Ещё один футболист из России растёт в топ-клубе Испании. Играет с именем Вадик на спине

В «Валенсии» – столичном клубе региона – играет Денис Черышев, который в выходные не вышел на матч с «Бетисом» и не помог команде в финале Кубка Испании. В итоге по пенальти победил клуб из Севильи.

Во втором составе «Леванте» – другой валенсийской команды – также есть россиянин, воспитанник «Локомотива» Эдгар Севикян. В основном играет за «Атлетико Леванте», но у него уже есть дебют за первый состав в концовке матча с «Хетафе» (3:0).

А если выбирать самый русский клуб – им будет «Вильярреал».



Во-первых, там долго играл Черышев (а тренирует клуб экс-спартаковец Унаи Эмери, шутка).



Во-вторых, там есть воспитанник «Локо» Никита Иосифов, который стабильно играет за «Вильярреал Б» в третьем по силе испанском дивизионе (идут в своей группе на третьем месте) и также сыграл один матч в Ла Лиге.

Однако на этом русские в «Вильярреале» – клубе из городка на 50 тысяч жителей – не заканчиваются. Мы нашли ещё одного, и он одноклубник Иосифова по второй команде «Вильярреала».



Давайте знакомиться – Вадим Муррия. Ниже – 10 фактов об ещё одном нашем за границей.

Вадим Муррия Фото: villarrealcf.es

1. Вадиму 20 лет, родился в Кемерово, в три года с родителями переехал в Испанию. Говорит, что чувствует себя испанцем, а русским – совсем немного. По сути, может играть за обе сборные



2. Имя Вадим футболисту не нравится, он просит называть себя Вадик, так что в официальных протоколах и даже у самого Вадима на футболке написано Vadik Murria.



Типичная для Испании история, где на футболке, например, Бускетса пишут просто Sergio. Там футболисты любят, чтобы их называли так, как им нравится.



3. Вадик отлично владеет испанским, так что свободно выступает на местном телевидении и говорит с испанским акцентом – не отличить от речи партнёров.



Мой живущий в Испании друг писал Вадику в социальные сети, но получил ответ, что на русском он не говорит.

4. С сезона-2015/2016 выступает за разные юношеские и молодёжные команды «Вильярреала».



5. Играет на позиции центрального защитника. Любимый игрок – Карлес Пуйоль, в игре которого отмечает точные передачи и харизму («Как он рубится на поле!»).

6. «Хочу расти как личность и как футболист. Утром я тренируюсь, вечером тренируюсь, а между этим хожу на учёбу», – рассказывал Вадик три года назад в интервью клубному телевидению.



Тогда же признавался, что в детстве его преследовали травмы, но он их преодолел и теперь наслаждается футболом.



7. Лучшим моментом в карьере назвал победу над «Лоркой» несколько сезонов назад: тогда его юношеский «Вильярреал» взял титул в последнем туре, а сам Вадик забил гол.

Вадим Муррия (справа) Фото: Из личного архива Вадима Муррии

8. Любит путешествовать. Говорит, что взять чемодан и куда-то поехать – прекрасное состояние. Также в свободное время любит поужинать в одном из ресторанчиков Вильярреала.



9. Сезон-2019/2020 проводил за третью команду «Вильярреала». Его статистика:

19 игр (18 в старте, 1 выход на замену);

1602 минуты на поле;

6 жёлтых карточек.

10. С 2020-го играет за «Вильярреал Б» – тот самый, за который сейчас выступает Иосифов.



Сезон-2020/2021 за «Вильярреал Б» – 12 игр (10 в старте, 2 выхода на замену), 913 минут на поле (12 матчей оставался в запасе), 1 жёлтая карточка.



Нынешний сезон-2021/2022 – 3 игры (2 в старте, 1 выход на замену), 171 минута на поле, 27 матчей оставался в запасе. Ни одного результативного действия.



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Но сезон ещё не закончен – а начать следить за футболистом по имени Вадик можно уже сейчас.