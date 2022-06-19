«Не пропустите, а один заковыряем». Где сейчас игроки «Сибири», которые удивили Европу

Почти 12 лет назад «Сибирь» совершила сенсацию в квалификации Лиги Европы. Новичок турнира обыграл дома крепкий ПСВ (1:0). Единственный мяч в добавленное ко второму тайму время забил Александр Дегтярёв. Несмотря на то что в ответной встрече сибиряки получили пять штук в свои ворота и покинули турнир, эта победа у большинства её участников заняла особое место в карьере. Как сложились их судьбы – в нашем материале. Неожиданный факт: на острие атаки у ПСВ в том матче играл Маркус Берг, до недавних пор забивавший за «Краснодар».

Вратарь: Алексей Солосин, 34 года

Воспитанник «Спартака» был основным вратарём «Сибири» в Лиге Европы. У голкипера было мало работы в первом матче с ПСВ: соперник нанёс всего три удара в створ. Для Солосина это были первые и последние игры в еврокубках. Почти всю карьеру он барражировал между РПЛ и ФНЛ (поиграл в «Факеле», «Черноморце», «Урале», «СКА-Хабаровск», «Динамо» (Барнаул), «Томи», «Анжи») и только в концовке провёл несколько игр за грузинский и армянские клубы. Летом 2020 года вратарь закончил с футболом. Вершина его карьеры – финал Кубка России — 2010.

Алексей Солосин Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Защитник: Томаш Выходил, 46 лет

Приехав в 2002 году в смоленский «Кристалл», чешский защитник надолго задержался в России. Выходил провёл 312 матчей за «Сибирь», где завершил карьеру летом 2017 года. Томаш остался в России и пошёл на тренерские курсы. Защитник быстро адаптировался в России благодаря изучению русского языка в школе. С июня 2020-го Выходил работает в тренерском штабе «Новосибирска».

«Мы забили гол очень вовремя. Оставалось четыре минуты, и у ПСВ практически не было времени, чтобы отыграться. Было тяжело, но мы выстояли. Я как защитник надеялся доиграть на ноль. Тренер перед игрой сказал нам: «Не пропустите, а один заковыряем». Так и вышло», – делился Выходил впечатлениями от победы над ПСВ.

Томаш Выходил Фото: fcnsk.com

Защитник: Денис Бухряков, 41 год

Большая часть карьеры Бухрякова прошла в «Сибири». С этим клубом защитник вышел в 2009 году в Премьер-Лигу и сыграл три матча в Лиге Европы. Завершив игровую карьеру в 2015 году, Бухряков начал тренерскую – стал тренером по физподготовке «Сибири». Летом 2019 года Денис покинул должность и сейчас, судя по соцсетям, проводит время с семьёй.

Защитник: Дмитрий Молош, 40 лет

После «Сибири» Молош выступал за «Крылья Советов» и минское «Динамо». В 2015 году экс-защитник начал тренерскую карьеру в системе БАТЭ, а в 2020-м выиграл Кубок Латвии вместе с «Лиепаей». Сейчас Молош работает главным тренером в «Торпедо-БелАЗ». Под его руководством белорусский клуб одержал всего две победы в 11 матчах.

Дмитрий Молош Фото: torpedo-belaz.by

Защитник: Стив Жозеф-Ренетт, 38 лет

Француз поиграл в России за «Сибирь» и «Крылья Советов». В сумме за две команды Жозеф-Ренетт провёл меньше 50 матчей и в 29 лет завершил карьеру (похоже, из-за тяжёлой травмы, из-за которой пропустил восемь месяцев). Стив поиграл за 11 лет в пяти странах, чем занимается сейчас – неизвестно.

Защитник: Алексей Аравин, 35 лет

Аравин четырежды (!) выходил в Премьер-Лигу, причём с разными клубами – «Сибирью», «Томью», «Анжи» и «Тосно». Однако больших успехов в элите российского футбола не добился. Защитник сыграл за «Сибирь» 158 матчей и летом 2021 года остался без клуба, хотя карьеру не завершал. В апреле 2019 года игрок отличился тем, что выбил стекло в кабине резервного судьи, когда уходил с игрового поля через телескопический тоннель, за что получил два матча дисквалификации.

Алексей Аравин Фото: fc-sibir.ru

Полузащитник: Величе Шумуликоски, 41 год

Македонец и до «Сибири» знал, что такое большие матчи. Шумуликоски играл за «Зенит», «Бурсаспор» и в английском Чемпионшипе. Полузащитник посвятил «Сибири» два года, уехал в Китай, а последние пять лет карьеры провёл в «Словацко». Там футболист повесил бутсы на гвоздь и получил должность спортивного директора. В сезоне-2021/2022 «Словацко» выиграл первый трофей в истории – Кубок Чехии.

