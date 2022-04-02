Головин рискует пролететь мимо еврокубков. «Монако» ждёт непростая разборка на финише

С чемпионом во Франции всё понятно, но других интриг хватает.

Продолжаем рассказывать об интригах на финише сезона в топ-лигах Европы. Мы уже писали про АПЛ и Примеру, а теперь настала очередь Лиги 1. До завершения чемпионата Франции осталось девять туров, и, хотя с победителем уже всё понятно, других интриг хватает.

Борьба за чемпионство: у «ПСЖ» снова нет конкурентов

Мало кто сомневается, что «ПСЖ» упустит очередной чемпионский титул. Команда Маурисио Почеттино опережает ближайшего преследователя на 12 очков, а до конца турнира осталось всего девять туров. Помимо этого, у парижан благоприятный календарь — шесть из девяти оставшихся соперников занимают места во второй половине таблицы. 17 апреля «ПСЖ» встретится с «Марселем» (находится на второй строчке), но вряд ли результат этого матча повлияет на судьбу чемпионского титула. Этот сезон нельзя назвать успешным для столичного клуба. «ПСЖ» снова станет чемпионом, но этим уже никого не удивишь, а вот коллекция бесславных вылетов в Лиге чемпионов стала ещё богаче.

Календарь «ПСЖ»: «Лорьян» (3 апреля, дома), «Клермон» (9 апреля, в гостях), «Марсель» (17 апреля, д), «Анже» (20 апреля, г), «Ланс» (23 апреля, д), «Страсбург» (29 апреля, г), «Труа» (8 мая, д), «Монпелье» (14 мая, г), «Метц» (21 мая, д).

Фото: psg.fr

Борьба за места в еврокубках: «Монако» ждёт непростая разборка

Еврокубковая квота Франции насчитывает шесть мест. Три команды сыграют в Лиге чемпионов, две — в Лиге Европы и одна — в Лиге конференций. «ПСЖ» наверняка выступит в основной сетке главного еврокубкового турнира, а вот дальше пока ничего не понятно. Шестую путёвку в Европу получит победитель Кубка Франции, в финале которого сыграют «Ницца» и «Нант» (9-е место в Лиге 1).

Календарь «Марселя»: «Сент-Этьен» (2 апреля, г), «Монпелье» (10 апреля, д), «ПСЖ» (17 апреля, г), «Нант» (20 апреля, д), «Реймс» (24 апреля, г), «Лион» (1 мая, д), «Лорьян» (8 мая, г), «Ренн» (14 мая, г), «Страсбург» (21 мая, д).

«Марсель» пока занимает самую выгодную позицию среди всех претендентов, но у него далеко не самое простое расписание. Команду Хорхе Сампаоли ждут тяжёлые матчи с «ПСЖ», «Лионом», «Ренном» и «Страсбургом» (почти все пройдут на выезде). С другой стороны, две ближайших игры «Марсель» проведёт с клубами из второй половины таблицы.

Календарь «Ренна»: «Ницца» (2 апреля, г), «Реймс» (9 апреля, г), «Монако» (15 апреля, д), «Страсбург» (20 апреля, г), «Лорьян» (24 апреля, д), «Сент-Этьен» (30 апреля, д), «Нант» (11 мая, г), «Марсель» (14 мая, д), «Лилль» (21 мая, г).

У «Ренна» ещё более сложный календарь, чем у «Марселя». С учётом высокой плотности в борьбе за еврокубки не исключено, что команда Бруно Женезио уже в ближайшее время покинет зону Лиги чемпионов. Уже сегодня, 2 апреля, «Ренн» сыграет на выезде с ближайшим преследователем — «Ниццей».

Календарь «Ниццы»: «Ренн» (2 апреля, д), «Ланс» (10 апреля, г), «Лорьян» (17 апреля, д), «Монако» (20 апреля, г), «Труа» (24 апреля, д), «Бордо» (1 мая, г), «Сент-Этьен» (11 мая, д), «Лилль» (14 мая, д), «Реймс» (21 мая, д).

