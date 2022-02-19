Возможно, тренеру «Тоттенхэма» нужно время, но раньше с временем он только ухудшал обстановку.

После лучшего старта в истории клуба — спад и токсичные заявления. Что не так с Конте?

Антонио Конте стал тренером «Тоттенхэма» 2 ноября. Опыт больших побед (в первую очередь чемпионства с «Интером» и «Ювентусом», добытые в первый же сезон работы) и проблемы у всех претендентов в борьбе за зону ЛЧ позволяли считать новую команду Конте фаворитом в борьбе за четвёртое место. Но после трёх месяцев работы «Тоттенхэм» начал разваливаться. Проиграны три матча подряд: «Челси», «Саутгемптону» (пусть и в равной борьбе) и «Вулверхэмптону». А в ближайшей встрече «Тоттенхэм» забьётся с «Ман Сити», что чревато продолжением разочаровывающей серии.

Почему же приглашение тренера-чемпиона пока не оправдывает себя?

Тактика Конте не может быть реализована в этом «Тоттенхэме»

Из 537 матчей в тренерской карьере Конте 223 провёл по схеме 3-5-2, 98 – по 3-4-2-1 и ещё 27 – в других вариациях с тремя защитниками. При этом большая часть матчей c четырьмя защитниками была больше 10 лет назад. Он играл с четвёркой в низших лигах, когда вообще не мог влиять на комплектование своих команд, и в начале работы в «Ювентусе». Но даже в «Юве», располагая близкой к идеалу связкой из Джорджо Кьеллини и Леонардо Бонуччи, он перестроил на игру с тремя центрбеками. Их конкуренция с Андреа Барцальи была настолько упорной, что в итоге её выиграли все трое.

В этом «Тоттенхэме» нет не то что новых Кьеллини, Бонуччи, Барцальи – в нём сложно обозначить тройку защитников, вокруг которых в принципе можно выстраивать новую оборону. Ян Вертонген и Тоби Алдервейрелд уже простились с клубом, а на их место клуб даже номинально приобрёл всего одного защитника с претензиями на топ-уровень. Это Кристиан Ромеро, который пришёл летом и пока не оправдывает надежд. Но главная проблема не в нём, а в его коллегах по обороне.

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Давинсон Санчес перешёл в «Тоттенхэм» из «Аякса» пять лет назад и играет слабо уже при четвёртом тренере – причём часто именно из-за обрезов или других грубых индивидуальных ошибок. Проблемы с обороной давно достигли такого уровня, что команда выживала в основном за счёт смены амплуа имеющихся игроков. Мало кто вспомнит, что Эрик Дайер вообще-то несколько лет назад был опорником. Он получил известность на этой позиции и поехал на Евро-2016 именно как опорный полузащитник. Но Дайер вынужденно перестроился и играет в защите пятый сезон подряд. Иронично, что на этой позиции он недостаточно хорош, но это видят все, кроме тренеров «Тоттенхэма». Также в центре обороны Конте иногда использует Бена Дэвиса, но и он игрок левого фланга, и такие перестроения не всегда идут на пользу (например, в матче с «Саутгемптоном»).

Фото: Robin Jones/Getty Images

Иронично, что от поражений не спасает даже великолепная форма Уго Льориса, недавно продлившего с клубом контракт. Например, с «Вулверхэмптоном» оба гола были забиты после его сейвов: просто защита команды проигрывает и подборы тоже.

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Прямо сейчас сопернику достаточно включить прессинг на половине поля «Тоттенхэма», чтобы это гарантировало ему моменты. Команда старается играть смело, крайние защитники поднимаются высоко, но вернуться они успевают не всегда. А центрбеки допускают и индивидуальные, и позиционные ошибки.

Конте никогда не был успешен, приходя по ходу сезона

При Конте, возможно, лучший сезон в карьере сыграли и Давид Луис c Гари Кэхиллом и Алонсо. Тогда контраст по сравнению с прошлым сезоном, в котором «Челси» занял 10-е место, был просто невероятен. Команда и пропустила почти вдвое меньше: всего 30 мячей за чемпионат против 53 в совместный сезон Моуринью и Гуса Хиддинка.

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Все, кто сталкивался с Конте и в «Интере», и в «Челси», и в «Ювентусе», отмечали его запредельные перфекционизм и трудоголизм. Он готов работать на благо команд круглые сутки, но требует того же и от других. Именно поэтому для Конте принципиально важна предсезонка: эти пара месяцев на то, чтобы каждый игрок выучил длинный список требований к нему, которые надо неукоснительно исполнять.

