10 игроков, не сыгравших в этом сезоне РПЛ ни минуты. Почти все станут свободными агентами

Удивительная лига! Год назад вратарь играл с «Челси», в этом сезоне ни разу не вышел на поле даже в России.

Сегодня завершится 30-й розыгрыш чемпионата России по футболу. Сезон получился насыщенным. «Чемпионат» начинает подводить его итоги, и сегодня мы расскажем о футболистах, не сыгравших в розыгрыше-2021/2022.

Павел Маслов, защитник, «Спартак»: травма

Если в сезоне-2020/2021 защитник сыграл 25 матчей в РПЛ, то в этом — ни одного. За последний год Маслов пережил рецидив старой травмы, операцию и долгое восстановление. Павел вернулся в общую группу только 19 мая и не сможет принять участие в заключительном туре РПЛ и финале Кубка России. В феврале «Спартак» предоставил Маслову опцию продления контракта на год.

Павел Маслов защитник «Спартака» «Не беспокоит ли травма во время тренировок? Чаще всего нет. Иногда я чувствую дискомфорт, но большая часть боли осталась позади. Надеюсь, в ближайшее время, в течение года, симптомы уйдут до конца.

Когда буду полностью готов сыграть в матче? Как только, так сразу. Это будут решать медицинский и тренерский штабы, насколько я и моё тело готовы. Надеюсь, это произойдёт в ближайшее время. Конечно, я чувствую, что ещё не вошёл в кондиции.

Какой момент был самым сложным за год без игры? Зимние сборы. Когда начинаешь тренироваться рядом с командой, чувствуешь запах поля, игры, соревнований. Это был самый тяжёлый период. Хочется быть там. Появляются ощущения, что ты как будто уже можешь что-то делать, но при этом чувствуешь лимитирующие моменты, которые не дают тебе в полной мере заниматься своим делом».

Борис Ротенберг, защитник, «Локомотив»: травма

36-летний защитник последний раз выходил на поле 5 декабря 2018 года. Ротенберг сыграл 16 минут в матче с «Рубином» и с тех пор на поле не появлялся. Борис пережил разрыв крестообразной связки и долгое восстановление, которое ещё не закончилось.

«Он долго не мог заниматься, а футболисты быстро теряют объём мышечной массы. Если обездвижить ногу спортсмена, например, наложить гипс на месяц, то игрок теряет до 50% мышечной массы. А тут такой большой срок и мало что осталось от мышц. Восемь месяцев пил антибиотики и не мог тренироваться. Были операции по чистке сустава. Важно, что докторам в Барселоне удалось сохранить связку. Иначе ему бы сейчас предстояла ещё одна операция», – заявил врач «Локомотива» Никита Карлицкий в ноябре 2020 года.

Борис Ротенберг-младший Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В январе 2021 года Ротенберг перенёс операцию по удалению фиксирующей пластины, летом съездил на сборы с «Локомотивом», а в конце года подписал новый контракт с клубом до конца сезона. Совсем недавно защитник заявил, что будет играть, однако этим летом у него истекает соглашение.

Евгений Городов, вратарь, «Краснодар»: 29 матчей в запасе

В сезоне-2020/2021 Городов в 34 года дебютировал в Лиге чемпионов: вратарь сыграл с «Севильей» и «Челси» и испытал невероятные эмоции. В этом розыгрыше Матвей Сафонов затмил своего коллегу, и Городов не сыграл ни одного матча – ни в чемпионате, ни в Кубке. Не сделали ставку на опытного голкипера и в отсутствие вратаря сборной России – две игры в РПЛ провёл Станислав Агкацев. Контракт Евгения с «Краснодаром» истекает этим летом, и клуб уже объявил, что по окончании сезона вратарь покинет команду вместе с Александром Мартыновичем и Юрием Газинским.

