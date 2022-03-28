«Наш футбол и так слабый, какая разница?» Стоит ли России уходить из УЕФА в Азию

Если это произойдёт, наши клубы будут играть в азиатской Лиге чемпионов. Больше никаких европейских грандов. И в эту затею верят не все.

Похоже, Россия в скором времени может покинуть УЕФА. По информации журналиста Нобеля Арустамяна, РФС рассматривает вариант, при котором в случае лишения членства в организации наш футбол присоединится к Азиатской конфедерации. Это значит, что наши клубы будут играть не в европейской Лиге чемпионов, а в азиатской. А сборной придётся отбираться на турниры через азиатскую квалификацию.

Но будет ли такой шаг правильным? Обратились за мнением к людям из мира футбола.

Бывшему президенту «Спартака» Андрею Червиченко потенциальная интеграция в азиатский футбол пришлась по душе:



— Прикольная идея. Думаю, в скором времени денег там будет больше. Да и шансов победить у нас там тоже гораздо больше. Раз мы не можем ничего выиграть в Европе, то попробуем в Азии. Не знаю формата азиатской Лиги чемпионов, но у нас три-четыре клуба могут постоянно на что-то претендовать.



Не знаю, почему все вокруг еврокубков танцуют — у нас там нет особых результатов. Прогресса из-за участия в еврокубках — тоже. Так и будут играть чуть хуже или чуть лучше. Будут участвовать в азиатской Лиге чемпионов — и хорошо. Мы там потенциально гораздо сильнее других.



Комментатор Дмитрий Губерниев пока относится к такой перспективе с сомнением:



— Я в это не верю. Нам нужно до конца оборонять свои позиции в УЕФА. Не нужно строить воздушные замки. Да и не факт, что азиатская федерация нас возьмёт с распростёртыми объятиями. Мы европейская страна, поэтому нужно бороться и оставаться.

Бывший главный тренер «Анжи» Гаджи Гаджиев не против возможного ухода футбольной России из Европы:



— Позиция ФИФА тоже может быть категоричной. В любом случае если Азия, то Азия. Если туда нельзя, значит, будем играть как в Советском Союзе. Конечно, неприятно. Всё это возмущает. Спорт — политический инструмент. Если так, то можно и в Азии играть. В Азии шансы выиграть гораздо выше, чем в Европе: всё же уровень чемпионатов разный. Европа лучше играет в футбол, здесь собраны лучшие игроки мира.

А вот экс-футболист сборной России Александр Самедов рассказал о минусах интеграции в Азию: «Возможный переход в азиатскую конфедерацию ударит по российскому футболу. То, что клубы не будут играть в Лиге чемпионов и Лиге Европы, а наша сборная не будет играть с сильнейшими сборными, точно ударит. Подспорье ли, что мы будем играть в азиатской Лиге? Конечно, это выход, если такое возможно».

Фото: Елена разина, «Чемионат»

Другой бывший игрок нашей сборной Андрей Канчельскис положительно относится к такому шагу, исходя из личного опыта:



— Азиатская футбольная конфедерация? Даже не знаю, получится ли провернуть такое. Пока это всё на уровне разговоров. Не думаю, что будет настолько серьёзное отстранение от УЕФА. Хотя мы все думаем, надеемся, а получается всё совсем по-другому.



Естественно, и сборной России, и нашим клубам нужно двигаться дальше, играть, как бы ситуация ни развивалась. Если у России будет реальный вариант с азиатской конфедерацией футбола, то почему бы и нет? Я работал в Азии, играл в Саудовской Аравии. Мне бы было интересно смотреть такие матчи.

Легенда «Спартака» Юрий Гаврилов не видит в уходе из Европы никаких проблем: «Если больше негде, пусть играют в азиатской Лиге чемпионов. Какая вообще разница? Повлияет ли это на наш уровень? Российский футбол и так слабый. По какому уровню это может ударить? У нас ни одна команда не играет ни в Лиге чемпионов, ни в Лиге Европы. Не слежу за азиатскими командами, поэтому не знаю, на каком они сейчас уровне. Но время покажет, как наши клубы смогут проявить себя против соперников из Китая и других стран».



Но почётный президент РФС Вячеслав Колосков, который знает, как работают ФИФА и УЕФА, совершенно не верит в такое развитие событий:



— Сейчас рассуждать о чём-то бессмысленно. Возможный переход в азиатскую конфедерацию — это очередная фантазия. Могут выдумать что угодно, даже самую фантастическую новость. Чепуха! Но нужно представлять, какой это сложный механизм — перейти из одной конфедерации в другую. Нужно заниматься российским футболом, а не фантазировать. В Азии вообще не воспринимают это всерьёз. Только мы всё это обсуждаем.

А что думаете вы?