«Могу позвонить друзьям, чтобы поплакать». Как живёт великий Кафу

Двукратный чемпион мира, победитель Лиги чемпионов, эталон флангового защитника наряду с партнёром по сборной Роберто Карлосом. Всё это — Кафу. Легендарный бразилец отпахал на профессиональном уровне 19 лет и навсегда врезался в память тем, кто следил за футболом в 90-е и нулевые. После завершения карьеры Кафу не стал тренером, поэтому многие могли потерять его из виду. Как он живёт сейчас?

Решение не становиться тренером Кафу в 2014-м объяснял так: «Я не претендую на это. Конечно, в будущем могу и передумать, однако в данный момент думаю о другом. Например, о будущем своих детей и моём фонде».

Кафу жил беззаботно: никакой лишней ответственности, приглашения на благотворительные матчи и прочие мероприятия, на которые часто зовут звёзд прошлого. Вот что он говорил в интервью «Чемпионату» в 2018 году: «Я очень счастливый человек. Радуюсь, что просто просыпаюсь каждое утро».

Но всё поменялось в 2019-м. Тот год поделил жизнь Кафу на до и после.

Фото: Getty Images

Летом 2019-го появилась информация, что у Кафу накопились многомиллионные долги. А в начале сентября случилось страшное. Бразилец вместе с сыном Данило отправился поиграть в футбол. Рядовой матч превратился в трагедию. Данило страдал от атеросклероза (хроническое заболевание артерий, ведёт к ишемической болезни сердца) и ждал катетеризацию, которая позволила бы врачам получить чёткое представление о состоянии артерий. Операция должна была состояться через два дня. Но он до неё не дожил.

Кафу спустя некоторое время после смерти сына подробно рассказал, что произошло: «Данило был со мной в одной команде. В перерыве он ушёл, а я продолжил играть. Три минуты спустя я заметил переполох за пределами поля. Из любопытства я пошёл посмотреть, что происходит, и натолкнулся на своего сына. Данило бился в судорогах. Я запаниковал, поскольку у него были проблемы с сердцем. Понимал, что нам нельзя терять время, поэтому взял его на руки и отнёс в машину. Через пять минут мы доехали до больницы. Его состояние на тот момент ухудшилось. Врачи пытались оживить сына разными способами. Через полчаса меня позвал доктор. Я сказал ему: «Вам не нужно ничего говорить». Я молился, просил бога не забирать моего мальчика. Ничего не получилось.

Каждые пять дней хожу на кладбище, чтобы увидеть могилу. Я ещё не пережил случившееся. Мне не хватает смелости зайти в комнату, где он жил. Я больше не ходил на футбольное поле, где у него случился приступ. Не знаю, как описать чувство, когда закапываешь гроб с сыном, зная, что он уже не вернётся. Смерть сына остаётся с отцом и матерью на всю оставшуюся жизнь. Сейчас я часто плачу. Могу позвонить друзьям, чтобы поплакать. Они всё понимают, поэтому просто молчат, а я всё плачу и плачу. Это меня успокаивает». Данило было всего 30 лет.

Фото: instagram.com/cafu2

На этом ужасный 2019-й для Кафу не закончился. В октябре легенду заподозрили в связях с крупнейшей преступной группировкой Бразилии. Полиция расследовала дело о переводе бразильцем денег за продажу зданий и земли в штате Сан-Паулу бухгалтеру группировки.



Кафу быстро опроверг слухи: «Это всё ложь. Я не знаю, откуда взялась эта информация, потому что у меня нет собственности в этом районе». К счастью, история не получила развития.

Трагедию с сыном Кафу пережил. По крайней мере, так кажется. Сейчас он раздаёт интервью. Например, недавно бразилец поговорил с журналистами о чемпионате Италии и ставшем родным «Милане». Кафу верит, что его бывшая команда возьмёт титул, и делает комплименты Златану Ибрагимовичу, которому в октябре стукнуло 40 лет: «Возраст — это всего лишь цифра, если тело в порядке. Ибра по-прежнему играет на отличном уровне, потому что он чемпион».



А ещё Кафу — посол ЧМ-2022, который пройдёт в Катаре. Вот выдержка из другого интервью: «На трофей претендует сразу несколько отличных команд. Без сомнений, Бразилия — один из фаворитов. Ещё есть Португалия и Италия, которые сыграют в стыках, Англия, Нидерланды, Франция, Испания, Аргентина, Бельгия. Эти сборные способны провести чемпионат мира успешно».

Фото: instagram.com/cafu2

Сейчас Кафу 51 год. После потери Данило у бразильца остался старший сын Веллингтон и жена Режина. А ещё любовь миллионов фанатов.