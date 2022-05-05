У Англии может быть девять команд в следующем сезоне еврокубков. Весь расклад

Сегодня завершаются полуфиналы Лиги Европы и Лиги конференций. Пока сохраняется возможность, что оба турнира выиграют английские клубы – «Вест Хэм» и «Лестер». В случае их победы с большой вероятностью АПЛ делегирует сразу девять клубов в еврокубки на следующий сезон.

Изначально Англии (как и Испании, Германии и Италии) гарантированы семь мест: 4 в ЛЧ, 2 – в ЛЕ, 1 – в ЛК. Все места будут распределены по таблице АПЛ, потому что «Ливерпуль» выиграл Кубок лиги и заработал путёвку в ЛК, а путёвку в ЛЕ как победитель Кубка Англии получит либо «Челси», либо тот же «Ливерпуль». Обе команды уже математички не выпадут из топ-5 АПЛ. Это значит, что через таблицу чемпионата Англии распределят не пять, а все семь путёвок.

Чтобы у Англии было девять команд в следующем сезоне еврокубков, нужно чтобы «Вест Хэм» и «Лестер» выиграли ЛЕ и ЛК соответственно. А ещё при этом «Вест Хэм» и «Лестер» не должны закончить в топ-7 в АПЛ. Тут за «Лестер» можно быть спокойным – у него сугубо математические шансы на топ-7 в чемпионате, а вот «Вест Хэм» по потерянным очкам делит именно 7-е место.



Чтобы весь расклад сошёлся, основная проблема – победа обоих клубов в еврокубках. «Вест Хэм» в первом матче проиграл дома 1:2 «Айнтрахту» (вы видели, как Боуэн пробил в перекладину через себя в добавленное время?). Ну а «Лестер» на своём поле сыграл вничью с «Ромой». Ещё большой вопрос даже не в том, возьмут ли английские клубы ЛЕ и ЛК, а в том, выйдут ли они в финал турниров.

Важное уточнение. Само по себе восьмое и последующие места в АПЛ ничего не дадут их обладателям. Точно так же пятое место в АПЛ ни при каких раскладах не позволит пробиться в Лигу чемпионов (даже если «Ливерпуль» возьмёт трофей). Хотя пять команд в ЛЧ от Англии – такое вполне возможно. Для этого достаточно «Вест Хэму» выиграть Лигу Европы. Хотя на данный момент больше похоже, что пять команд в ЛЧ в следующем сезоне будет у Германии. Вполне вероятно, что финал Лиги Европы будет немецким (при этом и «Айнтрахт», и «Лейпциг» пока не в топ-4 в Бундеслиге).

И ещё один момент по поводу квот для стран. По информации the Guardian, УЕФА обсуждает возможность передачи двух мест в ЛЧ для исторически важных команд (по клубному рейтингу УЕФА за последние пять лет). The Athletic пишет, что это выгодно во многом именно английским клубам. Это ещё одна возможность для АПЛ увеличить своё представительство в ЛЧ. Однако это обсуждение касается не сезона-2022/2023, а последующих.