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Как сложилась судьба лучшего молодого игрока «Спартака» 2010 года Филипа Озобича: карьера, где он сейчас

«Ему бы паспорт РФ — было бы совсем хорошо». Куда пропал талант из «Спартака» Озобич
Сергей Сорокин
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Карпин хвалил его, а фанаты признавали лучшим молодым игроком команды.

В 2008 году «Спартак» купил молодого воспитанника загребского «Динамо» Филипа Озобича. Два сезона подряд футболист отлучался на родину за практикой, где играл за молодёжку «Задара». А в 2010-м главный тренер красно-белых Валерий Карпин начал привлекать полузащитника к тренировкам с основой.

«Он весь сезон выглядит в дубле очень прилично, — аргументировал свой выбор тренер. — И шансы попасть в основу у Филипа есть. Ему бы российский паспорт — и было бы совсем хорошо».

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Озобич дебютировал за «Спартак» в ноябре 2010 года, выйдя на поле на 89-й минуте матча с московским «Динамо» (1:1). А через две недели сыграл больше получаса в Лиге чемпионов с «Жилиной» (2:1). По итогам сезона хорват удостоился от болельщиков титула лучшего молодого футболиста красно-белых, которым ранее награждали Алексея Ребко, Артёма Дзюбу и Джано Ананидзе. А в основе в тот год лучшим стал бразилец Веллитон.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

2011-й обещал стать для талантливого легионера переломным в России. Агент Озобича Марко Налетилич уверял, что тренера основы полностью устраивает молодой игрок: «Мы говорили с Валерием Карпиным по поводу Озобича. Клуб не собирается выставлять его на трансфер, он слишком хорош для молодёжной команды, но ещё не до конца готов играть за основной состав».

3 марта Озобич получил три минуты в матче 1/8 финала Кубка России с «Сибирью» (2:0), а 21-го впервые появился на поле в старте — внёс лепту в непростую победу над «Волгой» (1:0). Однако за остаток сезона Озобич лишь трижды мелькнул в заявке и ни разу не вышел на замену.

Перезагрузить карьеру полузащитник попытался на родине — махнул в аренду в «Хайдук». За полгода в новом клубе он провёл 19 матчей и даже отдал две голевые передачи. Но, вернувшись в «Спартак», не получил предложения о продлении контракта и по истечении срока соглашения покинул Россию.

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Следующие четыре года полузащитник отбегал в клубе «Славен Белупо». На родине его статистика резко улучшилась. Сказалось доверие тренерского штаба — в новой команде Озобич стал незаменимым в центре поля. За 86 матчей он забил 14 голов и отдал 17 результативных передач. Но затем хорвата снова потянуло за рубеж — теперь он отправился в Азербайджан…

Фото: Oisin Keniry/Getty Images

Первые годы в «Габале» получились очень насыщенными. За три сезона полузащитник наиграл 70 матчей, забил 25 голов и отдал 10 результативных передач. Тренерский штаб сборной Хорватии оценил прогресс Филипа и поощрил вызовом на товарищеские матчи с Чили и Китаем. Озобич ждал следующего приглашения, но из-за высочайшей конкуренции в центре поля так его и не дождался.

Поэтому, получив предложение о натурализации от федерации Азербайджана, Озобич (к тому времени уже игрок «Карабаха») долго не раздумывал. В 2021 году ФИФА одобрила смену футбольного гражданства хорвата. 2 сентября Филип дебютировал в азербайджанской сборной в матче с Люксембургом (1:2) и с тех пор он стабильно вызывается в национальную команду.

Филип Озобич
Филип Озобич
полузащитник сборной Азербайджана

«Друзья поддерживают меня в моём выборе выступать за Азербайджан. Потому что меня здесь очень хорошо знают, а также с учётом того, что в сборной Хорватии больше не видят меня в своих планах. Я не выбирал, потому что мне не из чего было выбирать. Если бы Хорватия рассчитывала на меня и я получил приглашение, конечно, играл бы за сборную Хорватии».

В клубной карьере у Озобича без изменений. Он по-прежнему выступает за «Карабах» (33+27 в 111 матчах). Ни в России, ни в Хорватии он и близко не подбирался к таким показателям. А в Азербайджане нашёл и футбольное счастье, и вторую родину. 8 апреля Филипу исполнится 31 год — ещё играть и играть.

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