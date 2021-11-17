Главные цифры сборной России при Карпине. Зачем так много игроков?!

Подводим статистические итоги выступления сборной России на групповом этапе отборочного цикла ЧМ-2022 под руководством Валерия Карпина. С новым главным тренером наша национальная команда провела семь матчей, в которых одержала пять побед при одной ничьей и одном поражении. Забила 13 голов, пропустила – два. Осенью этого года очки у России отнимала только Хорватия, которая и опередила нас в борьбе за первое место. Карпин же удивил тем, что «просеял» через сборную огромное количество игроков.

Кто играл у Карпина

Главный тренер сборной России задействовал в этих семи матчах 39 (!) футболистов. Во многих клубных командах и за целый сезон такое количество игроков не используется. Из них 29 сыграли в отборочном цикле чемпионата мира.

Вратари: Матвей Сафонов – 4 матча (4 в основе), Маринато Гильерме – 3 (3).

Защитники: Игорь Дивеев – 7 (7), Георгий Джикия – 5 (5), Вячеслав Караваев – 4 (4), Дмитрий Чистяков – 4 (0), Алексей Сутормин – 3 (3), Максим Осипенко – 3 (2), Фёдор Кудряшов – 3 (2), Илья Самошников – 3 (1), Сергей Терехов – 2 (2), Марио Фернандес – 1 (1).

Полузащитники: Дмитрий Баринов – 6 (6), Александр Ерохин – 6 (4), Зелимхан Бакаев – 6 (3), Алексей Миранчук – 5 (5), Далер Кузяев – 5 (4), Александр Головин – 4 (4), Арсен Захарян – 4 (3), Алексей Ионов – 4 (3), Даниил Фомин – 4 (3), Роман Зобнин – 3 (0), Рифат Жемалетдинов – 3 (0), Денис Черышев – 2 (1), Андрей Мостовой – 2 (1), Данил Глебов – 2 (0).

Нападающие: Фёдор Смолов – 6 (6), Антон Заболотный – 6 (0), Константин Тюкавин – 1 (0).

Ещё десять игроков попадали в заявку на матчи, но так и не вышли на поле. Это голкиперы Андрей Лунёв (4 попадания в заявку), Юрий Дюпин (3), Никита Хайкин (2), Александр Максименко (1), защитники Арсен Адамов (2), Данил Круговой (1), полузащитники Максим Мухин (3), Ильзат Ахметов (2), нападающие Иван Сергеев (2) и Гамид Агаларов (1).

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Какие клубы представлены в сборной и какой процент легионеров

Почти все из 29 выступавших за сборную России игроков – представители клубов РПЛ. Исключений всего четыре: по одному футболисту из «Валенсии», «Аталанты», «Монако» и «Антальяспора». То есть в составе нашей национальной команды всего 13% легионеров от общего количества игроков.

«Зенит» был представлен в сборной России шестью футболистами, «Локомотив» – четырьмя, «Спартак», ЦСКА и «Динамо» – тремя, «Краснодар» и «Ростов» – двумя, а «Рубин» и «Сочи» – одним.

Кто ещё был кандидатом в сборную при Карпине

Но и на этом список кандидатов в сборную России при Карпине не исчерпывается. Перед каждым сбором главный тренер называл расширенный состав, и в нём была группа игроков, которые либо не попадали в заявку на матчи, либо так и не получили вызов в национальную команду. С учётом этого списка круг кандидатов увеличивается до 52 человек.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

За сборную России в сентябре-ноябре могли сыграть голкиперы Сергей Песьяков, Станислав Крицюк, Илья Лантратов, Сослан Джанаев, защитник Станислав Магкеев, полузащитники Денис Макаров, Денис Глушаков, Антон Зиньковский, Роман Ежов, Константин Марадишвили, Александр Черников, нападающие Артём Дзюба и Дмитрий Полоз.

Авторы голов и голевых передач

Самым результативным игроком сборной России при Карпине был Смолов, который забил два гола и сделал четыре голевые передачи.

Лучший бомбардир – Ерохин, ставший автором трёх голов. У Смолова – два, у Жемалетдинова, Бакаева, Дивеева, Джикии, Мостового, Сутормина и Заболотного – по одному. Кроме того, защитник словаков Милан Шкриньяр помог нам автоголом.

Помимо Смолова голевыми передачами отмечались Фомин, Миранчук, Головин, Ионов и Заболотный (все – по одной).

Сколько капитанов было в команде Карпина

Если у Станислава Черчесова был в команде безусловный лидер и стабильный капитан (Дзюба), то Карпин неожиданно стал передавать повязку от одного игрока к другому, словно эстафетную палочку. Только Джикия дважды исполнял роль капитана: с него всё началось в домашнем матче с Хорватией, на нём и закончилось – защитник «Спартака» вывел сборную России на поле в Сплите. Помимо Джикии повязку или «тряпочку», как говорит новый тренер, надевали Баринов, Смолов, Кузяев, Сутормин и Головин. Очевидно, Карпин пытался этим решением заставить каждого игрока почувствовать себя лидером сборной России, но идея не сработала – в Хорватии настоящего вожака на поле не нашлось.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Кто из участников Евро-2020 не пригодился новому тренеру

Некоторые игроки, попавшие в заявку сборной России на Евро-2020, не дождались от Карпина включения даже в расширенный состав. Новому тренерскому штабу не пригодились голкипер Антон Шунин, защитники Андрей Семёнов и Роман Евгеньев, а также нападающий Александр Соболев. Кроме того, последние несколько месяцев восстанавливался от травмы полузащитник Магомед Оздоев. Неизвестно, рассматривает ли его Карпин как кандидата в национальную команду. А Дзюба, попав в предварительный состав на октябрьские матчи, сам отказался приезжать в сборную России – сослался на плохую форму.

Ещё немного статистики сборной России при Карпине

Завершим обзор выступления сборной России под руководством Карпина ещё несколькими статистическими данными. Согласно InStat, в прошедших семи матчах наша команда наносила 11 ударов (в створ – 5,1) и создавала 5,7 голевых моментов в среднем за игру. Соперники наносили 14 ударов (в створ – 3,7) и создавали 3,7 момента. Сборная России делала 439 передач с 80% точности, а её противники – 542 передачи с 83% точности. Команда Карпина также немного уступила по количеству переходов на половину поля соперника (59:64), в финальную треть (38:42) и чужую штрафную (15:16). Зато процент выигранных единоборств у нашей сборной чуть-чуть выше – 51% против 49%. Как и заметил Карпин, футбол в России, скорее, бой, борьба, нежели игра.