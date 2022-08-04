«Милан» прекрасно комплектуется. Собирает «сливки» с рынка фактически за бесценок

Итальянцы не только приобретают именитых игроков задёшево, но ещё и умудряются уговорить их пойти на урезание зарплаты.

В прошлом сезоне «Милан» вернул себе титул чемпиона Серии А после 11-летнего перерыва. Команда Стефано Пиоли нацелена повторить успех в Италии, а также по возможности пошуметь в Лиге чемпионов. «Милан» прекрасно комплектуется в межсезонье. Собирает «сливки» с рынка фактически за бесценок, избегая переплат и даже уговаривая именитых игроков идти на понижение зарплаты.

Шарль Де Кетеларе — главное приобретение «Милана»

2 августа «Милан» объявил о трансфере Шарля Де Кетеларе. 21-летний полузащитник подписал контракт до 2027 года. «Россонери» заплатили «Брюгге» € 36 млн с учётом бонусов.

Для ускорения процесса трансфера Де Кетеларе решил пойти на уступки по зарплате и вместо изначально обсуждаемых € 2,5 млн будет получать € 2,2 млн. Приятная мелочь для клуба, который уже приучил к достаточно скромным и вдумчивым тратам на рынке.

Шарль Де Кетеларе Фото: acmilan.com

В составе «Брюгге» Де Кетеларе провёл 120 матчей, в которых забил 25 голов. За прошлый сезон у Шарля набежало 39 матчей и 22 результативных действия в чемпионате Бельгии. Классный молодой игрок, который имеет все шансы раскрыться и выйти на звёздный уровень в команде Пиоли. Определённо стоит отданных денег.

Дивок Ориги — качественное бесплатное подписание

В начале июля «Милан» сообщил о переходе Дивока Ориги. Бывший нападающий «Ливерпуля» подписал контракт до лета 2026 года. 27-летний бельгиец перешёл в новый клуб свободным агентом по истечении срока соглашения с мерсисайдцами.

В составе «Ливерпуля» Ориги становился победителем Премьер-лиги, Кубка Англии, Кубка лиги, Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира. В прошлом сезоне АПЛ Дивок провёл семь матчей, забив три гола. Добротный футболист, которому пришло самое время сменить обстановку.

Дивок Ориги Фото: acmilan.com

Ради «Милана» Ориги отказал клубам АПЛ, Бундеслиги и «Вильярреалу». В Италии он небезосновательно видит больше возможностей для самореализации.

«Милан» выкупил Флоренци и Мессьяса, вернул из аренды Адли

«Милан» выкупил у «Ромы» 31-летнего защитника Алессандро Флоренци, который провёл в команде сезон на правах аренды и помог выиграть титул. Флоренци подписал контракт до 30 июня 2025 года. Алессандро в прошлом сезоне сыграл 30 матчей и забил два гола. Сумма трансфера просто смешная — € 3 млн. Надёжный опытный защитник, который отлично вписался в команду Пиоли и выражает большую приверженность «россонери».

«Наш командный дух силён, в прошлом сезоне царило единодушие, мы все работали с одной целью. Возможно, на бумаге мы были не самыми сильными, однако не всегда побеждает сильнейший. Есть разные нюансы, детали, влияющие на результат. В прошлом сезоне так и было. Даже в самые трудные моменты мы были едины и справлялись с трудностями.

Многие команды усилились этим летом. Мы заслужили чемпионство в прошлом сезоне и хотим снова добиться победы. Это будет нелегко, все соперники будут выкладываться ради того, чтобы одолеть чемпиона. Мы должны на поле защищать свой титул. Наша цель в Серии А – завоевать вторую звезду на футболку. Не факт, что нам это удастся, но такова цель. В Лиге чемпионов нужно выступить сильнее, чем в прошлый раз. У многих не было опыта игры в этом турнире, но мы многому научились. Надо добиться большего», – сказал итальянец после выкупа у «Ромы».

Алессандро Флоренци Фото: acmilan.com

Полузащитник Жуниор Мессьяс также продолжит выступать за «Милан» на постоянной основе. В прошлом сезоне Мессьяс за 32 матча в составе «россонери» забил шесть голов. Не ключевая, но вполне надёжная опция в центре поля. Вингера выкупили у «Кротоне» за € 4,5 млн. Изначально речь шла о € 5,4 млн. Технический директор Паоло Мальдини и спортивный директор Фредерик Массара в очередной раз мастерски сбили цену при переговорах. Не зря с обоими функционерами в межсезонье был продлён контракт до лета 2024 года.

Кроме того, первые шаги в «Милане» начал делать 22-летний полузащитник Ясин Адли. Год назад Адли подписал с итальянцами пятилетний контракт; «Бордо» получил за него € 8 млн. Ясин сразу же был отдан обратно французам в аренду на сезон-2021/2022. В Лиге 1 провёл 32 матча, забив один гол. Претендовать на значимые роли ему будет сложно, но, вероятно, Пиоли даст Адли достаточно шансов побороться за место в основе.

Ясин Адли Фото: acmilan.com

Продление Златана Ибрагимовича

Не самый масштабный ход с точки зрения денег, но, возможно, наиболее значимый для «Милана» за межсезонье. 40-летний Златан Ибрагимович продлил контракт до лета 2023 года. Зарплата легендарного шведского форварда – € 1,5 млн в год плюс бонусы, привязанные к результативным действиям. Ибрагимович согласился на исключительно символический оклад.