Предыдущим клубом, в который Конте приходил по ходу сезона, была «Аталанта» в 2009 году. И тогда у Антонио вышло просто ужасно: в 14 матчах он показал статистику +3=4-7 и стал одним из виновников вылета команды в Серию В. «Тоттенхэму» вылет не грозит, но такая катастрофическая статистика показывает, что Конте нужны оптимальные условия, чтобы дать результат. Запретить кетчуп, майонез и сэндвичи, как он это сделал в первые же дни в Лондоне – здорово. Но только этого для успеха недостаточно.

Сейчас Конте занимается ровно тем же, что и в предыдущих проектах: натаскивает игроков на тренировках, заставляет их работать в утроенном темпе, чтобы до автоматизма выучить ходы. Серхио Регилон говорит, что теперь ложится спать, думая о футболе и тактике на своей позиции. Просто такие действия были бы намного менее болезненны для клуба, если бы они происходили в межсезонье.

Токсичность Конте и раньше ему мешала, но в этот раз он особенно жёсток с игроками

У Конте мало времени, он пришёл в кризисную команду, ему некому довериться в укреплении обороны – всё это частности, которые не отменяют главного. Во всех своих предыдущих больших командах Конте прекрасно начинал, создавая классную атмосферу, добивался успеха, а потом начинал конфликтовать, ссориться и уходил. В «Тоттенхэме» он практически пропускает первый этап.

Фото: Ryan Pierse/Getty Images

Сразу после назначения Конте сказал: «Я пришел в «Тоттенхэм» для побед, это большой вызов. Очень хорошо знаю, что клуб много лет не выигрывает». Всё время на новом месте он напоминает о былых достижениях («Я топ-тренер с большой зарплатой, мне не нужен долгий контракт», «Я не брался за команды, взявшие титул в прошлом сезоне. Никогда не боялся вызовов») и постоянно говорит, что клубу нужно усиление. После поражения от «Челси» он сказал, что команды несопоставимы в уровне. А после «Вулверхэмптона» Конте твердил: «Шансы «Тоттенхэма» на 4-е место – один процент. Уровень АПЛ очень высок».

Тот же Бен Дэвис через неделю после назначения Конте сказал: «Он знает, как «Тоттенхэму» сдвинуться с мёртвой точки. Это тренер мирового класса». Каково ему слышать новые и новые намёки от тренера, что он не соответствует уровню амбициозного клуба и что его надо заменить? Тренер-диктатор вызывает трепет, только пока команда побеждает – на фоне поражений он очень скоро начинает вызывать лишь раздражение.

Во всех командах фанаты обожали Конте. За прямоту, готовность идти на конфликт и честные слова о том, что не устраивает в руководстве и/или составе. Он действительно сильно выделяется на общем стерильном фоне пресс-конференций, но с ним невероятно тяжело работать. На мобилизации всех возможных ресурсов он обеспечивает 1-2 хороших сезона, но потом ментальным давлением уничтожает команду и уходит.

Из «Ювентуса» он ушёл прямо посреди предсезонки, из-за того, что клуб отказался приобретать нужного ему игрока. Тогда его многие поддержали, но спустя годы имя игрока, ставшего поводом для конфликта, намекает, что неправ был именно Конте. Это Хуан Итурбе, который вместо «Юве» ушёл в «Рому» и провалился: не заиграл ни там, ни в «Борнмуте», ни в «Вероне», а потом уехал в Мексику.

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«Интер» он покидал из-за сворачивания финансирования, и это тоже вызвало поддержку его фанатов. Но время показывает, что клуб после размена Конте на Симоне Индзаги не рассыпался и продолжает добывать результат, несмотря на прощание ещё и с двумя ключевыми игроками. «Челси» при Конте в прекрасном стиле взял титул, но потом свалился на пятое место. Тот же Тухель показал, что играть в классный контратакующий футбол (менее предсказуемый, более разнообразный) можно и без перманентных жалоб, граничащих с шантажом, тренера на пресс-конференциях.

Что будет в «Тоттенхэме»? Раньше Конте выдавал крутой первый сезон, но потом всё шло на спад. Сейчас события он опережает – после мощного стартового отрезка (лучшего для тренеров в истории клуба) – яркий спад и токсичная атмосфера.