Роналду — жёсткий! Психанул после неудачи и разбил телефон болельщика

«Манчестер Юнайтед» потерпел поражение в АПЛ — на этот раз команду Ральфа Рангника огорчил «Эвертон». Звёздный нападающий манкунианцев Криштиану Роналду наверняка захочет поскорее забыть этот матч, и дело не только в результате.

Шансы «МЮ» на место в Лиге чемпионов тают с каждым туром. Команда отстаёт от заветной зоны на три очка, при этом у «Тоттенхэма» и «Арсенала» (4-е и 5-е место в лиге) есть по одной игре в запасе. В последних матчах манкунианцы всё чаще огорчают болельщиков — в пяти играх одержали всего одну победу, хотя трижды выступали на своём стадионе. Помимо этого, «МЮ» потерпел болезненное поражение в матче с принципиальным соперником — «Ман Сити» разгромил соседей со счётом 4:1.

Встреча с «Эвертоном» сложилась для Роналду довольно тяжело. Мало того, что «Юнайтед» проиграл 17-й команде АПЛ, так ещё и сам Криштиану пострадал. Португалец несколько раз вступал в жёсткие стыки, из-за чего на его ногах появились рассечения. После матча Роналду снял щиток, и фотографы запечатлели момент со следами бутс на ноге звёздного футболиста. Криштиану ушёл с поля без забитых мячей, да ещё и схватил жёлтую карточку за неспортивное поведение.

А потом Роналду психанул, уходя в подтрибунное помещение, и повздорил с фанатом. Португалец выбил телефон из рук болельщика (он протянул его футболисту), когда шёл в раздевалку. По информации Sky Sports, «Манчестер Юнайтед» в курсе ситуации с разбитым телефоном и уже занимается изучением инцидента. Сообщается, что Криштиану уже подвергся критике в социальных сетях. Возможно, фанат с телефоном обругал Роналду, но пока об этом нельзя сказать наверняка.

Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Нападающий уже не первый раз устраивает истерику в этом сезоне. В январе Роналду выразил недовольство, когда его заменил главный тренер. Звёздный футболист медленно ушёл с поля, бормоча что-то себе под нос, а затем швырнул переданную куртку. После этого Криштиану сел на ступеньки возле скамейки запасных. Рангник тогда сказал игроку следующее: «Станешь тренером – поймёшь ситуацию, будешь смотреть на многое другими глазами»

Команде Рангника осталось провести семь матчей до конца чемпионата, и её ждут встречи с «Ливерпулем», «Арсеналом» и «Челси». При таком календаре тяжело рассчитывать на место в первой четвёрке. Вот и вратарь «МЮ» Давид де Хеа после матча с «Эвертоном» заявил, что попасть в зону Лиги чемпионов будет очень сложно. Оптимизма и так мало, а тут ещё и главная звезда команды ведёт себя неподобающим образом.