Никита Медведев, вратарь, «Рубин»: 26 матчей в запасе

Если кто забыл, 27-летний голкипер – обладатель уникального рекорда в РПЛ: в первом же сезоне Медведев не пропускал на протяжении 1034 минут. Благодаря этому достижению Никита побил рекорд Руслана Нигматуллина, который в 1999 году держал ворота на замке 939 минут. С тех пор Медведев не является игроком стартового состава (ни в «Локомотиве», ни в «Рубине») и сыграл восемь матчей за пять лет. В этом сезоне вратарь провёл одну встречу – получил одну минуту в ответной игре с «Ракувом» в Лиге конференций. 30 июня у Медведева истекает контракт с «Рубином».

Евгений Фролов, вратарь, «Крылья Советов»: 24 матча в запасе

В последние сезоны Фролов был очень востребован: на его счету 24 матча в сезоне-2016/2017, 20 – в сезоне-2017/2018, 23 – в сезоне-2018/2019, 12 – в сезоне-2019/2020 и 20 – в сезоне-2020/2021. Сейчас 34-летний голкипер находится в глубоком запасе из-за надёжной игры Ивана Ломаева, который провёл 28 матчей во всех турнирах. Стоит отметить, что при отсутствии основного вратаря на последнем рубеже выбор Игоря Осинькина пал на Богдана Овсянникова, а не на Фролова. Похоже, контракт Евгения продлён не будет.

Евгений Фролов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Максим Канунников, нападающий, «Крылья Советов»: один матч в запасе

Последний раз Канунников играл в сезоне-2020/2021, когда получил в общей сложности 24 минуты в трёх матчах ФНЛ. Текущий розыгрыш он пропустил из-за двух травм и только раз попал в заявку «Крыльев Советов» на игру с «Арсеналом». «Могу сказать только следующее: у Максима есть повреждение. Он не тренируется в общей группе. Занимается индивидуально. Остальную информацию я не комментирую. Ближе к концу чемпионата будем решать вопрос по его будущему», — прокомментировал информацию об уходе нападающего главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин.

Абубакар Кадыров, нападающий, «Ахмат»: 17 матчей в запасе

Племянник Рамзана Кадырова дебютировал в РПЛ в прошлом сезоне – вышел на четыре минуты в матче с «Химками». В этом розыгрыше Абубакару доверили две игры в Кубке России, в одной из которых он забил. Контракт форварда с «Ахматом» истекает этим летом. За дубль грозненцев Кадыров в своё время сыграл 144 матча и отметился 13 голами.

Игорь Горбатенко, полузащитник: «Арсенал», травма

Зимой «Арсенал» планировал отдать Горбатенко в аренду, но клуб, который был готов взять игрока, так и не нашёлся. 33-летний полузащитник пропустил начало сезона из-за травмы и с тех пор ни разу не появился в заявке тульского клуба на матч РПЛ. Похоже, его контракт, рассчитанный до лета 2023 года, будет разорван.

Гурам Аджоев, нападающий, «Арсенал»: 23 матча в запасе

За шесть сезонов в РПЛ Аджоев-младший сыграл 13 матчей (30 минут). Его рекорд – девять минут в матче с «Ростовом» в сезоне-2020/2021. Гурам играет на позиции оттянутого форварда, однако за всю карьеру во взрослом футболе забил только два гола в ПФЛ. Ранее сообщалось, что именно 27-летний нападающий может занять должность своего отца (президент клуба) в новом сезоне, однако информация не подтвердилась. Гурам Аджоев-старший останется во главе клуба на следующий сезон.

Данила Боков, вратарь, ЦСКА: 22 матча в запасе

Можно сказать, что Боков – третий вратарь ЦСКА: после Игоря Акинфеева и Владислава Торопа. Данила почти весь сезон был на скамейке и ждал своего шанса, но когда травму получил Игорь – в воротах в матче с «Сочи» сыграл Тороп.

Скорее всего, в этом году Боков ограничится 17 минутами за основу ЦСКА, которые он провёл в Кубке России – вратарь заменил Торопа во втором тайме. За молодёжку Боков выступает с сезона-2020/2021. За это время он сыграл 36 матчей (11 – на ноль) и пропустил 31 гол.