Величе Шумуликоски Фото: fcslovacko.cz

Полузащитник: Рохер Каньяс, 32 года

Каньяс приехал в Россию в 2010 году в статусе чемпиона Колумбии. Холодная Сибирь ему оказалась не по душе, поэтому, не сыграв и 30 матчей, он перешёл в польскую «Ягеллонию», а затем уехал в Казахстан. Вместе с «Астаной» и местным «Шахтёром» Каньяс выиграл восемь трофеев, включая четыре чемпионства. Зимой 2022-го Рохер вернулся в Караганду из Чили и подписал контракт до конца года.

Рохер Каньяс Фото: shakhter.kz

Полузащитник: Максим Астафьев, 39 лет

Чемпион России в составе «Зенита» отметился голевой передачей в матче с ПСВ. Астафьев сыграл все четыре встречи в квалификации Лиги Европы. Удивительно, но четыре клуба из 10, в которых играл полузащитник, прекратили своё существование. Завершив карьеру летом 2020 года, Астафьев сразу же вошёл в штаб «Ленинградца».

Максим Астафьев Фото: fc-leningradec.ru

Полузащитник: Евгений Зиновьев, 41 год

Многолетний лидер «Сибири» провёл 64 минуты на поле с ПСВ. Зиновьев сыграл 237 матчей за новосибирскую команду и в 2016 году завершил карьеру. Таким образом, игрок стал рекордсменом по числу встреч за «Сибирь» в ФНЛ. За время карьеры Зиновьев также выступал за «Волгарь», «Балтику», «Гомель» и «Локомотив».

Полузащитник: Александр Дегтярёв, 38 лет

Автор исторического гола «Сибири» в полной мере продемонстрировал свои снайперские способности после ухода из команды. Форвард забивал на протяжении трёх сезонов 10 и более голов за «Сокол» и вернулся в Новосибирск перед сезоном-2017/2018. В этом розыгрыше Дегтярёв забил три гола и сделал семь результативных передач в 32 матчах, после чего завершил карьеру. В ближайшее время Александр планирует пойти на тренерскую.

Александр Дегтярёв автор победного гола в ворота ПСВ «Когда увидел мяч в сетке, эмоции, конечно, захлестнули. Любой гол всегда в радость. Тем более такой: команда смогла победить, а болельщики получили замечательный праздник».

Александр Дегтярёв Фото: fc-sibir.ru

Полузащитник: Томаш Чижек, 43 года

Чижек появился в матче с ПСВ по ходу второго тайма. Чех провёл в сезоне-2010/2011 четыре матча в квалификации Лиги Европы и 44 игры в ФНЛ, где отметился четырьмя голами и девятью передачами. После сезона Томаш покинул «Сибирь» и перешёл в «Яблонец». Там и завершил карьеру. С января 2022 года Чижек работает ассистентом главного тренера в «Яблонце».

Томаш Чижек Фото: fkjablonec.cz

Нападающий: Роман Беляев, 34 года

Форвард покинул команду перед сезоном-2021/2022. Беляев перешёл в «Муром» и оформил 5+4 по системе «гол+пас» в 26 матчах. Контракт нападающего рассчитан до 30 июня. Где он продолжит карьеру – неизвестно. В матче с ПСВ Беляев провёл на поле 71 минуту.

Роман Беляев Фото: fc-sibir.ru

Нападающий: Игорь Шевченко, 37 лет

Сменивший более 10 клубов России Шевченко завершил карьеру летом 2019 года. В матче с ПСВ форвард провёл 43 минуты, получив вторую жёлтую карточку за фол на сопернике. Последним клубом Шевченко стала «Сызрань». За неё нападающий провёл 22 матча, забил пять голов и сделал два ассиста.

Игорь Шевченко Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Главный тренер: Игорь Криушенко, 58 лет

За полтора года в «Сибири» Криушенко успел многое: вывел клуб в РПЛ в дебютном сезоне, дошёл с командой до финала Кубка России в 2010 году и сыграл в квалификации Лиги Европы. Покинув Новосибирск, специалист работал в «Шуртане» (Узбекистан), сборной Беларуси и в «ТИРО-Персикабо» (Индонезия). В ноябре 2021 года Криушенко покинул индонезийский клуб.

Игорь Криушенко Фото: Charles McQuillan/Getty Images

«После таких матчей надо отойти от игры. Поэтому мы посидели с друзьями и обсудили ближайшие планы. Заснуть было нелегко, однако часикам к трём физиологические потребности восторжествовали. Но опять же часов в семь я проснулся», – вспоминал Криушенко ночь после победы над ПСВ.