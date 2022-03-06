Футболист из АПЛ плакал, потому что не играл. А сейчас забил невероятный мяч «Арсеналу»

«Арсенал» продолжает борьбу за четвёртую строчку, но матч с «Уотфордом» в 28-м туре АПЛ начался для него тяжело. Сначала лондонцы пропустили на второй минуте, однако Эммануэль Деннис был в офсайде. Потом «Арсенал» забил сам, но недолго держал преимущество – спустя шесть минут после гола Мартина Эдегора в ворота Аарона Рамсдейла залетела такая красота:
Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.
Автор мяча – Хуан Камило Эрнандес или просто Кучо Эрнандес. В основе «Уотфорда» он появляется очень даже нечасто. В этом сезоне провёл 20 матчей (с «Арсеналом» – 20-й), только семь из них он начинал с первой минуты.
Забивает Кучо и того реже. Всего у Эрнандеса три мяча в этом сезоне АПЛ. Первый он забил в августе, второй – в декабре, третий – сейчас, в начале марта. По поводу слабой статистики он уже говорил в этом сезоне: «Признаюсь, в моих мечтах я с самого начала играл в основе «Уотфорда». Трудно смириться с ролью запасного, потому что мне уже 22 года. Многие сверстники играют ведущие роли в своих командах, я же пока не могу пробиться в основу. Помню, осенью приходил домой, звонил друзьям и плакал, потому что мало играл и не забивал. Я не знал, правильно ли сделал, что остался в команде. Мечтал о ней, но не всё получалось. Они меня подбадривали – тогда я сделал вывод, что никогда не стоит сдаваться».
Несколько фактов о Кучо Эрнандесе
- Почему Кучо? Это дань уважения Эрнандеса одному из своего кумиров – Эстебану Камбьяссо. У того прозвище Кучу.
- Другой кумир Эрнандеса – Серхио Агуэро. В 2021-м он говорил: «Я бы хотел сыграть с Агуэро. Конечно, против него – мы совершенно на разных уровнях, чтобы играть за одну команду. Возможно, скоро я вернусь в АПЛ, и там мы встретимся». Но они разминулись. Эрнандес оказался в Премьер-лиге, а Агуэро уехал в «Барселону», где завершил карьеру.
- Кстати, про возвращение в АПЛ. Эрнандес с января 2017-го принадлежит «Уотфорду», но дебютировал за команду только в начале этого сезона. Четыре года он мотался по арендам – ездил в «Уэску», «Мальорку» и «Хетафе».
- Ещё одна история из карьеры Кучо – в прошлом сезоне президент «Хетафе» сообщил, что клуб выкупает его у «Уотфорда». С того момента он ни разу не разговаривал с Эрнандесом. Переход, как вы могли догадаться, не состоялся.
- 6 марта 2022
-
19:08
-
19:05
-
18:55
-
18:32
-
18:21
-
18:18
-
18:16
-
18:15
-
17:59
-
17:49
-
17:46
-
17:35
-
17:33
-
17:24
-
17:15
-
16:58
-
16:58
-
16:52
-
16:44
-
16:43
-
16:40
-
16:39
-
16:38
-
16:32
-
16:30
-
16:27
-
16:13
-
16:00
-
15:55
-
15:53
-
15:31
-
15:26
-
15:17
-
15:15
-
15:08