В прошлом сезоне Кристоф Галтье привёл «Лилль к чемпионскому титулу, а теперь может ворваться в Лигу чемпионов с «Ниццей». Сейчас команда отстаёт от второго места на три очка, от третьего — на два. Из оставшихся девяти матчей пять «Ницца» проведёт с командами из нижней части таблицы. Команда Галтье окажется в тройке, если обыграет в ближайшем туре «Ренн».

Фото: ogcnice.com

Календарь «Страсбурга»: «Ланс» (3 апреля, д), «Лион» (10 апреля, д), «Труа» (17 апреля, г), «Ренн» (20 апреля, д), «Лилль» (24 апреля, г), «ПСЖ» (29 апреля, д), «Брест» (8 мая, г), «Клермон» (14 мая, д), «Марсель» (21 мая, г).

«Страбургу» будет непросто сохранить место в еврокубковой зоне. Команду ждут тяжёлые матчи с «Лионом», «Ренном», «Лиллем», «ПСЖ» и «Марселем». Как бы там ни было, «Страсбург» добился существенного прогресса в сравнении с прошлым сезоном — тогда клуб завершил чемпионат на 15-м месте в таблице.

Календарь «Лилля»: «Бордо» (2 апреля, д), «Анже» (10 апреля, г), «Ланс» (16 апреля, д), «Реймс» (20 апреля, г), «Страсбург» (24 апреля, д), «Труа» (1 мая, г), «Монако» (8 мая, д), «Ницца» (14 мая, г), «Ренн» (21 мая, д).

У команды Гурвеннека очень тяжёлое расписание в заключительных турах чемпионата Франции. Но в ближайших играх «Лиллю» по силам набрать максимальное количество очков. В целом у действующего чемпионата благоприятный календарь, поскольку почти со всеми конкурентами команда сыграет на своём поле.

Александр Головин Фото: asmonaco.com

Календарь «Монако»: «Метц» (3 апреля, г), «Труа» (10 апреля, д), «Ренн» (15 апреля, г), «Ницца» (20 апреля, д), «Сент-Этьен» (23 апреля, г), «Анже» (1 мая, д), «Лилль» (8 мая, г), «Брест» (14 мая, д), «Ланс» (21 мая, г).

Команда Александра Головина пока располагается за пределами еврокубковой зоны. Отставание составляет всего четыре очка, хотя многое зависит от результата финала Кубка Франции. При определённом раскладе шестое место в чемпионате может стать еврокубковым, а от него «Монако» отстаёт всего на два балла. Два ближайших матчах монегаски проведут с аутсайдерами, а вот дальше будет сложнее. «Монако» может как оказаться в Лиге чемпионов (хотя в это верится с трудом), так и вообще остаться без еврокубков. Как бы там ни было, команду ждёт непростая разборка на финише сезона.

Календарь «Ланса»: «Страсбург» (3 апреля, г), «Ницца» (10 апреля, д), «Лилль» (16 апреля, г), «Монпелье» (20 апреля, д), «ПСЖ» (23 апреля, г), «Нант» (30 апреля, д), «Реймс» (8 мая, г), «Труа» (14 мая, г), «Монако» (21 мая, д).

Для «Ланса» определяющими станут ближайшие матчи. По итогам встреч со «Страсбургом», «Ниццей» и «Лиллем» станут понятны перспективы команды. Не исключено, что после этих матчей «Ланс» заметно отдалится от зоны Лиги конференций.

Борьба за выживание: кто составит компанию «Бордо»?

В опасной зоне находятся шесть клубов. «Анже» опережает «Сент-Этьен» на пять очков и тоже не может чувствовать себя безопасно, но всё-таки небольшой запас есть.

Календарь «Труа»: «Реймс» (3 апреля, д), «Монако» (10 апреля, г), «Страсбург» (17 апреля, д), «Клермон» (20 апреля, д), «Ницца» (24 апреля, г), «Лилль» (1 мая, д), «ПСЖ» (8 мая, г), «Ланс» (14 мая, д), «Лорьян» (21 мая, г).

У «Труа» пока самое выгодное положение в таблице, однако в расписании много матчей с командами, претендующими на еврокубки. Две игры клуб проведёт с прямыми конкурентами в борьбе за выживание — «Клермоном» и «Лорьяном».

