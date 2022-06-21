ФИФА подставила клубы из России. Список легионеров, которые теперь могут уйти бесплатно

Новость дня – теперь, согласно постановлению ФИФА, легионеры в одностороннем порядке могут приостановить соглашение с российскими клубами до лета 2023-го.
Как они это могут сделать? Посредством одностороннего уведомления клубов в срок до 30 июня 2022 года. Для игроков процедура проста и прозрачна. Для клубов – сложна и невыгодна. И, например, у президента «Зенита» Александра Медведева появились вопросы: кто клубу в таком случае выплатит компенсацию, ФИФА или УЕФА?
В этом тексте мы рассмотрим, как обстоит ситуация с контрактами иностранных футболистов в РПЛ к настоящему времени. У кого истекают контракты в ближайшее время (и, по сути, из-за решения ФИФА они могут уйти из клуба бесплатно) – и насколько пул таких футболистов важен для своих клубов.
Контракт до лета 2023 года
«Зенит»
- Деян Ловрен
Ситуация – нормальная. Капитан «Зенита» в последнее время практически не играл, однако давал интервью в том числе о политике. Где занимал не самую популярную позицию на Западе. Сегодня Александр Медведев уже ответил о контракте хорвата: «В прошлом сезоне никто из наших игроков не воспользовался такой возможностью. Надеюсь, в этот раз будет так же. У Ловрена заканчивается контракт в 2023 году. Будем разговаривать с футболистами. У нас достаточно аргументов, чтобы игроки остались».
Деян Ловрен
Фото: Елена Разина, «Чемпионат»
«Сочи»
- Родригао
- Викторьен Ангбан
- Кристиан Нобоа
- Матео Кассьерра
В этом списке перечислены все лидеры, причём представляющие все линии. Без Родригао сложно представить сочинскую защиту (и эмоции против нападающих), хотя СМИ уже сообщали о возможном трансфере защитника в «Зенит» (кстати, возможный переход в Кассьерры в клубе сегодня практически подтвердили). Нобоа – это опыт и годы прямыми ударами со штрафных. Кассьерра – один из лучших форвардов лиги.
«Динамо»
- Гильермо Варела
- Клинтон Н'Жье
Если Варелу можно назвать важным игроком в системе Сандро Шварца (уже экс-системе), то Н'Жье – игрок ротации, у болельщиков к нему достаточно вопросов.
Гильермо Варела
Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»
«Краснодар»
- Юнес Намли
Потеря в любом случае для команды, где остались практически без легионеров.
ЦСКА
- Яка Бийол
О важности словенца для ЦСКА писали только сегодня.
«Локомотив»
- Нет
«Ахмат»
- Нет
«Крылья Советов»
- Нет
«Ростов»
- Деннис Хаджикадунич
Любимый защитник Сёмина в шуточном плане = качественный защитник для «Ростова» и РПЛ.
«Спартак»
- Педро Роша
- Джордан Ларссон
Красно-белые давно научились жить без этих двух игроков атаки.
Джордан Ларссон
Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»
«Нижний Новгород»
- Лукас Масоэро
- Акош Кечкеш
Первый – игрок основы. Второй – в ротации. По крайней мере, так было при тренере Кержакове.
«Урал»
- Денис Кулаков
- Даниэль Мишкич
- Эрик Бикфалви
Патриоты Екатеринбурга – они же лидеры команды.
«Химки»
- Брайн Идову
Один из символов нашего чемпионата. Игрок, успешно опекавший Месси на ЧМ-2018.
Брайн Идову
Фото: Getty Images
«Оренбург»
- Нет
«Торпедо»
- Нет
«Факел»
- Нет
Контракт до лета 2024-го
«Зенит»
- Малком
Малком есть Малком. Важная сила «Зенита». А о важности легионеров писали в тексте по ссылке ниже. Сегодня агент бразильца уже заявил «Чемпионату», что игрок останется в клубе, несмотря на решение ФИФА.
«Сочи»
- Ванья Дркушич
Также важный игрок для ровной команды «Сочи». С её прагматичной игрой.
«Динамо»
- Иван Ордец
- Диего Лаксальт
Жизнь без Ордеца стала сложнее – и результаты второй части сезона это подтверждают. Лаксальт – скорее, игрок ротации. Громкое имя, но не такая оглушительная польза для команды.
Диего Лаксальт
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
«Краснодар»
- Кайо
- Тонни де Вильена
- Вандерсон
- Гжегож Крыховяк
Всё понятно и так – раньше все четверо были системообразующими игроками команды.
ЦСКА
- Чидера Эджуке
До прихода Языджи – самый яркий армейский нападающий.
«Локомотив»
- Франсуа Камано
За творчество в создании атак отвечал именно он.
«Ахмат»
- Мирослав Богосавац
- Мохамед Конате
Давно в команде. Приспосабливались к разным тренерам. Универсальные бойцы.
«Крылья Советов»
- Гленн Бейл
- Дмитрий Иванисеня
- Матео Барач
Лидеры «Крыльев» – молодые русские игроки, легионеры же важны для ротации. Они освежают игру самарцев. Но без Бейла будет тяжеловато.
«Ростов»
- Кэнто Хасимото
- Матиас Норманн
После аренды Норманна в АПЛ ростовчане значительно ухудшили результаты. Это один из лидеров. Японец же – скорее, символическая фигура для клуба и города.
«Спартак»
- Виктор Мозес
- Квинси Промес
- Алекс Крал
- Гус Тиль
- Йоррит Хендрикс
- Мацей Рыбус
Первые двое – лидеры на поле. Следующие трое будто бы потеряли связи с клубом во время аренд. Рыбус – новичок, который лишился карьеры в сборной и будущего чемпионата мира из-за того, что остался в России.
«Нижний Новгород»
- Милсон
«Урал»
- Нет
«Химки»
- Николас Лоуренс
- Неманья Главчич
«Оренбург»
- Нет
«Торпедо»
- Нет
«Факел»
- Нет
Вывод
Глобально для большинства команд РПЛ мало что изменится. Топ-клубы заранее продлили соглашения с ключевыми игроками. Большинство игроков, у которых заканчиваются контракты, уже покидали клуб на время, так что расставание с ними будет безболезненным.
Наивысший риск потери игроков – у «Сочи». В непростой ситуации могут оказаться «Пари НН» и «Урал».
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