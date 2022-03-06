Футболист из АПЛ плакал, потому что не играл. А сейчас забил невероятный мяч «Арсеналу»

«Арсенал» продолжает борьбу за четвёртую строчку, но матч с «Уотфордом» в 28-м туре АПЛ начался для него тяжело. Сначала лондонцы пропустили на второй минуте, однако Эммануэль Деннис был в офсайде. Потом «Арсенал» забил сам, но недолго держал преимущество – спустя шесть минут после гола Мартина Эдегора в ворота Аарона Рамсдейла залетела такая красота:

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Автор мяча – Хуан Камило Эрнандес или просто Кучо Эрнандес. В основе «Уотфорда» он появляется очень даже нечасто. В этом сезоне провёл 20 матчей (с «Арсеналом» – 20-й), только семь из них он начинал с первой минуты.

Забивает Кучо и того реже. Всего у Эрнандеса три мяча в этом сезоне АПЛ. Первый он забил в августе, второй – в декабре, третий – сейчас, в начале марта. По поводу слабой статистики он уже говорил в этом сезоне: «Признаюсь, в моих мечтах я с самого начала играл в основе «Уотфорда». Трудно смириться с ролью запасного, потому что мне уже 22 года. Многие сверстники играют ведущие роли в своих командах, я же пока не могу пробиться в основу. Помню, осенью приходил домой, звонил друзьям и плакал, потому что мало играл и не забивал. Я не знал, правильно ли сделал, что остался в команде. Мечтал о ней, но не всё получалось. Они меня подбадривали – тогда я сделал вывод, что никогда не стоит сдаваться».

Несколько фактов о Кучо Эрнандесе