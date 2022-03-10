Большая ошибка боссов «Локомотива» — клубу грозит технарь. Пойдёт ли РФС на этот шаг?

Разбираемся в регламентах: Кухта вряд ли мог играть с «Химками». Похожим образом под раздачу раньше попадал из-за Черышева «Реал».

В воскресенье, 6 марта, Ян Кухта дебютировал в РПЛ. Форвард сыграл полный матч и забил победный гол на 80-й минуте (3:2). Для чеха это была вторая игра за неделю: в четверг он провёл 80 минут на поле во встрече с «Енисеем» (Кубок России). Уже по завершении первого тайма, когда счёт был 2:1 в пользу красно-зелёных, стало известно: подмосковный клуб готов подать протест в адрес железнодорожников из-за нарушения регламента.

Что произошло?

В матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Химки» в стартовом составе железнодорожников на поле вышел Ян Кухта, перешедший зимой из пражской «Славии». В последней игре за чешскую команду форвард получил красную карточку и был отстранён на один матч. Изначально о возможном нарушении регламента «Локомотивом» сообщали СМИ.

«Мы были удивлены заявкой «Локомотива». Мы знали, что Кухта должен был отбыть дисквалификацию. Закон един для всех. Сейчас ещё раз изучим регламент. Если это действительно нарушение, то подадим в адрес «Локомотива» протест», — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Фото: fclm.ru

Почти через час после завершения встречи член наблюдательного совета «Химок» добавил: «По нашему убеждению Кухта не имел права играть сегодня в составе. Процентов на 90 мы разобрались и решили, что, скорее всего, сегодня протест мы подадим. Тем более данный нападающий забил решающий гол. Мы являемся пострадавшей стороной».

Заявление Яна Кухты и его агента

После произошедшего нападающий был краток. «Я не думаю, что красная карточка — это проблема», – сказал Кухта. Агент игрока, Милан Мартинович, ответил на претензии «Химок» объёмнее: «По моему мнению, Ян мог принимать участие в матче с «Химками», так как в отрезке между его удалением и подписанием контракта с «Локомотивом» «Славия» провела три матча в чемпионате».

Но в словах представителя Кухты есть несостыковка. Игрок получил красную карточку 19 декабря в матче с «Баником», выбив мяч рукой из пустых ворот. Следующий официальный матч «Славия» провела 5 февраля, когда нападающий был уже в «Локомотиве» – 28 января его отзаявили в Праге – дисквалификацию в Чехии он не отбывал.

При этом футбольная ассоциация Чехии предупреждала РФС о дисквалификации форварда. В пресс-службе РПЛ объяснили «Химкам», что подобные вопросы находятся в компетенции КДК РФС и перенаправили их туда. 7 марта подмосковный клуб подал протест, который, по словам главы комитета Артура Григорьянца, будет рассматриваться в обычном режиме.

На какой пункт в Регламенте РПЛ могут ссылаться «Химки»?

В пятой статье «Организация матчей» есть немаловажный пункт, на котором, скорее всего, заострило внимание руководство «Химок».

5.9.2. За участие в Матче неоформленного в установленном порядке или дисквалифицированного футболиста (применительно исключительно к данному пункту участием в Матче считается выход футболиста на поле) результат Матча аннулируется, а команда подвергается санкциям в соответствии с Дисциплинарным регламентом РФС . Клубы несут ответственность за учёт вынесенных футболистам предупреждений, применённых к футболистам удалений, отбытие автоматических дисквалификаций и дисквалификаций, применённых Юрисдикционными органами РФС

Исходя из данной формулировки, можно сделать вывод, что результат матча должен быть аннулирован, а «Локомотиву» применена санкция в виде технического поражения.

Что касается регламента ФИФА, то в статье 12 по статусу и переходам игроков сказано, что футболист должен отбыть нереализованную дисквалификацию в новом чемпионате, где будет зарегистрирован. Следовательно, отбывать дисквалификацию Кухта должен был в России. Также стоит отметить, что «Локомотив» не мог не знать о красной карточке. При переходе футболиста красная карточка вносится в электронную систему ТМС (онлайн-платформа для ассоциаций-членов ФИФА для записи трансферов игроков между клубами).

Прецедент в Европе

В сезоне-2014/2015 в 3-м отборочном раунде Лиги чемпионов встречались «Селтик» и «Легия». Польский клуб выиграл матч, но задействовал в нём дисквалифицированного Бартоша Берешиньского, вышедшего на замену в домашней игре. В результате чего в соответствии с правилами турнира, которые следуют из 21 статьи дисциплинарного регламента УЕФА, результат встречи был аннулирован и «Селтику» засчитали победу со счётом 3:0. Благодаря этому шотландский клуб вышел в следующий раунд. Последующий протест «Легии» был отклонён.

Ещё один случай произошёл с участием российского футболиста. В сезоне-2015/2016 «Реал» был исключён из Кубка Испании. Причина исключения «королевского клуба» из турнира — выход российского полузащитника Дениса Черышева на поле в первом матче 1/16 финала турнира с «Кадисом». Россиянин не имел права появляться на поле, так как должен был отбыть дисквалификацию из-за перебора жёлтых карточек по итогам прошлого сезона в составе «Вильярреала». Игра с «Кадисом» завершилась победой «Реала» со счётом 3:1, но при этом проигравшая команда вышла в 1/8 финала Кубка Испании ещё до ответной встречи.

В чём особенная важность момента для РПЛ?

В нашем чемпионате похожих прецедентов не было, но шансов на успех в этом конфликте, кажется, больше у «Химок». Да, «Локомотив» – топ-клуб по меркам РПЛ, «Химки» – аутсайдер, но перед регламентом (формулировка которого пусть и звучит расплывчато) все вроде как равны.

Юристы «Локо» всё же могут попытаться найти лазейку. Например, говорить о применении технического поражения в матче Кубка России – всё равно игра с «Енисеем» была проиграна. Но и здесь оппоненту есть, чем ответить: в России, если игрок получает дисквалификацию в РПЛ, он пропускает матч РПЛ, а не Кубка. В обратную сторону это работает также – если тебя удаляют в Кубке, то пропускаешь ты кубковую игру, а не матч чемпионата.

История с Кухтой уже сейчас показала, насколько даже большие клубы подвержены таким «мелким», техническим проблемам. Показала она и несовершенство нашего регламента. И задача КДК РФС сейчас – не просто вынести вердикт, но и, во-первых, грамотно его объяснить, а во-вторых (что гораздо важнее), постараться избежать разговоров о кулуарных решениях таких вопросов.