Был звездой «Спартака», а теперь не нужен? Что делать с контрактом Бакаева

«Остаюсь ли в «Спартаке»? Дай бог! Конечно, хочу остаться», — так прокомментировал Зелимхан Бакаев вопрос о продлении контракта с родным клубом. Действующее соглашение рассчитано до лета 2022 года, но на данный момент никаких особых продвижений по подписанию новой сделки не наблюдается.

Хотя в прошлом году со «Спартаком» продлили контракты Александр Соболев, Александр Максименко, Наиль Умяров, Руслан Литвинов и Георгий Джикия. Были даже слухи о потенциальном продлении Николая Рассказова (пока не подтвердились). Остальные важные игроки основного состава находятся на долгосрочных контрактах. Кроме Жиго, но о нём чуть ниже.

Есть отдельная категория тех, кто не нужен — летом заканчиваются соглашения с Георгием Мелкадзе, Ильёй Кутеповым и Резиуаном Мирзовым. В этом списке мог оказаться и Александр Селихов, но осенней игрой вратарь точно заслужил новый контракт (и, скорее всего, его подпишет). Артём Ребров и Андрей Ещенко завершили карьеру. Выделяется только Жиго, который отказался от переговоров с клубом. И где-то отдельно находится Бакаев, который вроде бы играет и хочет остаться в «Спартаке», но пока что не продлевает контракт.

Зелимхан Бакаев (справа) Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Должен был уйти в «Динамо», но оба раза сделка срывалась

В 2019-м позиции Бакаева в «Спартаке» выглядели просто железными. На тот момент он был едва ли не единственным игроком, блиставшим в неимоверно унылой команде Олега Кононова. После уверенного сезона в тульском «Арсенале» (8+2 по системе «гол+пас» в 25 матчах) Бакаев ворвался в основу «Спартака» и не выпал из неё даже после прихода Доменико Тедеско. Наоборот, новый тренер нашёл для Бакаева место в центре поля и роль связующего между опорниками и линией атаки футболиста. Сразу вспоминается матч с «Локомотивом» (3:0) из октября 2019-го, когда Бакаев отдал три голевые передачи именно с позиции АПЗ.

До «ковидного» перерыва в сезоне-2019/2020 Бакаев был абсолютно лучшим игроком «Спартака» по совокупности атакующих действий: в среднем бил по воротам 2,47 раза за матч, отдавал 3,33 передачи под удар, шёл в лидерах команды по xA/90 (ожидаемые голевые передачи в среднем за 90 минут) с показателем 0,32. Но цифры это одно — включите любой матч «Спартака» с участием «доковидного» Бакаева и сравните с нынешним Зелимханом. Сразу заметите разницу в скорости и грамотности принятия решений на поле.

Весной 2020-го Бакаев перенёс коронавирус и сдулся. Пропустил кучу летних тренировок, постепенно выпал из основы, просел по атакующим метрикам. В прошлом, «серебряном» сезоне Бакаев стал лишь тринадцатым игроком «Спартака» по игровым минутам (989). Иногда Тедеско в роли АПЗ для схемы 5-3-2 предпочитал даже Александра Кокорина. Убедительнее на этой позиции выглядел и номинальный форвард Ларссон.

Фото: Quality Sport Images/Getty Images

Прошлой зимой в «Спартак» приехал Квинси Промес, который окончательно закрыл Бакаеву дорогу в старт при Тедеско. Тогда же с предложением по Бакаеву на «Спартак» вышло «Динамо» — гендиректор Евгений Мележиков говорил о сумме в € 5 млн. «Спартак» хотел больше, поэтому трансфер не состоялся. Летом «Динамо» вернулось к варианту с Бакаевым, но переговоры остановились на этапе обсуждения зарплаты. В «Динамо» решили не заморачиваться и просто купили Дениса Макарова из «Рубина».

