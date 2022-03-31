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Айртон покинул «Спартак», легионеры уходят из РПЛ, символическая сборная уехавших из России иностранцев

Из уехавших легионеров РПЛ можно собрать топ-состав! Такая команда боролась бы за золото
Михаил Рождественский
Айртон покинул «Спартак», легионеры уходят из РПЛ
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Половина футболистов — из «Краснодара». Сегодня к ним добавился спартаковец Айртон.

Из РПЛ продолжают уезжать легионеры. Сегодня об уходе Айртона объявил московский «Спартак». Некоторые клубы пострадали особенно сильно. Например, у «Краснодара» и «Ростова» в общей сложности стало на 15 иностранцев меньше. Среди тех, кто покинул наш чемпионат, есть и звёзды. Собрали из них целую команду. Схема — «3-4-3».

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Вратарь — Ярослав Годзюр («Урал»)

Начинаем с голкипера. Единственным игроком этого амплуа, покинувшим Россию, является Ярослав Годзюр, который до недавнего времени выступал за «Урал». 37-летний украинский футболист ещё в 2006-м перебрался в «Крылья Советов», потом вернулся на родину, а с 2008-го был в РПЛ — сначала в «Ахмате», потом — в Екатеринбурге. Недавно он расторг контракт.

Годзюр в этом сезоне не был основным в «Урале». Он провёл в РПЛ всего три матча и пропустил четыре мяча.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Центральный защитник — Кристиан Рамирес («Краснодар»)

Одна из потерь «Краснодара». Рамирес, как и Айртон, играет на позиции левого защитника, но в нашей сборной ему нашлось место в тройке центральных. Кристиан выступал за «Краснодар» с 2017 года, а в начале марта приостановил контракт. Агент 27-летнего эквадорца заверил, что футболист вернётся в «Краснодар».

В нынешнем сезоне у Рамиреса 12 матчей в чемпионате России, из которых 11 — в стартовом составе.

Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Центральный защитник — Ярослав Ракицкий («Зенит»)

Второй украинец в этом списке. Ракицкий большую часть карьеры провёл в родном донецком «Шахтёре», а в 2019-м приехал покорять РПЛ с «Зенитом». Получилось замечательно: три чемпионства, Кубок и два Суперкубка. В начале марта 32-летний игрок покинул клуб из Санкт-Петербурга и сейчас играет в товарищеских матчах за харьковский «Металлист».

На счету Ракицкого в этом сезоне 15 матчей в РПЛ, один гол и четыре передачи. Сергею Семаку придётся придумывать, как восполнить потерянный креатив.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Центральный защитник — Пабло («Локомотив»)

А вот и единственная потеря «Локомотива». Пабло переехал в Москву в прошлом году, сразу стал основным, а в середине марта умчал на родину, в Бразилию. Теперь 30-летний защитник будет играть вместе с Айртоном за «Фламенго».

В нынешнем сезоне Пабло успел сыграть за «Локомотив» 13 матчей в РПЛ и забить один гол.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Левый латераль — Айртон Лукас («Спартак»)

Первая и пока единственная потеря «Спартака». Айртон был безальтернативным на левом фланге обороны с 2019 года, когда красно-белых покинул Дмитрий Комбаров. 24-летний бразилец улетел на родину и теперь будет выступать за «Фламенго» на правах аренды с правом выкупа.

В этом сезоне Айртон сыграл за «Спартак» 21 матч в РПЛ и даже забил один гол. Красно-белым явно будет его не хватать.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Центральный полузащитник — Гжегож Крыховяк («Краснодар»)

Переходим к полузащите. Крыховяк с 2018-го зажигал в «Локомотиве», а с прошлого года — в «Краснодаре». Возвращаться в Россию после отпуска Гжегож не захотел и в итоге приостановил контракт. Как минимум до лета 32-летний польский хавбек в афинском АЕКе.

В нынешнем сезоне на счету Крыховяка 15 матчей в РПЛ, четыре гола и три паса. Серьёзная потеря для «Краснодара».

