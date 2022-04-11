Из россиян с истекающими контрактами можно собрать команду. Она явно боролась бы за медали

Беспрецедентное санкционное давление Запада на российских миллиардеров и разнообразные госструктуры сильно ударило и по курируемым ими футбольным клубам. В условиях полнейшей экономической неопределенности они не торопятся продлевать истекающие контракты с футболистами, и уже сейчас можно спрогнозировать выход на рынок летом целой толпы свободных агентов. Мы составили свою виртуальную команду из потенциально бесплатных россиян. Такая банда наверняка побилась бы за медали в РПЛ.

Вратарь — Игорь Акинфеев (ЦСКА)

Когда Акинфеев стартовал в РФПЛ, его нынешние дублёры и номинальные конкуренты либо только учились ходить (Боков), либо не родились вовсе (Тороп). Но даже в свои 36 капитан ЦСКА не подпускает юных коллег и близко к основе. В текущем чемпионате России у них 0 игровых минут на двоих, и вряд ли ситуация кардинально изменится в ближайшее время. Контрактная история Акинфеева начисто лишена интриги. Он давно достиг статуса клубного мастодонта, присвоенного в своё время Виктором Гончаренко Игнашевичу и Березуцким, и будет служить красно-синим знамёнам, пока не почувствует полное моральное и физическое опустошение и сам себе не скажет стоп. А до этого, кажется, ещё далеко. Клуб устами гендиректора Бабаева это в очередной раз подтвердил: новый договор с легендой согласован — осталось соблюсти формальности.

Правый защитник — Николай Рассказов («Спартак»)

В прошлом году в «Спартаке», кажется, не было более критикуемого игрока, чем Рассказов. Николай периодически «привозил» на поле и дополнительно распалял фанатов дерзкими комментариями во флеш-интервью. После ноябрьского удаления в Уфе больше он в РПЛ не играл. Смена тренера положения спартаковского блондина не изменила. Ваноли в своей схеме места единственному номинальному правому защитнику в обойме не видит. Молчание клубного менеджмента о будущем Рассказова красноречивее слов: если до сих пор ему не последовало предложение продлиться, вряд ли оно прозвучит в оставшиеся полтора месяца весны. Да и самому игроку, наверное, будет полезно сменить обстановку: в 24 года надо играть, а не безвылазно сидеть на «банке».

Николай Рассказов Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Центральный защитник — Илья Кутепов («Спартак»)

В феврале спортивный директор красно-белых Каттани очень комплиментарно отзывался о профессиональных и человеческих качествах Кутепова, но чаще играть после этого Илья не стал. У другого спартаковского итальянца, Ваноли, возможности протестировать защитника в серьёзном деле ещё не было: после позднего, на пятой компенсированной минуте, выхода на замену в дерби с ЦСКА Кутепов надолго вылетел из-за травмы. Столь длительных простоев в его практике ещё не было. Естественно, это не способствует активизации переговорного процесса по новому контракту. Возможно, с отъездом Жиго в «Марсель» перспективы 28-летнего защитника в уже родном клубе улучшатся. Систематические ошибки Кофрие — ещё один аргумент в пользу пролонгации договора Кутепова. Главный контраргумент — игровой регресс.

Центральный защитник — Андрей Семёнов («Ахмат»)

Москвич Семёнов настолько сроднился с грозненским клубом, что порознь их уже сложно представить. Аналогичный стаж выступлений в «Тереке»/«Ахмате» имеют только местные воспитанники Уциев и Халид Кадыров. В сборную России из столицы Чечни регулярно привлекался только Семёнов. Продлится ли эта история — вопрос. Несмотря на слухи о разногласиях игрока с тёзкой Талалаевым (клуб назвал их дезинформацией), защитник пропустил всего два матча в текущем чемпионате (оба — с «Рубином», первый — по карточкам), но предложения о переподписании контракта, похоже, до сих пор не получил. Возможно, работодателя смущает возраст футболиста (33 года), хотя сам Семёнов считает, что в определённых аспектах игры в последнее время только прибавил. В опыте и хладнокровии так точно.

Левый защитник — Юрий Жирков («Химки»)

Юрий Валентинович — легенда безо всяких оговорок. Из активных участников Евро-2008 (Олег Иванов целиком отсидел его в запасе) до сих пор играют двое — Жирков и Акинфеев. Но Игорю по роду службы много бегать не нужно, тогда как «жирковская» позиция — крайний защитник — одна из самых энергозатратных в футболе. И коль скоро «Химки» вернули ветерана в игру после полугодичной паузы — значит, полностью свой творческий и физический ресурс он ещё не исчерпал. Уже сейчас 38-летний Жирков является самым возрастным футболистом РПЛ и, судя по свежему интервью «Чемпионату», на пенсию пока не торопится. И правильно делает — такие личности в лиге наперечёт.

