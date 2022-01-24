Самый странный трансфер зимы в РПЛ. Зачем «Локо» взял ноунейма за € 3,5 млн?

Для многих болельщиков и специалистов фраза «новый курс «Локомотива» успела превратиться в полноценный мем. Всё реже этот курс вызывает понимание и одобрение, гораздо чаще – иронию и откровенные насмешки.

Сейчас же «Локомотив», кажется, превзошёл сам себя. На днях клуб приобрёл у «Монако» форварда Вильсона Изидора. Футболисту 21 год, когда-то он выступал за юношескую сборную Франции, ещё в прошлом сезоне бегал в третьем по значимости местном дивизионе.

А теперь вот — переезд в РПЛ.

Почему трансфер всех так сильно смутил?

По информации многочисленных источников, «Локомотив» заплатил за Изидора € 3,5 млн, а в дальнейшем сумма может возрасти до € 4-4,5 млн с учётом бонусов. При этом у парня мизерный опыт в элитном профессиональном футболе. В текущем сезоне «Монако» задействовал Изидора всего в 8 матчах. В чемпионате и Кубке Франции – 64 суммарные минуты, в Лиге Европы клуб был более щедрым, предоставив аж 125 минут в двух играх с «Штурмом». А ещё молодой форвард выходил летом на замену в квалификации к Лиге чемпионов, его выпустили в концовке ответной встречи с «Шахтёром».

Вильсон Изидор Фото: fclm.ru

Всё это – слишком маленький отрезок для оценки уровня футболиста. Яркий сезон в третьей лиге за «Бастию-Борго» (29 матчей, 16 голов) также едва ли даёт объективную картину, разница в уровне футбола просто колоссальна. Поэтому можно выделять отдельные качества и прогнозировать, как Изидор перенесёт их на РПЛ, но вероятность ошибки всё же велика. И даже при таких раскладах «Локомотив» не поскупился ни на сумму трансфера, ни на зарплату (иначе вряд ли бы 21-летний парень приехал играть в РПЛ).

Томас Цорн спортивный директор «Локомотива» «Было нелегко уговорить Изидора на переход в «Локомотив», — рассказал после трансфера спортивный директор клубам Томас Цорн. – Им также довольно конкретно интересовались другие клубы из высшего дивизиона Франции, но мы смогли найти правильные доводы, и Изидор поверил в наш проект».

Может ли француз выстрелить и какие у него сильные качества?

Давайте сразу отметим, что Изидор – точно не пустой. Наоборот, он из категории форвардов, имеющих сразу несколько красивых качеств.

1) Отличные скоростные характеристики. Вильсон резко стартует с места и здорово бежит на дистанции на очень широком шаге, благодаря этому опасен в открываниях за спину при высокой линии чужой обороны. Также он любит и умеет работать во фланговых зонах – прокидывает мяч вперёд, обгоняет защитника, режет угол, смещается и бьёт. По манере движения чем-то напомнил бразильца Майкона, который играл в «Локомотиве» с 2010-го по 2017-й.

В третьей лиге Франции у Изидора был большой объём скоростного дриблинга и рывков с мячом – 5,77 (48,40%) + 1,97 за 90 минут. Он получал много моментов после забегов на пространстве, а сугубо в штрафной имел не так уж много касаний – 3,31, что довольно средний показатель для центрфорварда.

Статистика Wyscout Вильсон Изидор, 2020/2021 Матчи (минуты) 29 (2417) Голы (передачи) 16 (0) Удары/90 (точные) 2,38 (48,40%) xG/90 0,37 Голевая конвертация 25% Касания в штрафной/90 3,31 Единоборства/90 (выигранные) 25,25 (37,00%) Единоборства вверху/90 (выигранные) 4,73 (38,60%) Обводки/90 (успешные) 5,77 (48,40%) Рывки с мячом/90 1,97 Нарушения соперника 2,01 Передачи/90 (точные) 17,95 (69,30%) Передачи под удар/90 0,82 xA/90 0,09

2) Расширенный ударный диапазон. Изидор умеет забивать не только из статистически самых опасных точек, но и из более отдалённых. Он не критично сильно зависит от партнёров и первого касания, как часто бывает у классических центрфорвардов. Француз способен создавать и улучшать моменты самостоятельно после смещений, бить из полуфланговых позиций или издали. Снизу – карта ударов Вильсона в прошлом сезоне. Заметно, что много ударов из отдалённых от ворот точек, приближенных к границе штрафной или даже вынесенных за неё. В предыдущем клубе форвард даже брал на себя дальние стандарты.

3) Приличный атлетизм. Официально заявлен рост 180 см, визуально Изидор кажется немного повыше, ближе к 185. Имеет крепкое тело и длинные ноги, может приносить дозированную пользу при вертикальных забросах, а также внутри штрафной при фланговых подачах. Да, игра вверху – не главная его сильная сторона, но какие-то мячи он цепляет, общая статистика единоборств достойная.

А ещё есть адекватное техническое оснащение и умение сыграть во всевозможных зонах – Изидор много бегает и на флангах, и в оттяжке, и в передней линии.

Какие прогнозы?

Смущает прежде всего то, что на более высокий уровень Изидор свои качества пока на стабильной основе не перенес. Да, кое-что показал. Например, с «Шахтёром» в августе 2021-го вышел на замену очень достойно, сделал множество опасных предложений за спину, зацепил три мяча после забросов и каждый раз создавал полумоменты. В двух матчах со «Штурмом» у Изидора тоже были яркие эпизоды (в том числе два явных шанса), только цельности заметно не хватало. И где-то возникало ощущение, что Изидор не попадает в темп и не успевает своевременно принимать решения.

Вильсон Изидор Фото: instagram.com/wilsonisidor21

Ещё есть большие вопросы по тому, как Изидор играет на ограниченном пространстве, попадая под давление. В таких ситуациях у него бывают неаккуратные жёсткие приёмы мяча или нерасчётливые, слишком далёкие прокидки вперёд с последующими перехватами соперника. Не всё в порядке и с мышлением – проскакивает слишком много неправильных решений, игнорирование партнёров. Поэтому комфортнее Изидору именно на пространстве, а не в позиционном футболе без скорости.

Не сомневаюсь, что «Локомотив» внимательно изучил те матчи, которые форвард провёл на элитном уровне – их было слишком мало, приходилось ценить каждый. Уверен также, что внутри Франции у Изидора действительно имелись какие-то предложения (но вряд ли из топ-10 Лиги 1). Такие форварды – атлетичные, бегущие и бьющие – запросто могут быть востребованы.

Но всё же сейчас сомнений в рациональности приобретения слишком много. Качества у игрока есть, а уровня – пока нет и близко. И не факт, что этот уровень появится. Деньги же потрачены солидные, и, чтобы их отбить, придётся уже не просто засветить парня (как сделал «Монако»), а здорово поработать над развитием. Рисковать, бросать в бой даже в сложной турнирной ситуации, вытаскивать из него результат.

«Локомотив» уже приучил к тому, что удивляет непопулярными трансферными ходами, риски в которых зашкаливают. «Молодых и перспективных» в команде уже слишком много. Как бы в погоне за очередным оригинальным решением она совсем не лишилась баланса и внутреннего стержня.

Использованы данные Wyscout.