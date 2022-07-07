«Очень хорошо помню Бышовца». Как российский тренер воспитал главного хама футбола

Пепе — один из самых одиозных игроков в истории футбола. Португальский защитник неоднократно попадал в неприятные ситуации: лупил лежащего соперника ногами и получал рекордную для чемпионата Испании дисквалификацию, участвовал в массовой драке и чудом избегал двухлетнего отстранения от футбола. Сегодня уже мало кто вспомнит, кто раскрыл Пепе для большой игры. А сделал это наш прославленный соотечественник — олимпийский чемпион Сеула-1988 российский тренер Анатолий Бышовец.

После неудачного захода в сборную России и краткосрочной командировки в Донецк в конце 1990-х Бышовец на несколько лет приостановил активную практику. В начале века БАФ на общественных началах выполнял роль тренера-консультанта в махачкалинском «Анжи», одно время подменял приболевшего коллегу Гаджи Гаджиева и даже вывел команду в финал Кубка России. После «Анжи» Бышовец присел в кресло вице-президента «Химок», причём вновь трудился бесплатно. Но желание тренировать в конце концов перевесило.

В 2002-м Бышовец вёл переговоры с московским «Динамо» и «Зенитом», которые ранее уже возглавлял, но второго пришествия не случилось: не нашли общего языка. И тогда экс-тренер сборных СССР, СНГ и России решился на рискованное приключение и рванул в Португалию. В 2003 году он возглавил «Маритиму», где только-только начинал взрослую карьеру Пепе. В том сезоне защитник успел пропустить три (!) матча из-за дисквалификации, что, естественно, породило сомнения в его соответствии уровню чемпионата Португалии.

Но Бышовец видел в Пепе талант и полностью доверял парню. Российский тренер передвинул португальского юниора из обороны в опорную зону и щедро наделил игровыми минутами. Пепе отблагодарил за доверие голом и двумя результативными передачами. Под руководством россиянина «Маритиму» провёл девять туров, одержав пять побед. Сотрудничество с Бышовцем было недолгим, но Пепе оно запомнилось.

Пепе Кеплер защитник «Порту» «Тогда мне было 18-19 лет, и, конечно, я очень хорошо помню Бышовца. Это дорогие мне воспоминания, я благодарен ему».

В свою очередь, Бышовец высоко оценивал игровые способности португальца: «Пепе признался, что очень мне благодарен за то, что поверил и вселил в него уверенность. В 18 лет он был футболистом с маленьким контрактом и далёким от основного состава. Я же привлёк его в основу «Маритиму», и он оправдал доверие. Он быстро преобразился, проявил отличную самоотдачу и самоконтроль. Я его использовал в средней линии — там же, где позже Жозе Моуринью, поскольку он эффективно действует не только в обороне, но и в поддержке завершающей стадии».

Поработать с Пепе дольше у Бышовца не получилось: предложения о продлении контракта тренер не получил. Позже президент клуба Карлуш Перейра рассказал, что на решение клуба повлиял конфликт россиянина с … будущим полузащитником «Зенита» Мигелом Данни. Впрочем, Пепе в «Маритиму» тоже надолго не задержался. Летом 2004 года футболиста приобрёл за € 2 млн «Порту».

Сейчас Пепе под 40. Позади крутая карьера и масса титулов и наград. Одну только Лигу чемпионов он выигрывал трижды. Со сборной брал Евро и Лигу наций. Выиграл всё, что можно, в Испании и Португалии. Но кто знает, случилось бы это «всё» в жизни Пепе, не повстречайся на его пути тренер Бышовец.