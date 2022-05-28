«Реальная проблема и для игроков». Билетов на финал Кубка России нет, но аншлага не будет?

​​В воскресенье в «Лужниках» состоится финал Кубка России, продажа билетов на который стартовала неделю назад. В тот момент активизировались не только болельщики, желающие попасть на матч, но и перекупщики. Спекулянты явно соскучились по масштабным событиям, поэтому решили оторваться по полной – за всё время простоя без крупных мероприятий, а значит, и без работы. Из-за этого появились две глобальные проблемы: сайт Kassir.ru, официальный дистрибьютор билетов, работал с большими перебоями, а значительная часть билетов ушла на сайты перекупщиков с наценкой в 10-15 раз.

«Лужники» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Продажи запускались поэтапно, но билеты можно было купить с трудом. Ещё одна проблема — на сайте РФС в корзине могли появиться данные другого человека

Основная проблема, с которой столкнулись желающие приобрести билеты, – сайт «Кассира» глючил, а приложение вылетало, не давая возможности выбрать место. Когда же всё наконец отвисало, то покупать уже было нечего – партии расходились буквально за пару минут.

Было и другое – на сайте РФС в корзине почему-то высвечивались данные другого человека. С таким столкнулся мой коллега Павел Прохоров, так что ниже – его рассказ о попытке приобрести билет.



«В первый день, когда выложили билеты на сектора А и С, ты мог кинуть билет в корзину, и там он мог пролежать очень долго. Вот у меня прошло восемь часов. Потом, когда выложили на трибуну В и D, был такой случай: ты взял билет и кинул его в корзину, но это не означало, что он у тебя забронирован. Тот, кто этот же билет также себе кинул в корзину, быстрее заполнил данные и оплатил его — тот его и купил. Прямо в корзине из четырёх твоих билетов мог остаться один, потому что кто-то уже купил те же самые. У моего знакомого при оформлении билетов появились совершенно чужие данные – он Воронин, а билеты почему-то – на Козлова. Номер, почта – всё чужое».

Проще всего было купить билеты на матч через сайт spb.kassir.ru – там никаких перебоев не было.

Спекулянты предлагают билеты за 35-72 тыс. рублей. А если попросить, то найдётся и 10 билетов в ряд

В поиске выдаёт немало сайтов, которые похожи друг на друга не только завышенными ценами на билеты, но и функционалом покупки. При этом стоимость и сектора предлагают разные – а если очень попросить, то найдётся и нужное количество билетов, и самый центральный вид.



На сайте tritickets мне, например, предложили билет на сектор С138, который не представлен у них, но вообще имеется. Всего – 35 000 за билет. И можно сесть вдесятером в ряд. «Ну, у нас вот есть, – многозначительно дал понять менеджер. – За подлинность не переживайте: мы всё тщательно проверяем. Никаких проблем не будет».

На PortalBilet мне рассказали, что цены завышают не они, а сам организатор. Да и вообще у них были билеты дешевле, но их раскупили за полдня. А потом рассказали чудесную сказку, что они тоже партнёры РФС.



«Большая часть билетов на нашем сайте – с рук, – поделился менеджер. – У нас есть возможность размещать на продажу билеты, и цену на них выставляем не мы, а сами клиенты. У нас были билеты от организатора, но они уже распроданы – их за полдня раскупили. Если что, можете не волноваться по поводу подлинности – наши менеджеры вручную проверяют все билеты, которые выставляют на продажу. С наибольшей долей вероятности проблем не будет. На официальном сайте РФС есть билеты, они сотрудничают с Kassir.ru – им была выделена квота. Нам тоже выделили квоту, которую раскупили за полдня. На «Кассире», насколько я знаю, невозможно было купить – сайт лагал».

Я решила подумать, стоит ли покупать билет за 72 тысячи, но меня уверили: «Популярное мероприятие, но значительная часть билетов ещё есть». Спасибо, конечно.

На «Авито» тоже богатый выбор – один продавец – явно со стажем, чего и не скрывает: работает он «давно и честно».

Вариантов ещё много – и хотя бы не по 72 тысячи.

А вот зеркалка сайта kassir.ru. Можно сходить на центр за 69 тысяч.

РФС уверяет: про мошенников в курсе, билеты могут оказаться подделкой, с перекупами идёт активная борьба

Президент РФС Александр Дюков заявил, что к спекулянтам попало не более 2% билетов. Обо всех фактах перепродажи они в курсе, проводят оперативный мониторинг на различных площадках, анализируют источники трафика, а также проводят контрольные закупки. Большая часть объявлений (на условном «Авито») могут быть от мошенников – на небывалом ажиотаже пытаются многие нажиться. Кто-то предлагает билеты на сектора, которые в принципе не поступали в продажу.

Представители «Кассира» рассказывали С24, что в момент старта продаж фиксировали повышенную активность «роботов», которых используют перекупщики: это специальные программы, которые имитируют поведение покупателя. Большую часть атак удалось отразить, но что-то всё равно ушло спекулянтам. Но обычно им достаётся гораздо больше – порядка 10% билетов, а тут всего 2%. Ну а проблемы с работой сайта, скорее всего, связаны с отдельными интернет-провайдерами, которыми пользуются и «роботы»: из-за активности одних защита срабатывала на всех.



Но вот только от этого не легче: только на одном «Авито» 103 объявления по поиску «билеты на финал Кубка России», в каждом из которых предлагают не один и даже не два билета. При этом проблемы с покупкой не только у болельщиков, но и у футболистов. «Звонят, пишут, просят, – рассказывал защитник «Динамо» Сергей Паршивлюк: «С билетами реальная проблема не только для болельщиков, но и для игроков. К счастью, я с этой проблемой справился. Ажиотаж огромный — это понятно. У одного сотрудника РФС аватарка в Вотсапе была с его фото, а потом пропала – вместо появилась надпись «билетов нет».



Так что есть большие опасения, что МакSим и Люся Чеботина будут выступать перед полупустыми трибунами.