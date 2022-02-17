За «Зенит» перед «Бетисом» страшно. В чём шанс команды Семака?

У Питера много проблем, а испанцы в хорошей форме. Но и у них есть трудности.

Перед игрой с «Бетисом» в медиа полное единение – это очень неудачный жребий для Питера. О сложном сопернике говорят Семак, игроки и все те, кто хотя бы немного следит за Испанией. Нас словно готовят к 0:3 или более грустному счёту. Никто не сомневается: «Бетис» – крут. У них шикарная статистика, мощный тренер и явное желание развиваться не только внутри Ла Лиги. Но сейчас точно не стоит проигрывать до выхода на поле. Тем более в Лиге чемпионов «Зенит» показал: на статус соперника не нужно обращать внимание.

Да, «Бетис» очень крут в Испании. Но есть и проблемы

Возрождение «Бетиса» немного затянулось. В сезоне-2019/2020 клуб закупился почти на € 80 млн, но прогресса никто не увидел. Руководство посчитало, что дело в тренере – пригласили освободившегося после мучений с «Вест Хэмом» Мануэля Пеллегрини, и он изменил всё. В первый же сезон команда залетела в топ-6. Сейчас – на третьем месте. И, судя по всему, в клубе вообще не беспокоятся по поводу ближайшего матча с «Зенитом».

«Мы должны победить в России», – дежурно заявил полузащитник Набиль Фекир.



Наверняка с такими мыслями в Петербург приедут и остальные. Сам Фекир (один из важнейших игроков гостей) сыграть не сможет из-за дисквалификации. А в целом статистика у команды одна из лучших в Испании: 45 мячей в 24 турах. Больше только у «Реала» – 48. За последний месяц «Бетис» забивал четыре гола соперникам в четырёх из шести матчей. А начало второго тайма – пик гениальности команды. С 46-й по 60-ю минуту они положили 11 мячей. В эти моменты их очень сложно сдержать. Главный бомбардир – Хуанми, у него 12 голов в чемпионате Испании. Он может сыграть на всех позициях в атаке, но, как правило, рвёт оборону с левого фланга. Значит, Караваева ждут интересные 90 минут.

Хуанми Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

Безусловно, у «Бетиса» есть и минусы – например, команда нередко устаёт к концу первого тайма. Пеллегрини требует от игроков много прессинговать, поэтому иногда сил на всё не хватает. Испанцы пустили шесть в этот промежуток времени. Также «Бетис» сталкивается с проблемами, если соперник перекрывает все зоны внутри штрафной. У них мало ударов издалека и, соответственно, почти нет голов с дистанции больше 20 метров.

Что делать «Зениту»?

Зимой на Питер свалились все существующие проблемы: сначала полкоманды не могло тренироваться по медицинским показаниям, дальше ушёл Азмун, хотя сначала планировал доиграть до лета. Юри Алберто – замена иранцу — отработал только один сбор и по наблюдениям пока не особо понимает, во что играют остальные. Плюс к этому – травма Деяна Ловрена. Да, хорват много привозит, но как любит повторять главный тренер – ошибаются все, кто-то же должен выходить на поле.

Ещё одна проблема «Зенита» может возникнуть в воротах. Крицюк продолжает лечить загадочную травму, Кержаков пропустил часть подготовки из-за болезни, поэтому шанс дали Одоевскому. И до сих пор нет чёткого понимания, кто сыграет с первых минут. Некоторые отправляют в ворота Одоевского с аргументом, что именно его Семак наигрывал в закрытом матче с «Копенгагеном». Другие – Кержакова. Ведь главный тренер «Зенита» не очень любит эксперименты. Но в любом случае каждая из этих опций вызывает сомнения – у Даниила нет опыта еврокубков, у Михаила нет адекватного игрового тонуса. А это – дополнительные нервы для защиты.

В центре обороны, скорее всего, сыграют Чистяков и Ракицкий. Украинец тоже не так много работал с командой, а вдвоём они почти не выходили. Возможно, Семак использует трёх защитников и сразу задействует Адамова. Либо есть опция с Барриосом, как уже было в игре с «Челси». Но тогда прилично просядет полузащита.

В атаке тоже непонятно: на сборах Дзюба уже традиционно выглядел неидеально, Алберто только приехал. Поэтому не исключено, что шанс дадут Сергееву. Тоже риск – дебют на таком высоком уровне и сразу против классного соперника.

Иван Сергеев Фото: fc-zenit.ru

Победа или ничья в первом матче станет для «Зенита» огромным успехом. Для этого нужно хотя бы избежать ошибок, на которых «Бетис» так любит подлавливать соперников. «Бетис», который не собирается откладывать вопрос выхода в 1/8 финала ЛЕ ещё на неделю. Ведь заодно испанская команда может сохранить Михаилу Боярскому усы. Тот пообещал сбрить их в случае победы в Лиге Европы. И точно не планирует сделать это уже в нынешнем году.