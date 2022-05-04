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Экс-защитник «Спартака» Айртон дебютировал в Бразилии и получил травму, получит ли «Спартак» деньги за него

Получит ли «Спартак» деньги за Айртона? Шансы есть, но они стали ниже
Сергей Сорокин
Айртон дебютировал в Бразилии и получил травму
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Только восстановился от одной травмы, как тут же получил новую.

Бывший защитник «Спартака» Айртон провёл первый матч после возвращения во «Фламенго». Он попал в стартовый состав на встречу Кубка Бразилии с клубом «Ае Алтос», чем наверняка обрадовал менеджмент московского клуба. Ранее Globo Esporte сообщал, что если Айртон проведёт за «Фламенго» не менее 65% матчей до конца года, то клуб будет обязан автоматически выкупить его за € 9 млн. Такое условие прописано в арендном договоре со «Спартаком».

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Айртон провёл на поле все 90 минут, результативных действий не совершал, но сыграл полезно. Сам бразилец прокомментировал своё возвращение в социальных сетях.

Айртон
Айртон
защитник «Фламенго»

«Я долго ждал этого момента и боролся за него. Сегодня, несмотря на все трудности, я благодарю бога за шанс выйти на поле в футболке «Фламенго». В моей жизни ничто не давалось легко, сегодня по-другому и быть не могло. Первый матч после почти двухмесячного пропуска из-за травмы, восстановление… Я очень рад этой победе».

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Поводы для беспокойства появились ещё во время матча. Соперник грубо подсёк бразильца. Айртон сделал рывок, но тут же показал, что чувствует дискомфорт. Доиграть до финального свистка защитника смог, но сразу после матча бразильские СМИ распространили информацию о новом повреждении Айртона. UOL, Coluna do Fla и Mercado do Futebol утверждали, что футболист покидал поле с болезненными ощущениями, а в раздевалке они усилились. Позже стало известно, что защитнику потребуется дополнительное медицинское обследование, которое позволит установить характер травмы.

По предварительным данным, Айртона вновь беспокоит лодыжка. В 22-м туре РПЛ защитник «Нижнего Новгорода» Кирилл Гоцук, выбивая мяч, угодил шипами в голеностоп бразильцу. Тот закричал от боли, но судья Сергей Иванов не дал нарушителю даже жёлтой карточки. Айртон не смог доиграть матч до конца и выбыл на длительный срок.

«Фламенго» осталось провести минимум 38 матчей до конца 2022 года. Чтобы активировалась опция обязательного выкупа, Айртон должен выйти на поле 25 раз. Рецидив старой травмы снижает шансы футболиста на быструю интеграцию в состав, а «Спартака» — на зафиксированную в контракте компенсацию.

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