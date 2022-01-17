«Он не хотел быть в составе». После этих слов нападающий «МЮ» обвинил Рангника во лжи

«МЮ» упустил победу в матче с «Астон Виллой» (2:2), хотя вёл 2:0 — Филиппе Коутиньо гениально вернулся в АПЛ, поучаствовав после выхода на замену в двух голах.



После встречи журналисты задали Ральфу Рангнику много вопросов по игре, но спросили и об отсутствии Антони Марсьяля в заявке на матч. У форварда действительно были хорошие шансы сыграть — особенно с учётом травм Криштиану Роналду и Маркуса Рашфорда. Но Марсьяля не оказалось даже на скамейке запасных, а в старте вышел молодой Энтони Эланга.

«Марсьяль не хотел быть в составе. По этой причине он не отправился с нами на выезд», — коротко ответил Рангник. Француз окончательно потерял место в основе «МЮ» ещё в прошлом сезоне при Сульшере, летом залечивал травму колена, а в новом чемпионате сыграл всего 199 минут (забил один гол).

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Приход Рангника не изменил ситуацию, при нём Марсьяль вообще не выходил на поле (и стабильно не попадал в заявку). Логично, что пошли активные слухи об уходе форварда из команды. Была информация об интересе к нему «Ньюкасла», «Севильи» и «Барселоны». Заявление Рангника с учётом последних новостей лишь подтверждало тот факт, что отношения «МЮ» и Марсьяля подходят к концу.



Но вскоре Марсьяль опроверг слова Рангника в своём «инстаграме», фактически обвинив тренера во лжи: «Я никогда не откажусь играть за «МЮ». Я в команде 7 лет и никогда не буду относиться к ней или к болельщикам неуважительно».

Интересно! «МЮ» пока никак не прокомментировал ситуацию, но ясно одно — при Рангнике француз уже точно не вернётся даже в заявку клуба на матчи АПЛ.

Куда теперь идти Марсьялю?

Контракт Марсьяля действует до лета 2024-го, поэтому отсидеться до лета и уйти куда-нибудь на правах свободного агента точно не получится. «Севилья» была очень близка к подписанию форварда на правах аренды, но, как сообщил журналист и инсайдер Фабрицио Романо, «МЮ» был согласен на сделку только при условии ощутимого (минимум 50%) покрытия зарплаты от испанцев. А она, если что, составляет £ 250 тыс в неделю. Для «Севильи» это огромные деньги. Таким образом, испанский клуб быстро выбыл из борьбы за Марсьяля.



По информации испанского издания Sport, «Ньюкасл» даже предложил £ 30 млн «МЮ» за переход Марсьяля, но от трансфера отказался сам игрок. Якобы мотивировал это желанием перейти в «Барселону». Но и в этом направлении пока нет особого продвижения — после всех финансовых потрясений «Барселона» сейчас скрупулезно считает копейки (особенно с учётом подписания Феррана Торреса).

Скорее всего, разлад между Рангником и Марсьялем ускорит процесс. Тем более сам тренер ещё в конце декабря говорил: «Мы долго общались, и Марсьяль объяснил мне, что он в «МЮ» уже семь лет и чувствует, что пришло время для перемен. Насколько знаю, пока по нему не было предложений от других клубов. Поэтому на данный момент он остаётся в команде».

В «МЮ» Марсьяль превратился в капризную звезду

По информации Football Leaks, в 2015-м «МЮ» заплатил «Монако» за переход Марсьяля € 50 млн. Ещё € 30 млн шли как три бонуса по € 10 млн — за 25 голов в составе «МЮ», 25 матчей в составе сборной Франции и попадание в тройку претендентов на «Золотой мяч». До последнего достижения Марсьяль так и не добрался (и вряд ли доберётся), а за первые два «МЮ» уже давно перевёл «Монако» причитающиеся 20 млн.

За семь сезонов Марсьяль провёл за «МЮ» более 260 матчей во всех турнирах, забил 79 мячей и отдал 51 голевую передачу. Не самые плохие цифры, тем более на отдельных отрезках Марсьяль показывал просто отличный футбол. Например, в сезоне-2019/2020, в котором форвард оформил 17+7 по системе «гол+пас» только в АПЛ. Однако все хорошие выступления Марсьяля были связаны с исключительным индивидуальным подходом к игроку.



Например, вот такую историю вспоминает Сэмюэль Лакхерст, автор и журналист Manchester Evening News: «Утверждение Марсьяля, что он «никогда не проявлял неуважения к клубу», любопытно. Был момент, когда он ушел в самоволку во время предсезонного тура 2018 года». Тогда командой руководил Жозе Моуринью — с ним Марсьяль находился в откровенном разладе.

Среди причин конфликта разные инсайдеры называли следующее: Марсьяль хотел играть центрфорварда и расстроился, что 9-й номер сначала отдали Златану Ибрагимовичу, а затем Ромелу Лукаку. По информации Times, Моуринью считал француза «ментально слабым» игроком и планировал избавиться от него, заменив на Ивана Перишича (в роли основного футболиста на левом фланге). При «добром» Сульшере Марсьяль вернулся в состав, но заметно сбавил после яркой кампании-2019/2020 (также в дело вмешались травмы).



Судя по всему, Рангник не особо оценил тонкий психологический мир форварда.