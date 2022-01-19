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Где сейчас Кафу, как бывший футболист сборной Бразилии пережил потерю сына, последние новости про игрока

«Могу позвонить друзьям, чтобы поплакать». Как живёт великий Кафу
Михаил Рождественский
Как сейчас живёт великий Кафу
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Два года назад лучший правый защитник в истории пережил трагедию.

Двукратный чемпион мира, победитель Лиги чемпионов, эталон флангового защитника наряду с партнёром по сборной Роберто Карлосом. Всё это — Кафу. Легендарный бразилец отпахал на профессиональном уровне 19 лет и навсегда врезался в память тем, кто следил за футболом в 90-е и нулевые. После завершения карьеры Кафу не стал тренером, поэтому многие могли потерять его из виду. Как он живёт сейчас?

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Решение не становиться тренером Кафу в 2014-м объяснял так: «Я не претендую на это. Конечно, в будущем могу и передумать, однако в данный момент думаю о другом. Например, о будущем своих детей и моём фонде».

Кафу жил беззаботно: никакой лишней ответственности, приглашения на благотворительные матчи и прочие мероприятия, на которые часто зовут звёзд прошлого. Вот что он говорил в интервью «Чемпионату» в 2018 году: «Я очень счастливый человек. Радуюсь, что просто просыпаюсь каждое утро».

Но всё поменялось в 2019-м. Тот год поделил жизнь Кафу на до и после.

Фото: Getty Images

Летом 2019-го появилась информация, что у Кафу накопились многомиллионные долги. А в начале сентября случилось страшное. Бразилец вместе с сыном Данило отправился поиграть в футбол. Рядовой матч превратился в трагедию. Данило страдал от атеросклероза (хроническое заболевание артерий, ведёт к ишемической болезни сердца) и ждал катетеризацию, которая позволила бы врачам получить чёткое представление о состоянии артерий. Операция должна была состояться через два дня. Но он до неё не дожил.

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Кафу спустя некоторое время после смерти сына подробно рассказал, что произошло: «Данило был со мной в одной команде. В перерыве он ушёл, а я продолжил играть. Три минуты спустя я заметил переполох за пределами поля. Из любопытства я пошёл посмотреть, что происходит, и натолкнулся на своего сына. Данило бился в судорогах. Я запаниковал, поскольку у него были проблемы с сердцем. Понимал, что нам нельзя терять время, поэтому взял его на руки и отнёс в машину. Через пять минут мы доехали до больницы. Его состояние на тот момент ухудшилось. Врачи пытались оживить сына разными способами. Через полчаса меня позвал доктор. Я сказал ему: «Вам не нужно ничего говорить». Я молился, просил бога не забирать моего мальчика. Ничего не получилось.

Каждые пять дней хожу на кладбище, чтобы увидеть могилу. Я ещё не пережил случившееся. Мне не хватает смелости зайти в комнату, где он жил. Я больше не ходил на футбольное поле, где у него случился приступ. Не знаю, как описать чувство, когда закапываешь гроб с сыном, зная, что он уже не вернётся. Смерть сына остаётся с отцом и матерью на всю оставшуюся жизнь. Сейчас я часто плачу. Могу позвонить друзьям, чтобы поплакать. Они всё понимают, поэтому просто молчат, а я всё плачу и плачу. Это меня успокаивает». Данило было всего 30 лет.

Фото: instagram.com/cafu2

На этом ужасный 2019-й для Кафу не закончился. В октябре легенду заподозрили в связях с крупнейшей преступной группировкой Бразилии. Полиция расследовала дело о переводе бразильцем денег за продажу зданий и земли в штате Сан-Паулу бухгалтеру группировки.

Кафу быстро опроверг слухи: «Это всё ложь. Я не знаю, откуда взялась эта информация, потому что у меня нет собственности в этом районе». К счастью, история не получила развития.

Трагедию с сыном Кафу пережил. По крайней мере, так кажется. Сейчас он раздаёт интервью. Например, недавно бразилец поговорил с журналистами о чемпионате Италии и ставшем родным «Милане». Кафу верит, что его бывшая команда возьмёт титул, и делает комплименты Златану Ибрагимовичу, которому в октябре стукнуло 40 лет: «Возраст — это всего лишь цифра, если тело в порядке. Ибра по-прежнему играет на отличном уровне, потому что он чемпион».

А ещё Кафу — посол ЧМ-2022, который пройдёт в Катаре. Вот выдержка из другого интервью: «На трофей претендует сразу несколько отличных команд. Без сомнений, Бразилия — один из фаворитов. Ещё есть Португалия и Италия, которые сыграют в стыках, Англия, Нидерланды, Франция, Испания, Аргентина, Бельгия. Эти сборные способны провести чемпионат мира успешно».

Фото: instagram.com/cafu2

Сейчас Кафу 51 год. После потери Данило у бразильца остался старший сын Веллингтон и жена Режина. А ещё любовь миллионов фанатов.

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