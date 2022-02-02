«Спартак» устроил рубку на глазах у Федуна и Салиховой. Такой футбол им вряд ли понравился

На «Спартак» вновь ходят владельцы. Символический сигнал доверия выбранной стратегии. Второй товарищеский матч зимних сборов с «Ригой» запомнят во многом из-за этого. Леонид Федун и Зарема Салихова расположились в нескольких метрах от бровки и наблюдали за проектом, куда уходят семейные деньги. Спутница Федуна впервые пришла на матч команды с лета. Она обещала не ходить на стадион, пока команду возглавляет Руй Витория.

Теперь можно. Их окружали ближайшие доверенные лица – спортивный директор клуба Лука Каттани, советник Франко Камоцци, итальянский агент Андрея Д’Амико. В общем, все те, кто вновь должен сделать клуб великим. Но увиденное на поле им вряд ли понравилось.

Первый тайм – рубка и непонимание, как выходить в атаку

Эксперты точно скажут: нельзя оценивать игру «Спартака» после двухнедельных сборов. Сейчас надо обращать внимание только на локальные детали: например, прессинг Мозеса, скорость Ларссона или бестолковые действия Николсона. Тоже самое Каттани и Ваноли сейчас наверняка говорят Федуну и Салиховой. Происходящее на поле в первом тайме товарищеского матча – кошмар. Ощущение, что «Спартак» и «Рига» соревновались во внутренней игре по количеству фолов. К 35-й минуте команды на двоих нарушили правила 15 раз. Помимо этого, первый тайм – это бесконечные паузы, непонимание, как правильно выйти в атаку, два удара в сторону ворот и неплохой прессинг. Только за последнее команду можно похвалить: полузащита, хоть и ситуативно, агрессивно выбрасывалась на чужую половину, тройка защитников также высоко поднималась, участвовали в процессе и нападающие. Правда, лучше бы они занимались чем-то действительно полезным.

Наш аналитик Михаил Гончаров такой странный «Спартак» в первом тайме связал с возможной отработкой игры вторым номером:



При обороне команда выстраивалась по схеме 5-3-2, выжидала в среднем блоке – и включалась в прессинг после передач на фланг. Высокий прессинг был именно ситуативным, а не постоянным. И его качество оказалось недостаточно высоким. Те же Ларссон и Николсон лишь обозначали давление, настоящих активных попыток отборов не было, переключаться они забывали. «Рига» довольно часто выходила вперёд через короткие взаимодействия – в этом плане команда Торстена Финка произвела приятное впечатление. «Спартак» тоже не упрощал игру – как и в первом матче, опускал опорников на фланги при начале атаки, поднимал латералей сразу же на линию с форвардами. Но всё же мяч доставлялся вперёд плохо, взлома зон почти не было. И моментов, соответственно, тоже.

Пока непонятно, как Николсон будет заменять Понсе

Новичок команды Шамар Николсон – пока мифическое приобретение. Надежда, что он трансформируется в футболиста, хотя бы немного похожего на Лукаку, есть, но пока до этого очень далеко. В первом тайме он пару раз получил мяч без продвижения вперёд. В остальное время полузащитники его просто искали на поле, но он слишком умело скрывался за защитниками соперника. После перерыва парень на короткий отрезок включился: два раза здорово принял дальнюю передачу и развил атаку. Потом вновь пауза. Пока как-то грустно наблюдать за сменщиком Понсе.

Шамар Николсон (слева) Фото: spartak.com

Второй тайм – лучше, помогли замены

Во втором тайме «Спартак» сыграл лучше. Было даже несколько осмысленных атак. В этом помогли замены – Игнатов классно вывел один на один Джордана, неплохо цеплялся за мяч Соболев, выделялся Бакаев. Но пока всё очень сыро.



Можно сколько угодно говорить, что времени всё изменить достаточно. Впереди два товарищеских матча, и лучше набрать форму к рестарту чемпионата, а не сейчас. Всё верно. Хотя даже общий образ «Спартака» будущего понятен не очень. Но Ваноли, видимо, определился с основной обоймой – осталось передать ей свои идеи.