Опорный полузащитник — Юрий Газинский («Краснодар»)

В первой части сезона Газинский отыграл всего три матча от начала до конца, но с тех пор и в клубе, и во всём национальном спорте многое изменилось, и отнюдь не в лучшую сторону. Массовый исход иностранцев из «Краснодара» укрепил позиции оставшихся исполнителей в краткосрочной перспективе. О долгосрочной рассуждать сейчас бессмысленно — она напрямую зависит от ситуации в мире. «Непродлённых» игроков у Галицкого на целую команду наберётся — 11 человек. 32-летний Газинский среди них не самый возрастной, но быть спокойным за своё будущее в команде сейчас никто не может. Пока иностранные счета владельца клуба заморожены, любые переговоры с игроками будут носить абстрактный характер. Видимо, все они сейчас на паузе.

Виктор Классон и Юрий Газинский Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Опорный полузащитник — Магомед Оздоев («Зенит»)

Среди чемпионов России в состоянии неопределённости пребывают четыре футболиста — вратари Кержаков и Крицюк, полузащитник Оздоев и нападающий Дзюба. Магомед единственный из этой компании ещё не преодолел 30-летний рубеж. Правда, в последнее время игровой практики у него немного. Практически всю первую половину сезона Оздоев пролечился после травмы связок колена и до сих пор не восстановил своих оптимальных кондиций. В 2022 году хавбек наиграл всего 20 минут за три выхода. Возможно, голевая передача в Грозном убедит Семака в том, что игрок заслуживает большего доверия. Топ-менеджмент клуба решения относительно будущего Оздоева ещё, похоже, не принял.

Центральный полузащитник — Ильзат Ахметов (ЦСКА)

Ахметов очень бойко стартовал в ЦСКА, но в последнее время нечасто радует болельщиков оригинальными игровыми идеями и результативными действиями. Последнее из них Ильзат совершил ещё в прошлом году, а всего у него 1+3 по системе «гол + пас» в сезоне. Зимний призыв иностранцев прямо повлиял на игровое время Ахметова. Из шести матчей 2022 года четыре он целиком отсидел в запасе, да и против «Рубина» отбегал чисто символическую минуту. ЦСКА вряд ли станет всеми силами удерживать футболиста. Другой вопрос, что на недавнем кандидате в сборную, наверное, можно было что-то заработать. Теперь, скорее всего, не получится.

Правый нападающий — Зелимхан Бакаев («Спартак»)

Спартаковский спортдир Каттани эмоционально отреагировал на последние слухи с тегом «Бакаев»: «Лично я никогда не говорил, что нет никакого шанса продлить контракт с Зелимханом. Никогда! Информация, что я против продления контракта с ним — ложь. Смешно, когда читаю такое». Вы здесь видите ответ на вопрос, останется ли Бакаев в «Спартаке»? Я — нет. Затянувшаяся эпопея с Бакаевым в главной роли продолжается. Игрок ещё в январе подтвердил желание остаться в столичном клубе. Готов ли «Спартак» в свете понесённых его владельцем убытков удовлетворить финансовые запросы стороны футболиста — вопрос. В сентябре компания ProSportsManagement опровергла слухи, что якобы её клиент настаивает на годовом окладе в € 2 млн, а других цифр в прессе не фигурировало.

Зелимхан Бакаев Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Центральный нападающий — Артём Дзюба («Зенит»)

Самая интригующая ситуация сложилась с Дзюбой. После Нового года Артём перестал забивать, но по-прежнему пользуется большим тренерским доверием. Семак дипломатично оценивает форму нападающего как «нормальную» и подкрепляет свои слова делом: из шести матчей Дзюба только один начал в запасе (правда, полностью отыграл лишь первый, с «Рубином»). Контракт форварда содержит опцию автоматического продления, которая активируется в случае набора им 70% игрового времени в сезоне. На данный момент Дзюба чуть-чуть, но всё же не дотягивает до этой планки — у него 64,5% минут во всех турнирах. Заключительные туры покажут, рассчитывает ли Семак на своего бомбардира в дальнейшем. В августе Артёму исполнится 34, и следующий контракт с высокой степенью вероятности станет для него последним. Тут есть о чём подумать и работнику, и работодателю. Тем более что Лиги чемпионов, а следовательно и миллионных бонусов за неё, в ближайшем сезоне для России может и не быть.

Левый нападающий — Резиуан Мирзов («Химки»)

Мирзов при загадочных обстоятельствах исчез из красно-чёрной заявки перед матчем последнего тура с ЦСКА. С армейцами «Химки» управились и без своего главного дриблёра, а насколько обоснованы разговоры о конфликте игрока с главным тренером, покажут ближайшие матчи.

Резиуан Мирзов Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Точнее — стартовый состав подмосковной команды. Начиная с середины сентября и до прошлой субботы Резиуан пропустил лишь один тур, и тот — из-за дисквалификации. В остальных 15 его даже не меняли ни разу.