важных матчах с «Сочи» и победный со «Спартаком») и отдать две голевые передачи. Ему бы ещё играть менее жёстко, всё-таки два удаления за половину чемпионата – перебор. Но, вне всяких сомнений, Гжегож помог «Краснодару» стать более солидным.
Даниил Уткин, центральный полузащитник
Из «Краснодара» в «Ахмат» (аренда)
В РПЛ: 16 матчей, 6 голов, 1 передача
Воспитанник «Краснодара» проводит в Грозном самый результативный сезон в карьере. Он стал важнейшим игроком в построениях Талалаева (16 матчей в стартовом составе), отвечает за креатив и стандартные положения. Со штрафных Уткин успел забить уже три класснейших гола, в том числе в победных матчах с «Локомотивом» и «Динамо».
P. S. Изначально хотелось включить в данный рейтинг и других игроков. Но после внимательного изучения мы сместили их за пределы первой семёрки. Например:
– Антон Заболотный. Антон определённо принёс пользу ЦСКА, помог в трудный период связать оборону с атакой и на славу отпахал все свои матчи. Но всё же он не отличался результативностью – при большом объёме минут забил всего пять голов. Всё ещё кажется, что армейцам для возвращения на самые верхние строчки нужен более классный форвард, а не просто работяга;
– Фабиан Бальбуэна. Он вроде бы стал ключевым игроком «Динамо», образовал опытную связку с Ордецом в центре обороны, забил два гола после стандартов. Но при этом нельзя не замечать грубые индивидуальные ошибки парагвайца и его медленные возвраты в позицию после неуспешных выбросов вперёд;
– Мохамед Конате из «Ахмата» шестью голами и мощным объёмом. Алексей Козлов из «Нижнего Новгорода» с его самым результативным сезоном в карьере. Денис Макаров из «Динамо» с важными действиями в зимнем отрезке, и ряд других футболистов.
Использованы данные Wyscout.
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