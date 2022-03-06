«МЮ» стабильно плох против «Ман Сити». Что с Роналду, что без него

После победы в прошлом туре над «Эвертоном» (1:0) «Ман Сити» сыграл в Кубке Англии против «Питерборо» (2:0). Почему это стоит отдельного упоминания? Во-первых, команда Хосепа Гвардиолы вышла основным составом (даже Эдерсон был в деле). Во-вторых, в игре с «Питерборо» травмы получили Натан Аке и Рубен Диаш. Потерю первого ещё можно пережить, а вот Диаш выбыл на 4-6 недель. «МЮ», наоборот, неделю провёл спокойно и отдыхал после нулевой ничьей с «Уотфордом».

Поэтому пару в центре обороны «Ман Сити» составили Эмерик Лапорт и Джон Стоунз. По флангам вышли Кайл Уолкер и Жоау Канселу, тройку в центре поля организовали Родри, Бернарду Силва и Кевин де Брёйне. Выбор Гвардиолы в атаке удивил отсутствием Рахима Стерлинга (остался в запасе): его вытеснил Джек Грилиш, которому помогали Фил Фоден и Рияд Марез.

Что касается «МЮ», то в старт после лёгкой профилактики вернулся Гарри Магуайр (в паре с Виктором Линделёфом). Люк Шоу и Рафаэль Варан сдали положительный тест на коронавирус, у Криштиану Роналду возникли проблемы с бедром — против «Ман Сити» они не играли. Главный сюрприз от Ральфа Рангника — выход Бруну Фернандеша в роли форварда. Объяснение есть: Эдинсон Кавани ещё не до конца готов, а Маркус Рашфорд в этом сезоне сыграл всего 167 минут на позиции ЦФ. Про Мэйсона Гринвуда вы и так знаете.

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Первый тайм — бардак в обороне «МЮ», но при этом неплохой план в атаке

Манчестерское дерби от 6 ноября запомнилось тотальным контролем игры в исполнении команды Гвардиолы. Тогда «Ман Сити» победил всего 2:0, но обозначил огромный территориальный и инициативный перевес. На этом фоне «МЮ» Уле-Гуннара Сульшера выглядел как футбольный эквивалент понятия «импотенция». Но это уже была агония — дальше случились международный перерыв, последний шанс против «Уотфорда» и поражение 1:4 с последующим увольнением Сульшера.

Сегодня «МЮ» выглядел, как минимум, интересно. Основной план Рангника строился на контрвыпадах через атакующие фланги, где действовали Джейдон Санчо и Энтони Эланга. «Тоттенхэм» пару недель назад уже продемонстрировал, как можно эффективно использовать высокое расположение обороны «Ман Сити». Фернандеш в этих 4-2-3-1 играл как «ложная девятка» и часто находился на одной линии с Полем Погба (как в обороне, так и в атаке).



План неплохой, но, во-первых, «МЮ» не был той убийственной пружиной, если сравнить с «Тоттенхэмом» версии от 19 февраля. Во-вторых, «МЮ» столкнулся с теми же оборонительными проблемами, что и команда Антонио Конте. Речь о контроле левого фланга атаки «Ман Сити», где за «карусель» отвечали Канселу, Фоден и Грилиш. Именно с этого края, кстати, неплохо державшийся «Эвертон» получил гол от Фодена неделю назад (хотя там очень помог Майкл Кин).

Оба гола «Ман Сити» в первом тайме — результат методичного раздёргивания обороны «МЮ» в этой зоне. В первом эпизоде Линделёф и Магуайр утратили контроль над чужими игроками в штрафной Давида де Хеа.

В моменте со вторым голом Линделёф решил, что он Фабио Каннаваро. Реальность слегка разошлась с ожиданиями, поэтому Фоден обеспечил себе оперативный простор, который с помощью нескольких ударов игроки «Ман Сити» конвертировали в гол.

А вот ответ от Санчо при 0:1 — классный пример контратакующего плана Рангника. Здесь игроки в несколько быстрых передач вывели Санчо на свободное пространство, откуда вингер «МЮ» придумал эффектный гол. В последний месяц парень, кстати, хорош — у него уже 2+2 по системе гол+пас в пяти матчах. Даже больше чем у Фернандеша.

В целом, «Ман Сити» в первом тайме справился с большим количеством попыток «МЮ» выскочить в контратаки — работал контрпрессинг (шесть удачных отборов на чужой половине). Также команда Гвардиолы ожидаемо была лучше по моментам и контролю мяча: 1,36 xG против 0,27 xG у «МЮ», 60% против 40% по владению.

Второй тайм — «МЮ» разбит, Магуайру снова не везёт

После перерыва матч всё больше напоминал встречу первого круга. Такой же уверенный контроль процесса от «Ман Сити» на фоне безнадёги «МЮ» в созидании и обострении. Даже размен Эланга и Погба на Рашфорда и Лингарда не помог. Наоборот, «МЮ» вскоре получил ещё один гол. На этот раз со стандарта. Насколько важно контролировать подбор, продемонстрировал Марез.

Снова в центре внимания оказался Магуайр. Рикошет — обычное дело в таких ситуациях, но с капитаном «МЮ» нелепые отскоки, рикошеты и прочие развлекающие публику инциденты происходят регулярно. Именно в этом сезоне. Сплошное невезение, которое интересно сочетается с потерей психологической уверенности. Хейт Магуайра по сезону-2021/2022 вполне обоснован, но иногда ему просто не фартит.



Однако в моменте со вторым голом Мареза капитан «МЮ» снова исполнил привычную роль «холодильника». Но там бездарно сыграла вся оборона.

Цифры отражают падение «МЮ» во втором тайме дерби: 0,09 xG против 1,38 xG у «Ман Сити», 21% владения против 79%.



Суммарная статистика тоже выглядит как не самая крутая реклама Рангника:

Показатель «Ман Сити» «МЮ» xG (ожидаемые голы) 2,74 0,36 xThreat (ожидаемая опасность от передач) 1,87 0,67 Deep Progressions (проникновения в радиус 20 метров от чужих ворот) 21 8 PPDA (допущенные передачи на одно оборонительное действие) 6,43 22,81 Удары 24 5 Удары из пределов штрафной 20 3 Явные голевые моменты 3 0

Главное преимущество «Ман Сити» над нынешним «МЮ» — отработанная и эффективная структура игры. У Рангника такого механизма нет. Сегодня «МЮ» ставил на контратаки, которые закончились после перерыва. Для топ-матчей это слишком маленький ресурс. Особенно когда есть системные проблемы в обороне, которые не может замаскировать даже проводящий блестящий сезон де Хеа.



Отдельно выделим Грилиша — он предложил широкий набор креативных функций на фланге, став лучшим по обострению в «Ман Сити» (0,28 xThreat) и по количеству передач с продвижением (7). Ради таких матчей за него и заплатили бешеные деньги прошлым летом.