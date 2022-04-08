В «Спартаке» вырос новый яркий форвард. Весной он разрывает ФНЛ

В «Спартаке» весной не происходит ничего хорошего. Владелец клуба Леонид Федун на глазах теряет состояние, его супруга Зарема Салихова снова воюет со всеми вокруг через СМИ и учит правильно жить, иностранные футболисты, вопреки первоначальным заявлениям, пусть и не массово, но потихоньку разъезжаются. А новая команда под руководством Паоло Ваноли представляет собой сплошную серую массу, зацепиться в ней не за что – нет ни красивой игровой структуры, ни ярких индивидуальностей.

В таких случаях болельщикам часто хочется найти хотя бы что-то радостное, привлекающее внимание. И – о чудо! – в «Спартаке» такие позитивные моменты легко находятся. Пусть и во второй команде, зато важные, требующие вдумчивого изучения перед следующим сезоном. Начать стоит с того, что «Спартак-2» сам по себе играет в более привлекательный футбол. Весной он выиграл четыре матча из шести, причём в двух последних турах взял верх над «Балтикой» и «Факелом» — претендентами на РПЛ.

Фото: spartak.com

Есть у команды и очевидный лидер. 18-летний нападающий Владислав Шитов в среду забил два мяча в ворота «Факела» (оба – отличных), а суммарно у него уже 11+5 в 26 турах. Для 18 лет – потрясающий показатель. В таком юном возрасте столь результативно на дистанции ФНЛ из игроков «Спартака-2» не играл никто и никогда. А до установления клубного рекорда (13 мячей у Дениса Давыдова в сезоне-2016/2017 и у Александра Руденко в неполном сезоне-2019/2020, статистика взята в телеграм-канале «ПроСпартак») осталось всего три гола.

И дело не только в количестве результативных действий. А ещё – в качествах, которые должны в скором времени быть востребованы в главной команде.

В чём сильные стороны Шитова

Ниже – статистика молодого игрока в текущем сезоне. Приведены данные только из ФНЛ. Стоит обратить внимание на хорошие показатели ударов, обводок и рывков с мячом, а также на общий достойный атакующий объём.

Владислав Шитов, «Спартак-2», 2021/2022 Статистика Матчи (минуты) 26 (2236) Голы + передачи 11+5 Удары/90 (точные) 2,58 (45,3%) Ожидаемые голы xG/90 0,28 Передачи под удар/90 0,97 Ожидаемые голевые передачи xA/90 0,16 Касания в штрафной/90 4,23 Единоборства/90 (выигранные) 33,61 (35,1%) Обводки/90 (успешные) 6,28 (54,5%) Забеги с мячом/90 2,17 Заработанные нарушения/90 1,77 Офсайды/90 0,52 Передачи/90 (точные) 19,92 (72,9%) Передачи в штрафную/90 (точные) 1,17 (48,3%)

Есть сразу несколько спортивных характеристик, которыми Шитов выделяется.

1) Скорость, подвижность, большой объём рывков в зоны. Шитов – из категории невысоких подвижных форвардов, обеспечивающих большой объём интенсивных перемещений. У Владислава отличная скорость — как стартовая, так и дистанционная, он качественно ловит моменты, когда нужно открыться за спину (всего один офсайд в среднем за два матча). Опасен в контратаках, уверенно вбегает в зоны по сторонам от защитников и режет углы.

2) Нацеленность на удар, расширенный ударный диапазон. 2,58 удара за 90 минут при отсутствии стандартов – хорошие цифры. При этом Шитов не привязан сугубо к штрафной площади. У него есть неплохой удар со средней дистанции, он часто им пользуется. Эффективность дальних попыток пока средняя, но чувствуется потенциал для роста. Ниже – карта ударов Шитова за последние два сезона (данные InStat).

3) Техническое оснащение, дриблинг. У Шитова нет критической зависимости от партнёров – он способен создавать моменты самостоятельно за счёт рывков и дриблинга. Из 70 ударов в текущем сезоне лишь 14 были нанесены первым же касанием после получения мяча, на остальные потребовалось два и больше. Шитов динамичный, резкий на уходе, техничный – он способен улучшать позицию, это его несомненное преимущество.

4) Агрессивное первое касание. Потрясающее качество для нападающего – умение принять мяч сразу же по направлению к чужим воротам, а не в сторону от них. Так выигрываются драгоценные секунды, появляется возможность найти самый быстрый путь к ударной позиции.

5) Работоспособность. 34 единоборства за 90 минут – классные цифры, характеризующие вовлечённость нападающего в игру. «Работа» Шитова – не верховая или силовая борьба, а дриблинг, перемещения, попытки выигрыша первых касаний и последующих разворотов. А ещё Владислав очень органично смотрится в прессинг-структуре и стабильно начинает командное давление. Скоростных данных и энергии у него для этого предостаточно.

6) Игра в оттяжке за счёт резких «отвалов». Понятно, что с ростом 177 см не приходится говорить о верховой борьбе, в ней Шитов не столь эффективен. Но в оттяжке он всё равно приносит пользу – смело идёт в недодачу под приём мяча, за счёт старта выигрывает первое касание, ставит корпус, разворачивается, уходит в сторону. В таких ситуациях Шитов зарабатывает много фолов, фактурным центральным защитникам очень тяжело за ним успевать. Особенно – при нарушении командной компактности.

Понятно, что у Шитова пока не всегда выдающаяся исполнительность, хватает проблем в решениях в финальной стадии. Зато он однозначно прогрессирует – и весна это доказывает.

Хочется даже разобрать поподробнее два последних гола 18-летнего форварда в ворота «Факела».

В первом случае он убежал в контратаку после углового у своих ворот. На дистанции пришлось соревноваться с оппонентом прямо на бровке. Шитова вытолкнули, он упал.

Но за счёт потрясающей координации мгновенно встал. Мяч остался в поле, Шитов продолжил движение.

Смещение к центру, убирание мяча под правую – и сильный неожиданный для вратаря удар в ближний угол.

При втором голе Шитов принял мяч от партнёра на границе штрафной. Изначально он находился полубоком к воротам. Первый ключ к успеху – агрессивная подработка к воротам мимо соперников.

Далее помогли резкость и умение стоять на ногах. Шитов ушёл сразу от двух потенциальных фолов.

А финальную точку Шитов поставил, уже падая на газон, продемонстрировав снова и координацию, и умение сильно пробить из неудобной позиции.

Что дальше?

При прежнем тренере Руе Витории Шитов успел дебютировать за главную команду. В декабре он вышел на замену в Сочи минут за семь до конца. Первым же его действием стало открывание к лицевой и тонкий пас пяткой на Бакаева.

При Ваноли Шитов ездил на первый сбор с главной командой в Эмираты, но покинул расположение клуба досрочно, после одной недели тренировок. Видимо, тренерский штаб посчитал, что парню ещё слишком рано.

Готов ли он сейчас? К тому, чтобы попробовать силы – однозначно. Нет столь большого разрыва в уровне между ФНЛ и РПЛ, кто бы что ни говорил, тем более Шитов выделяется на фоне статусных соперников. Представить Владислава в сегодняшней игровой структуре «Спартака» уже сложнее – команда играет совсем в другом стиле, предпочитает много вертикальных передач и силовую борьбу.

Хотя при взгляде на мучения сегодняшнего «Спартака» в атаке возникает совершенно понятное желание изменить хотя бы что-то. Внедрение самого яркого и эффективного игрока второй команды – пусть и рискованный, но логичный шаг.