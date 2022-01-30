«Спартак» неожиданно заработал на уходе Жиго. Но главный успех трансфера не в деньгах

Неизбежный уход Жиго – очень грустная история для «Спартака». Футболист не смог решить семейные проблемы, которые появились ещё полтора года назад, и прошлым летом финально сообщил о скором уходе. Вариантов было два: сразу продавать (возможность присутствовала), но оставлять команду без лидера и равноценной замены, либо смириться и ждать бесплатного ухода через год. Клуб рассматривал разные сценарии, но решил не ослаблять команду. Жиго остался, а летом планировал маршрут во Францию или на север Италии. «Марсель», «Лион», «Торино» – никому из них не помешал бы бесплатный центрдеф хорошего уровня. Но вчера «Спартак» неожиданно сообщил о трансфере. «Марсель» приобрёл права на игрока, но оставил его в аренде в «Спартаке» до конца сезона.

Так выглядит менеджерская победа. Пусть и не глобальная. Вероятно, это первый осязаемый успех нового спортдиректора Луки Каттани. Вот в чём выиграл «Спартак»:

получил от «Марселя» деньги за трансфер (Transfermarkt оценил сделку в € 2 млн). Позже данные Transfermarkt поменялись – вместо € 2 млн появилась цифра в € 500 тыс.;

имеет мотивированного защитника, который чётко понимает свое будущее. Жиго уже не будет загоняться из-за следующего клуба. А возможность уже сейчас получить работу во Франции с условной командировкой в Россию вполне может дать ему ещё более сильную позицию в суде по опеке;

Жиго получает чуть больше € 2 млн. За оставшиеся четыре месяца – около € 1 млн. Не исключено, что часть выплат возьмёт на себя «Марсель», ведь по договору этот игрок теперь принадлежит им. Даже если нет, «Спартак» может отбить часть зарплаты Жиго за счёт денег, полученных за трансфер.

Логичный вопрос: зачем всё это нужно «Марселю»? Ведь клуб мог спокойно дождаться лета и взять игрока бесплатно. Здесь тоже есть две причины: через четыре месяца у клуба наверняка появились бы конкуренты, но самое важное – трансферный бан от ФИФА. В 2020-м «Марсель» подписал Папа Алассае Гуйе из «Гавра». Но сделал это в период, когда игрок уже имел предварительный контракт с «Уотфордом». Англичане возмутились и подали апелляцию в ФИФА. Решение ждали больше года, но в итоге «Марсель» получил запрет на регистрацию новичков в течение двух трансферных окон – лето-2022 и зиму-2023. Наверняка клуб обжалует решение в CAS и, возможно, сократит срок дисквалификации. Но лучше перестраховаться. Поэтому Жиго выгоднее было забрать уже сейчас. Ведь летом возможности заявить его свободным агентом могло и не быть.

Да, лидер «Спартака» уходит. Но этот процесс – максимально корректный и уважительный с обеих сторон. Клубу повезло. Если бы «Марсель» не попал в такую историю, то вряд ли бы выложил за Жиго деньги зимой. Но в этом и заключается хорошая работа: узнать о сложной ситуации, предложить покупку и провернуть сделку на финише трансферного окна. Нового спортивного директора стоит похвалить. Хоть выгода (если смотреть на сумму трансфера, зарплату и значимость защитника) и не кажется невероятной, получить за уход Жиго хоть какие-то деньги – здорово.

Фото: twitter.com/OM_Officiel

Но главный успех – значение трансфера. Для Каттани важно было показать себя в хорошем свете с первой же зимы: это не он потерял Жиго, договориться о новом контракте с защитником новый менеджер никак не мог. Зато итальянец в глазах болельщиков и руководства «Спартака» стал тем, кто сумел сгладить негативный эффект от ухода лидера.