Бакаев провёл странный отрезок нового сезона

Почему странный? При Руе Витории у Бакаева появился шанс на реанимацию — у португальца он иногда играл даже как правый латераль. Сложно оценивать первый отрезок сезона-2021/2022 в исполнении Бакаева. С одной стороны, нет ничего общего с взрывом результативности двухлетней давности — всего 1+4 по системе «гол+пас» в 23 матчах (среднее игровое время составило 51 минуту). С другой — гол Бакаева помог «Спартаку» в ключевом матче ЛЕ с «Легией». Плюс нет возможности адекватно проанализировать хаотичный перфоманс «Спартака» в РПЛ. Здесь были провалы у всех атакующих игроков.

Однако Бакаев по некоторым моментам заметно отошёл от своей вялой «постковидной» версии. Например, прибавил в физике, что привлекло внимание Валерия Карпина. В отборочных матчах ЧМ-2022 Бакаев регулярно выполнял огромный объём беговой работы и был одним из самых активных игроков в прессинге на чужой половине поля. Ну и вспомним, что именно Бакаев разогнал результативную атаку против Словакии, которую завершил автоголом Милан Шкриньяр.

Также Бакаев вспомнил про фирменный дриблинг. По успешным обводкам в среднем за матч (1,1) он второй в «Спартаке» после Виктора Мозеса (1,5) и входит в топ-30 РПЛ по этому показателю. Ещё интереснее выглядит созидательная статистика Бакаева: 24 созданных шанса (лучший в «Спартаке»). Это при том, что Бакаев сыграл всего 812 минут в РПЛ. По ожидаемым голевым передачам уступил только Ларссону — 0,22 xA в среднем за 90 минут. Проще говоря, игровой созидательный интеллект никуда не исчез. Бакаев всё ещё остаётся футболистом, способным обострять на вполне приличном уровне.

Общая статистика подтверждает, что «Спартак» лучше и опаснее атаковал с Бакаевым на поле. И даже лучше оборонялся.

Статистика «Спартака» (данные Opta) «Спартак» с Бакаевым в сезоне 2021/2022 (РПЛ+ЛЕ) «Спартак» без Бакаева в сезоне 2021/2022 (РПЛ+ЛЕ) Ожидаемые голы (NPxG) 1,3 0,8 Удары 15,7 12,2 Явные голевые моменты 14,7 0,7 Удары из пределов штрафной 10,0 6.6 Ожидаемая угроза от передач (xThreat) 1,2 1,1 Касания внутри штрафной 41,0 31,3 Передачи в финальной трети 68,3 60,9 Оборонительные действия на чужой половине поля 17,6 18,6

Статистика соперников «Спартака» (данные Opta) «Спартак» с Бакаевым в сезоне 2021/2022 (РПЛ+ЛЕ) «Спартак» без Бакаева в сезоне 2021/2022 (РПЛ+ЛЕ) Ожидаемые голы (NPxG) 1.0 1.1 Удары 10,1 11,7 Явные голевые моменты 1,4 1,7 Удары из пределов штрафной 6,6 7,7 Ожидаемая угроза от передач (xThreat) 1,0 1,2 Касания внутри штрафной 29,9 35,4 Передачи в финальной трети 46,7 65,8 Оборонительные действия на чужой половине поля 17,1 17,7

Есть и обратная сторона. У прежнего Бакаева было очень сильное качество — он быстро соображал и не испытывал дискомфорта в принятии решений на чужой половине поля. Даже если взять последние матчи Бакаева в сборной России, то это одно сплошное противоречие. Классные забеги часто заканчивались тем, что футболист просто не мог придумать эффективное продолжение атаки и терял мяч. В «Спартаке» Бакаев уже второй сезон подряд испытывает проблемы с реализацией. Если взять РПЛ: 1 гол при 2,32 xG в прошлом году, 0 голов при 1,85 xG в этом. Самый яркий момент — против «Ахмата» в октябре, когда Бакаев не забил пенальти и не справился с добиванием. Тут можно вспомнить слова Андрея Тихонова, который полтора года назад комментировал спад игрока.

