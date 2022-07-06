В России вместо нового турнира хотят реформировать Кубок. Как он поменяется?

Разговоры вокруг нового турнира в российском футболе не утихают. Часть команд (больше всего над ним работают ЦСКА и «Динамо») активно лоббируют создание Кубка лиги. Но поддерживают идею не все. К примеру, РФС предпочитает созданию нового Кубка реформу.
Нам стало известно, как конкретно РФС собирается реформировать второй турнир страны.
Согласно проекту, Кубок России предлагается поделить на два параллельных пути. Путь РПЛ и Путь Первой и Второй лиги ― верхнюю и нижнюю сетку.
Путь РПЛ (Верхняя сетка)
Групповой этап
- 16 клубов РПЛ распределяются поровну на четыре группы;
- Каждая группа играет по круговой системе в два круга (всего получается шесть туров – как в Лиге чемпионов);
- По итогам группового этапа первые-вторые места отправляются в верхнюю сетку плей-офф, третьи места – в нижнюю, четвёртые места выбывают из турнира.
Плей-офф верхней сетки турнира
1-е и 2-е места из квартетов группового этапа разыгрывают обычный плей-офф, начиная с 1/4 финала, в два матча. Победитель верхней сетки выходит в главный финал Кубка России (Суперфинал).
Путь Первой лиги и Второй лиги (нижняя сетка)
Групповой этап
- На первом этапе команды Второй лиги и один из клубов Первой лиги (определяется жребием из числа вышедших в Первую лигу по итогам прошлого сезона) играют по кубковой системе в один матч. По итогу остаётся 16 команд.
- На втором этапе 16 клубов Первой лиги играют с 16 победителями первого этапа. После этого победители играют по кубковой системе в один матч, где по итогу определятся четыре команды, которые добавляются в нижнюю сетку основного турнира Кубка России.
Плей-офф нижней сетки турнира
- Плей-офф нижней сетки тоже начинается с 1/4 финала, но каждый раунд разбит на два дополнительных этапа и, в отличие от верхнего пути, проводится в один матч, а не в два.
- В первом раунде 1/4 финала нижней сетки играют команды, занявшие третье место в групповом этапа пути РПЛ и лучшие четыре команды нижней сетки – пути ФНЛ.
- Во втором раунде 1/4 финала к победившим командам первого раунда добавляются проигравшие команды 1/4 финала верхней сетки. Победители проходят дальше.
- В раундах 1/2 финала и финала нижней сетки схема повторяется. Во вторых раундах к нижней сетке добавляются команды, вылетевшие из верхней сетки.
- Победитель финала нижней сетки становится вторым финалистом Кубка России (Суперфинала).
Финал по проекту нового Кубка России снова планируют провести в «Лужниках».
Как вам такой формат? Или Кубок РПЛ всё-таки лучше? Делитесь в комментариях.
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