Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

«Уотфорд» — «Арсенал», матч 28-го тура АПЛ, видео красивого гола Кучо Эрнандеса, 6 марта 2022 года

Футболист из АПЛ плакал, потому что не играл. А сейчас забил невероятный мяч «Арсеналу»
Илья Егоров
Видео красивого гола Эрнандеса в ворота «Арсенала»
Комментарии
Голу Кучо Эрнандеса мог бы позавидовать даже его кумир Агуэро.

«Арсенал» продолжает борьбу за четвёртую строчку, но матч с «Уотфордом» в 28-м туре АПЛ начался для него тяжело. Сначала лондонцы пропустили на второй минуте, однако Эммануэль Деннис был в офсайде. Потом «Арсенал» забил сам, но недолго держал преимущество – спустя шесть минут после гола Мартина Эдегора в ворота Аарона Рамсдейла залетела такая красота:

Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.

Автор мяча – Хуан Камило Эрнандес или просто Кучо Эрнандес. В основе «Уотфорда» он появляется очень даже нечасто. В этом сезоне провёл 20 матчей (с «Арсеналом» – 20-й), только семь из них он начинал с первой минуты.

Свой Сёмин есть и в Англии. Тренер вернулся в 74 года, чтобы спасти худшую команду АПЛ Свой Сёмин есть и в Англии. Тренер вернулся в 74 года, чтобы спасти худшую команду АПЛ

Забивает Кучо и того реже. Всего у Эрнандеса три мяча в этом сезоне АПЛ. Первый он забил в августе, второй – в декабре, третий – сейчас, в начале марта. По поводу слабой статистики он уже говорил в этом сезоне: «Признаюсь, в моих мечтах я с самого начала играл в основе «Уотфорда». Трудно смириться с ролью запасного, потому что мне уже 22 года. Многие сверстники играют ведущие роли в своих командах, я же пока не могу пробиться в основу. Помню, осенью приходил домой, звонил друзьям и плакал, потому что мало играл и не забивал. Я не знал, правильно ли сделал, что остался в команде. Мечтал о ней, но не всё получалось. Они меня подбадривали – тогда я сделал вывод, что никогда не стоит сдаваться».

Англия - Премьер-лига. 28-й тур
06 марта 2022, воскресенье. 17:00 МСК
Уотфорд
Уотфорд
Окончен
2 : 3
Арсенал
Лондон
0:1 Эдегор – 5'   1:1 Эрнандес – 11'   1:2 Сака – 30'   1:3 Мартинелли – 52'   2:3 Сиссоко – 87'

Несколько фактов о Кучо Эрнандесе

  • Почему Кучо? Это дань уважения Эрнандеса одному из своего кумиров – Эстебану Камбьяссо. У того прозвище Кучу.
  • Другой кумир Эрнандеса – Серхио Агуэро. В 2021-м он говорил: «Я бы хотел сыграть с Агуэро. Конечно, против него – мы совершенно на разных уровнях, чтобы играть за одну команду. Возможно, скоро я вернусь в АПЛ, и там мы встретимся». Но они разминулись. Эрнандес оказался в Премьер-лиге, а Агуэро уехал в «Барселону», где завершил карьеру.
  • Кстати, про возвращение в АПЛ. Эрнандес с января 2017-го принадлежит «Уотфорду», но дебютировал за команду только в начале этого сезона. Четыре года он мотался по арендам – ездил в «Уэску», «Мальорку» и «Хетафе».
  • Ещё одна история из карьеры Кучо – в прошлом сезоне президент «Хетафе» сообщил, что клуб выкупает его у «Уотфорда». С того момента он ни разу не разговаривал с Эрнандесом. Переход, как вы могли догадаться, не состоялся.
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022