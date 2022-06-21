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Санкции ФИФА отразятся на клубах РПЛ, кто из легионеров может уйти бесплатно из «Спартака», «Зенита», ЦСКА, Ларссон

ФИФА подставила клубы из России. Список легионеров, которые теперь могут уйти бесплатно
Евгений Марков
ФИФА подставила клубы из России
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Изучаем, чьи контракты действуют до 2023 и 2024 года.

Новость дня – теперь, согласно постановлению ФИФА, легионеры в одностороннем порядке могут приостановить соглашение с российскими клубами до лета 2023-го.

Как они это могут сделать? Посредством одностороннего уведомления клубов в срок до 30 июня 2022 года. Для игроков процедура проста и прозрачна. Для клубов – сложна и невыгодна. И, например, у президента «Зенита» Александра Медведева появились вопросы: кто клубу в таком случае выплатит компенсацию, ФИФА или УЕФА?

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В этом тексте мы рассмотрим, как обстоит ситуация с контрактами иностранных футболистов в РПЛ к настоящему времени. У кого истекают контракты в ближайшее время (и, по сути, из-за решения ФИФА они могут уйти из клуба бесплатно) – и насколько пул таких футболистов важен для своих клубов.

Контракт до лета 2023 года

«Зенит»

  • Деян Ловрен

Ситуация – нормальная. Капитан «Зенита» в последнее время практически не играл, однако давал интервью в том числе о политике. Где занимал не самую популярную позицию на Западе. Сегодня Александр Медведев уже ответил о контракте хорвата: «В прошлом сезоне никто из наших игроков не воспользовался такой возможностью. Надеюсь, в этот раз будет так же. У Ловрена заканчивается контракт в 2023 году. Будем разговаривать с футболистами. У нас достаточно аргументов, чтобы игроки остались».

Деян Ловрен

Деян Ловрен

Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

«Сочи»

  • Родригао
  • Викторьен Ангбан
  • Кристиан Нобоа
  • Матео Кассьерра

В этом списке перечислены все лидеры, причём представляющие все линии. Без Родригао сложно представить сочинскую защиту (и эмоции против нападающих), хотя СМИ уже сообщали о возможном трансфере защитника в «Зенит» (кстати, возможный переход в Кассьерры в клубе сегодня практически подтвердили). Нобоа – это опыт и годы прямыми ударами со штрафных. Кассьерра – один из лучших форвардов лиги.

«Динамо»

  • Гильермо Варела
  • Клинтон Н'Жье

Если Варелу можно назвать важным игроком в системе Сандро Шварца (уже экс-системе), то Н'Жье – игрок ротации, у болельщиков к нему достаточно вопросов.

Гильермо Варела

Гильермо Варела

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

«Краснодар»

  • Юнес Намли

Потеря в любом случае для команды, где остались практически без легионеров.

ЦСКА

  • Яка Бийол

О важности словенца для ЦСКА писали только сегодня.

Как обновляется защита ЦСКА. Замену Марио Фернандесу уже нашли! Как обновляется защита ЦСКА. Замену Марио Фернандесу уже нашли!

«Локомотив»

  • Нет

«Ахмат»

  • Нет

«Крылья Советов»

  • Нет

«Ростов»

  • Деннис Хаджикадунич

Любимый защитник Сёмина в шуточном плане = качественный защитник для «Ростова» и РПЛ.

«Спартак»

  • Педро Роша
  • Джордан Ларссон

Красно-белые давно научились жить без этих двух игроков атаки.

Джордан Ларссон

Джордан Ларссон

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

«Нижний Новгород»

  • Лукас Масоэро
  • Акош Кечкеш

Первый – игрок основы. Второй – в ротации. По крайней мере, так было при тренере Кержакове.

«Урал»

  • Денис Кулаков
  • Даниэль Мишкич
  • Эрик Бикфалви

Патриоты Екатеринбурга – они же лидеры команды.

«Химки»

  • Брайн Идову

Один из символов нашего чемпионата. Игрок, успешно опекавший Месси на ЧМ-2018.

Брайн Идову

Брайн Идову

Фото: Getty Images

«Оренбург»

  • Нет

«Торпедо»

  • Нет

«Факел»

  • Нет

Контракт до лета 2024-го

«Зенит»

  • Малком

Малком есть Малком. Важная сила «Зенита». А о важности легионеров писали в тексте по ссылке ниже. Сегодня агент бразильца уже заявил «Чемпионату», что игрок останется в клубе, несмотря на решение ФИФА.

Сила «Зенита» — в его легионерах. Малком стал русским, а Дуглас — отцом всех бразильцев Сила «Зенита» — в его легионерах. Малком стал русским, а Дуглас — отцом всех бразильцев

«Сочи»

  • Ванья Дркушич

Также важный игрок для ровной команды «Сочи». С её прагматичной игрой.

«Динамо»

  • Иван Ордец
  • Диего Лаксальт

Жизнь без Ордеца стала сложнее – и результаты второй части сезона это подтверждают. Лаксальт – скорее, игрок ротации. Громкое имя, но не такая оглушительная польза для команды.

Диего Лаксальт

Диего Лаксальт

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Краснодар»

  • Кайо
  • Тонни де Вильена
  • Вандерсон
  • Гжегож Крыховяк

Всё понятно и так – раньше все четверо были системообразующими игроками команды.

ЦСКА

  • Чидера Эджуке

До прихода Языджи – самый яркий армейский нападающий.

«Локомотив»

  • Франсуа Камано

За творчество в создании атак отвечал именно он.

«Ахмат»

  • Мирослав Богосавац
  • Мохамед Конате

Давно в команде. Приспосабливались к разным тренерам. Универсальные бойцы.

«Крылья Советов»

  • Гленн Бейл
  • Дмитрий Иванисеня
  • Матео Барач

Лидеры «Крыльев» – молодые русские игроки, легионеры же важны для ротации. Они освежают игру самарцев. Но без Бейла будет тяжеловато.

Как же жаль самую прогрессивную команду России. Её просто разбирают на глазах! Как же жаль самую прогрессивную команду России. Её просто разбирают на глазах!

«Ростов»

  • Кэнто Хасимото
  • Матиас Норманн

После аренды Норманна в АПЛ ростовчане значительно ухудшили результаты. Это один из лидеров. Японец же – скорее, символическая фигура для клуба и города.

«Спартак»

  • Виктор Мозес
  • Квинси Промес
  • Алекс Крал
  • Гус Тиль
  • Йоррит Хендрикс
  • Мацей Рыбус

Первые двое – лидеры на поле. Следующие трое будто бы потеряли связи с клубом во время аренд. Рыбус – новичок, который лишился карьеры в сборной и будущего чемпионата мира из-за того, что остался в России.

«Нижний Новгород»

  • Милсон

«Урал»

  • Нет

«Химки»

  • Николас Лоуренс
  • Неманья Главчич

«Оренбург»

  • Нет

«Торпедо»

  • Нет

«Факел»

  • Нет

Вывод

Глобально для большинства команд РПЛ мало что изменится. Топ-клубы заранее продлили соглашения с ключевыми игроками. Большинство игроков, у которых заканчиваются контракты, уже покидали клуб на время, так что расставание с ними будет безболезненным.

Наивысший риск потери игроков – у «Сочи». В непростой ситуации могут оказаться «Пари НН» и «Урал».

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Теги Футбол РПЛ РПЛ ФИФА •••

Заглавное фото: Эдгар Брещанов/Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Источник: «Чемпионат»

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