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Центральный полузащитник — Реми Кабелла («Краснодар»)

В пару к Крыховяку ставим его бывшего партнёра по «Краснодару» Реми Кабелла. Француз играл в России с 2019-го, а в середине марта расторг контракт и до сих пор остаётся без клуба. 32-летний футболист не думал, что его история в «Краснодаре» закончится так. Говорит, что опустошён.

Кабелла в этом сезоне провёл 16 матчей в чемпионате и забил четыре гола. «Краснодар» лишился одной из главных звёзд.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Правый латераль — Филип Уремович («Рубин»)

На правый фланг обороны ставим Уремовича. Хорватский защитник с 2018 года выступал за «Рубин», а в середине марта приостановил контракт. Остаток сезона Филип проведёт в английском «Шеффилд Юнайтед». Если верить агенту, летом 25-летний футболист вернётся в Казань.

В этом сезоне Уремович принял участие в 18 матчах «Рубина» в чемпионате России.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Левый нападающий — Хвича Кварацхелия («Рубин»)

Одна из четырёх потерь «Рубина». Кварацхелия в 2019-м числился в «Локомотиве», а с тех пор играл в Казани. В конце марта Хвича приостановил контракт и уехал на родину. Ближайшие недели 21-летний грузинский вингер проведёт в «Динамо» из Батуми.

В нынешнем сезоне Хвича сыграл за «Рубин» 19 матчей в РПЛ, забил два мяча и отдал четыре голевых передачи. Потеря не только для команды Леонида Слуцкого, но и для всего чемпионата.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Центральный нападающий — Джон Кордоба («Краснодар»)

И вновь пострадал «Краснодар». Прошлым летом Кордобу купили у берлинской «Герты» за € 20 млн, и он сразу стал оправдывать вложение. В начале марта 28-летний колумбийский форвард приостановил контракт с клубом.

За полсезона в составе «Краснодара» Кордоба провёл 15 матчей в РПЛ, забил шесть голов и отдал четыре передачи.

Фото: РИА Новости

Правый нападающий — Вандерсон («Краснодар»)

И ещё один представитель «Краснодара». Вандерсон выступал за клуб с 2017-го и давно стал своим. В начале марта 27-летний бразилец приостановил контракт и умчал в аренду в «Интернасьонал».

В этом сезоне Вандерсон так и не сыграл за «Краснодар» ни одного официального матча. До ухода он восстанавливался после тяжёлой травмы.

Фото: РИА Новости

Запасные

Уехавших легионеров так много, что хватило даже на скамейку запасных:

Защитники — Кайо, Хуниор Алонсо (оба — «Краснодар»), Бартоломеу Баштуш, Деннис Хаджикадунич (оба — «Ростов»), Бруно Виана, Филип Дагерстоль (оба — «Химки»);

Полузащитники — Виктор Классон («Краснодар»), Андерс Дрейер, Сеад Хакшабанович (оба — «Рубин»), Армин Гигович, Понтус Альмквист, Кенто Хасимото (все — «Ростов»), Артём Полярус («Ахмат»), Зурико Давиташвили («Арсенал»);

Нападающие — Дидье Ламкель Зе («Химки»), Сильвестр Игбун («Нижний Новгород»).

Главный тренер — Даниэль Фарке («Краснодар»)

Тренер у этой команды тоже есть. Даниэль Фарке строил симпатичный атакующий «Норвич», но так и не смог закрепиться в АПЛ. В начале этого года немца пригласили в «Краснодар», и он согласился. Предсезонку Фарке провёл, но до официальных матчей так и не дошло. Перед возобновлением сезона специалист расторг контракт с клубом.

Фото: vk.com/fckrasnodar

В России тренера ценили. Слова Матвея Сафонова говорят о многом: «С Фарке мог бы быть самый сильный «Краснодар» в истории. Это был первый тренер, который так основательно подходил к тактической подготовке. Была куча идей, тактических заготовок, у нас убрали рамки, дали нам творить».

Выглядит состав мощно. Кажется, такая команда боролась бы в РПЛ за чемпионство.

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