«Врачи уверены — он не поправится». Как трагедия сделала 34-й номер особенным для футбола

После истории с Нури его друзья по «Аяксу» выбирают именно эти цифры.

13 января «Эвертон» объявил о переходе Анвара Эль-Гази. Футболист «Астон Виллы» проведёт в новом клубе остаток сезона на правах аренды. В самом факте трансфера нет ничего примечательного, если не считать поступок игрока. Эль-Гази сыграет в «Эвертоне» под 34-м номером — в честь Абдельхака Нури, с которым вместе выступал за «Аякс».

Что произошло с Абдельхаком «Аппи» Нури

Карьера этого парня трагическим образом оборвалась летом 2017 года. Футболист «Аякса» вышел в основе на контрольный матч с «Вердером» и отыграл 71 минуту. После этого Нури рухнул на газон, потеряв сознание, а врачи 20 минуты пытались завести его сердце. Игрока доставили на вертолёте в больницу и ввели в состояние комы. Медики диагностировали сердечную аритмию и повреждение мозга.

«Врачи уверены, что он не поправится. Аппи ничего не чувствует, ничего не слышит. Он просто не знает, кто мы такие. Но мы не теряем надежды. Вера учит нас принимать неизбежное, но мы молимся за его выздоровление», — говорил в 2018 году старший брат футболиста Абдеррах.

Весной 2020-го стало известно, что Нури вышел из комы. Брат игрока отметил, что Абдельхак даже иногда смотрит футбол и улыбается. Впрочем, Нури по-прежнему прикован к кровати. Он живёт в Амстердаме с родственниками, а дом полностью оборудован для комфортной жизни. В начале 2021 года директор «Аякса» Эдвин ван дер Сар сообщил, что клуб не договорился с семьёй игрока о компенсации. «Аякс» взял на себя некоторую ответственность за случившееся, но переговоры с родственниками Нури прошли безуспешно.

Кто ещё брал 34-й номер в честь Нури

Донни ван де Бек. Полузащитник — большой друг Нури. Донни очень тяжело переживал трагедию. После перехода из «Аякса» в «Манчестер Юнайтед» голландец взял 34-й номер, который ему уступил вратарь Дин Хендерсон. «Клуб сам предложил мне такой вариант, поскольку был в курсе нашей истории с Нури», — сказал ван де Бек. Голландец признался, что периодически навещает друга, однако после этого не спит неделями.

Джастин Клюйверт. В сезоне-2018/2019 нападающий сменил «Аякс» на «Рому» и сразу попросил себе 34-й номер. Первый гол в Риме голландский футболист отпраздновал с футболкой Нури. «Это для моего товарища Аппи. Ты всегда в моих мыслях», — говорил Джастин. Клюйверт отыграл под 34-м номером один сезон, после чего сменил его. Сейчас он выступает за «Ниццу» с семёркой на спине.

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Филиппе Сандлер. Защитник перешёл в «Манчестер Сити» летом 2018 года и сразу же сменил номер. «Как только я переехал в Англию, сразу попросил о смене номере. Сделал это в честь Аппи, с которым мы вместе играли за молодёжку «Аякса». Сейчас Сандлер играет во Франции за «Труа» под 32-м номером.

Амин Юнес. Немец перебрался из «Аякса» в «Наполи» и отыграл в Италии два сезона под 34-м номером. Юнес сделал такой выбор, чтобы проявить уважение к Нури, которого называет своим маленьким братом. Сейчас играет за «Айнтрахт» под 21-м номером.

Фото: Francesco Pecoraro/Getty Images