«Когда Бакаев поймал свою хорошую игровую волну, болельщики вознесли его слишком высоко. Можно сказать, возложили на него роль лидера. Потом он переболел коронавирусом, возможно, растерял форму, потерял место в составе. Для молодого амбициозного пацана это сильный удар, с которым он не справился психологически. Эти все нюансы видны. Я думаю, сейчас все его проблемы чисто психологического плана, физически он готов играть».

Бакаев — очень эмоциональный футболист. Вспомните, как он активно спорит с судьями и откровенно переживает неудачные моменты на поле. У таких игроков очень быстро копится фрустрация, влияющая на устойчивость мышления в ответственных игровых моментах. Потерял мяч в одной ситуации, пробил из выгодной позиции мимо ворот, ошибся с передачей — всё это создаёт впоследствии некий психологический барьер. Если вы играете в футбол, то поймёте, о чем речь. Профессионалы — тоже люди, поэтому психологические факторы здесь важны не меньше цифр.



В контексте анализа игры Бакаева эмоции и психология иногда вообще выходят на первый план. Например, есть такая история: перед декабрьскими матчами с «Ахматом» и «Легией» Руй Витория откровенно разнёс Бакаева за низкий уровень работы на тренировках. Получив взбучку от португальца, Бакаев провёл два неплохих матча.

Зелимхан Бакаев Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

На стороне Бакаева лимит и общий индивидуальный потенциал

Важный аргумент для любого российского футболиста в переговорах по контракту с клубом РПЛ — паспорт. Хотя Александра Ломовицкого этот документ не спас. В «Спартаке» всё-таки поняли, что лучше сделать хоть какие-то деньги на продаже в «Рубин». Но у Бакаева бэкграунд всё-таки солиднее, чем у Ломовицкого: полтора года крутого футбола в майке «Спартака».

РФС и клубы Премьер-Лиги обсуждают переход на новый лимит — с 13 иностранцами в заявке. Однако российские футболисты всё равно будут нужны. Допустимый максимум одновременного пребывания иностранцев на поле останется прежним — восемь игроков.

Бакаев при этом ещё и воспитанник «Спартака», что всегда важно в еврокубковых заявках. Но тут больше интересен потенциал игрока при новом тренере. Предположим, что Паоло Ваноли выберет схему с тремя центральными защитниками. На это намекает недавний комментарий спортивного директора «Спартака» Луки Каттани: «Я предложил «Спартаку» хорошо подготовленную и подробную модель, в которой было много информации и вдохновения. И ждал обратной связи. Отправлял сообщения с вопросом, понравилась ли моя стратегия, но не получал ответа. Позже увидел ответ на футбольном поле. Мне не сказали «да» или «нет», но я увидел, что клуб принял те предложения, которые я отправлял». Это случайно не про переход Витории на схему с трёмя ЦЗ? К тому же в плане баланса «Спартаку» сейчас больше всего подходит именно эта игровая модель.

В таком случае Бакаев вновь превратится в элемент ребуса. При Тедеско и Витории за последние два сезона в схемах 5-3-2 и 3-4-3 Бакаев был лишь игроком ротации. Да, это неплохой вариант для глубины состава: решают паспорт и созидательное мышление Бакаева. Но согласится ли сам игрок на такой статус? И согласится ли «Спартак» на переподписание контракта с футболистом запаса? А вдруг при новом лимите можно будет спокойно продублировать роль Бакаева более качественным легионером?

Бакаеву уже 25 лет. Тот момент, когда важно понять, на каком этапе находится футбольная карьера. Очевидно, что «Спартак» не очень высоко оценивает важность и перспективы Бакаева. Если бы было по-другому, то клуб уже давно продлил бы с ним контракт. Как это было с Соболевым, Джикией, Умяровым и Литвиновым. Впрочем, в 25 лет ещё не поздно раскрыться в другом месте.