Изучаем, чьи контракты действуют до 2023 и 2024 года.

ФИФА подставила клубы из России. Список легионеров, которые теперь могут уйти бесплатно

Новость дня – теперь, согласно постановлению ФИФА, легионеры в одностороннем порядке могут приостановить соглашение с российскими клубами до лета 2023-го.

Как они это могут сделать? Посредством одностороннего уведомления клубов в срок до 30 июня 2022 года. Для игроков процедура проста и прозрачна. Для клубов – сложна и невыгодна. И, например, у президента «Зенита» Александра Медведева появились вопросы: кто клубу в таком случае выплатит компенсацию, ФИФА или УЕФА?

В этом тексте мы рассмотрим, как обстоит ситуация с контрактами иностранных футболистов в РПЛ к настоящему времени. У кого истекают контракты в ближайшее время (и, по сути, из-за решения ФИФА они могут уйти из клуба бесплатно) – и насколько пул таких футболистов важен для своих клубов.

Контракт до лета 2023 года

«Зенит»

Деян Ловрен

Ситуация – нормальная. Капитан «Зенита» в последнее время практически не играл, однако давал интервью в том числе о политике. Где занимал не самую популярную позицию на Западе. Сегодня Александр Медведев уже ответил о контракте хорвата: «В прошлом сезоне никто из наших игроков не воспользовался такой возможностью. Надеюсь, в этот раз будет так же. У Ловрена заканчивается контракт в 2023 году. Будем разговаривать с футболистами. У нас достаточно аргументов, чтобы игроки остались».

Деян Ловрен Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

«Сочи»

Родригао

Викторьен Ангбан

Кристиан Нобоа

Матео Кассьерра

В этом списке перечислены все лидеры, причём представляющие все линии. Без Родригао сложно представить сочинскую защиту (и эмоции против нападающих), хотя СМИ уже сообщали о возможном трансфере защитника в «Зенит» (кстати, возможный переход в Кассьерры в клубе сегодня практически подтвердили). Нобоа – это опыт и годы прямыми ударами со штрафных. Кассьерра – один из лучших форвардов лиги.

«Динамо»

Гильермо Варела

Клинтон Н'Жье

Если Варелу можно назвать важным игроком в системе Сандро Шварца (уже экс-системе), то Н'Жье – игрок ротации, у болельщиков к нему достаточно вопросов.

Гильермо Варела Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

«Краснодар»

Юнес Намли

Потеря в любом случае для команды, где остались практически без легионеров.

ЦСКА

Яка Бийол

О важности словенца для ЦСКА писали только сегодня.

«Локомотив»

Нет

«Ахмат»

Нет

«Крылья Советов»

Нет

«Ростов»

Деннис Хаджикадунич

Любимый защитник Сёмина в шуточном плане = качественный защитник для «Ростова» и РПЛ.

«Спартак»

Педро Роша

Джордан Ларссон

Красно-белые давно научились жить без этих двух игроков атаки.

Джордан Ларссон Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

«Нижний Новгород»

Лукас Масоэро

Акош Кечкеш

Первый – игрок основы. Второй – в ротации. По крайней мере, так было при тренере Кержакове.

«Урал»

Денис Кулаков

Даниэль Мишкич

Эрик Бикфалви

Патриоты Екатеринбурга – они же лидеры команды.

«Химки»

Брайн Идову

Один из символов нашего чемпионата. Игрок, успешно опекавший Месси на ЧМ-2018.

Брайн Идову Фото: Getty Images

«Оренбург»

Нет

«Торпедо»

Нет

«Факел»

Нет

Контракт до лета 2024-го

«Зенит»

Малком

Малком есть Малком. Важная сила «Зенита». А о важности легионеров писали в тексте по ссылке ниже. Сегодня агент бразильца уже заявил «Чемпионату», что игрок останется в клубе, несмотря на решение ФИФА.

«Сочи»

Ванья Дркушич

Также важный игрок для ровной команды «Сочи». С её прагматичной игрой.

«Динамо»

Иван Ордец

Диего Лаксальт

Жизнь без Ордеца стала сложнее – и результаты второй части сезона это подтверждают. Лаксальт – скорее, игрок ротации. Громкое имя, но не такая оглушительная польза для команды.

Диего Лаксальт Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Краснодар»

Кайо

Тонни де Вильена

Вандерсон

Гжегож Крыховяк

Всё понятно и так – раньше все четверо были системообразующими игроками команды.

ЦСКА

Чидера Эджуке

До прихода Языджи – самый яркий армейский нападающий.

«Локомотив»

Франсуа Камано

За творчество в создании атак отвечал именно он.

«Ахмат»

Мирослав Богосавац

Мохамед Конате

Давно в команде. Приспосабливались к разным тренерам. Универсальные бойцы.

«Крылья Советов»

Гленн Бейл

Дмитрий Иванисеня

Матео Барач

Лидеры «Крыльев» – молодые русские игроки, легионеры же важны для ротации. Они освежают игру самарцев. Но без Бейла будет тяжеловато.

«Ростов»

Кэнто Хасимото

Матиас Норманн

После аренды Норманна в АПЛ ростовчане значительно ухудшили результаты. Это один из лидеров. Японец же – скорее, символическая фигура для клуба и города.

«Спартак»

Виктор Мозес

Квинси Промес

Алекс Крал

Гус Тиль

Йоррит Хендрикс

Мацей Рыбус

Первые двое – лидеры на поле. Следующие трое будто бы потеряли связи с клубом во время аренд. Рыбус – новичок, который лишился карьеры в сборной и будущего чемпионата мира из-за того, что остался в России.

«Нижний Новгород»

Милсон

«Урал»

Нет

«Химки»

Николас Лоуренс

Неманья Главчич

«Оренбург»

Нет

«Торпедо»

Нет

«Факел»

Нет

Вывод

Глобально для большинства команд РПЛ мало что изменится. Топ-клубы заранее продлили соглашения с ключевыми игроками. Большинство игроков, у которых заканчиваются контракты, уже покидали клуб на время, так что расставание с ними будет безболезненным.

Наивысший риск потери игроков – у «Сочи». В непростой ситуации могут оказаться «Пари НН» и «Урал».