Календарь «Лорьяна»: «ПСЖ» (3 апреля, г), «Сент-Этьен» (8 апреля, д), «Ницца» (17 апреля, г), «Метц» (20 апреля, д), «Ренн» (24 апреля, г), «Реймс» (1 мая, д), «Марсель» (8 мая, д), «Бордо» (14 мая, г), «Труа» (21 мая, д).

У «Лорьяна» гораздо больше встреч с конкурентами (три из четырёх команда проведёт у себя дома). В такой ситуации можно сказать, что всё в руках команды, которую тренирует Кристоф Пеллиссье.

Календарь «Клермона»: «Нант» (3 апреля, д), «ПСЖ» (9 апреля, д), «Метц» (17 апреля, г), «Труа» (20 апреля, г), «Анже» (24 апреля, д), «Брест» (1 мая, г), «Монпелье» (8 мая, д), «Страсбург» (14 мая, г), «Лион» (21 мая, д).

Для «Клермона» судьбоносным станет отрезок во второй половине апреля. Первые игры после паузы на сборные ожидаются непростыми, как и заключительные встречи в чемпионате. А вот в играх с «Метцем», «Труа» и «Анже» можно рассчитывать на хороший результат.

Календарь «Сент-Этьена»: «Марсель» (2 апреля, д), «Лорьян» (8 апреля, г), «Брест» (16 апреля, д), «Бордо» (20 апреля, г), «Монако» (23 апреля, д), «Ренн» (30 апреля, г), «Ницца» (11 мая, г), «Реймс» (14 мая, д), «Нант» (21 мая, г).

Ещё в 2019 году «Сент-Этьен» завершал чемпионат в зоне Лиги Европы, а теперь рискует свалиться во второй дивизион. Матчи с прямыми конкурентами команда проведёт на выезде, и их всего два. Во встречах с другими соперниками шансов на успех не так много.

Фото: Marcio Machado/Getty Images

Календарь «Метца»: «Монако» (3 апреля, д), «Бордо» (10 апреля, г), «Клермон» (16 апреля, д), «Лорьян» (20 апреля, г), «Брест» (24 апреля, д), «Монпелье» (1 мая, г), «Лион» (8 мая, д), «Анже» (14 мая, д), «ПСЖ» (21 мая, г).

«Метц» от спасительной зоны отстаёт на пять очков. Положение не самое завидное, но у клуба немало матчей с командами из нижней части таблицы. Ситуацию можно исправить, хотя верится в это с трудом.

Календарь «Бордо»: «Лилль» (2 апреля, г), «Метц» (10 апреля, д), «Лион» (17 апреля, г), «Сент-Этьен» (20 апреля, д), «Нант» (24 апреля, г), «Ницца» (1 мая, д), «Анже» (8 мая, г), «Лорьян» (14 мая, д), «Брест» (21 мая, д).

У «Бордо» меньше всего шансов на сохранение места в элитном дивизионе. Команда начинала сезон с Владимиром Петковичем, но даже присутствие одного из героев Евро-2020 не помогло ей добиться успеха. Швейцарский тренер уже покинул свой пост, а «Бордо» обосновался на дне таблицы. В домашних матчах с «Метцем», «Сент-Этьеном» и «Лорьяном» можно набрать очки, но в целом календарь нельзя назвать простым.

Килиан Мбаппе Фото: David Ramos/Getty Images

Гонка бомбардиров: одержит ли победу Мбаппе?

Звёздный французский нападающий пока располагается на третьем месте. Чемпион мира забил 15 голов — у форварда «Монако» Виссама Бен-Йеддера на два больше. Между ними в списке снайперов располагается Мартен Терье из «Ренна», наколотивший 16 голов. В первую пятёрку также входят Гаэтан Лаборде (начинал сезон в «Монпелье», а затем перешёл в «Ренн») и Джонатан Дэвид. Футболист «Лилля» — единственный из числа лидеров, у кого нет французского гражданства. В прошлом сезоне Мбаппе уверенно выиграл гонку снайперов, опередив ближайшего преследователя на семь голов.