В конце мая Златан перенёс операцию на колене, из-за которой пропустит как минимум полгода. Не исключено, что он сыграет в официальных матчах уже в 2023 году. Это не столь важно. Ибрагимович будет поддерживать боевой дух партнёров уже одним присутствием в расположении команды. Авторитет Златана в команде огромен, так что пользу он принесёт, даже не выходя на поле.

Златан Ибрагимович Фото: acmilan.com

С мотивацией у ветерана всё в полном порядке. Запала на следующий сезон точно хватит. Златан вообще недавно сказал, что никогда не уйдёт из футбола.

– Когда ты завершишь карьеру? – спросил болельщик во время эфира в соцсетях.

– Никогда. Без меня футбол умрёт, – красиво ответил форвард «Милана».

Кто ещё может перейти в «Милан» до конца трансферного окна

«Милан» работает над трансфером вингера «Челси» Хакима Зиеша. По данным Sky Sport Italia, итальянский клуб уверен, что подпишет 29-летнего футболиста. Сейчас «Милан» и «Челси» ищут формулу трансфера, которая устроит все стороны. Недавно клубы вновь контактировали по поводу перехода Зиеша. На организацию сделки потребуется время, но «Милан» настроен оптимистично.

«Челси» готов продать игрока за € 10 млн. Сам футболист хочет присоединиться к итальянской команде. Марокканец готов согласиться на снижение зарплаты. В Англии он зарабатывает € 6 млн в год. Зиеш перешёл в «Челси» из «Аякса» в 2020 году за € 39 млн. Уйдёт за компенсацию намного дешевле. В минувшем сезоне Хаким забил восемь голов и отдал шесть результативных передач в 44 матчах за лондонцев во всех турнирах. После перехода в «Милан» результативность почти наверняка вырастет.

Хаким Зиеш Фото: Sebastian Frej/MB Media/Getty Images

Команда Пиоли может совершить ещё одну крупную покупку. Хавбек «Реала» Марко Асенсио склоняется к трансферу в «Милан». 26-летний футболист сборной Испании считает, что в составе «россонери» у него будет больше игровой практики, чем в его нынешнем клубе и в «Ливерпуле», который тоже им интересуется.

Препятствием к переходу в «Милан» могут стать условия зарплаты. Итальянский клуб, в отличие от «Ливерпуля», не сможет платить Асенсио € 6 млн в год – именно столько игрок получает в «Реале». Камень преткновения есть и в сумме компенсации. «Реал» хочет получить € 30-35 млн за Марко. «Милан» пытается сбить цену.

«Милан» также интересуется двумя центральными защитниками. В сферу интересов итальянского клуба входят игрок Эван Н'Дика («Айнтрахт») и Джафет Танганга («Тоттенхэм»). Возможность трансфера зависит от бюджета. По данным инсайдера Фабрицио Романо, подписать Тангангу будет проще.

Кроме того, «россонери» присматриваются к атакующему полузащитнику «Сассуоло» Доменико Берарди. Клуб был готов предложить за него € 30-35 млн, но не форсирует переговоры. На Берарди также претендует «Ювентус».

После подписания Де Кетеларе степень интереса «Милана» к Доменико заметно упадёт или вовсе исчезнет. То же самое можно сказать и об Асенсио. Даже одна покупка на сумму € 30+ млн является чем-то нетипичным для «россонери». Нынешний «Милан» не готов методично выбрасывать такие суммы на игроков.

Зиеш – самый вероятный новичок «Милана» среди всех вышеперечисленных футболистов. Итальянцы спокойно откажутся от остальных кандидатур. Так уже было в случае Ренату Саншеша, Уго Экитике (оба ушли в «ПСЖ»), Свена Ботмана (оказался в «Ньюкасле»), Карни Чуквуэмеки (предложение перебил «Челси»), Пауло Дибалы и Жоржиньо Вейналдума (обоих увела «Рома»).

«Милан» просто не стал за них бороться, поскольку предпочитает экономить деньги. Показателен пример Неймара. «Россонери» быстро выбыли из борьбы за бразильца, который какое-то время был доступен для трансфера. Клуб был готов платить форварду € 15-20 млн, а остальную часть зарплаты хотел повесить на шею «ПСЖ». Предложение итальянцев сразу же отвергли. Хотя это уже не имеет никакого значения. Неймар в итоге поладил с новым главным тренером «ПСЖ» и собирается остаться в Париже.

Кто покинул «Милан»

Полузащитник Франк Кессье на правах свободного агента перешёл в «Барселону». Это самая чувствительная потеря, но не критическая и восполнимая. Остальные совсем малозначимые.

«Милан» отдал 20-летнего хавбека Даниэля Мальдини в аренду «Специи». Хорошая возможность получить игровую практику для молодого игрока. Той же «Специи» арендовали 28-летнего защитника Маттиа Кальдару.

Леонардо Дуарте перешёл из «Милана» в «Истанбул». Турецкий клуб выкупил 25-летнего бразильского защитника после полуторагодичной аренды.

Леанардо Дуарте Фото: acmilan.com

Тьемуэ Бакайоко, скорее всего, досрочно вернётся из «Милана» в «Челси». Итальянский клуб склоняется к тому, чтобы прервать аренду 27-летнего французского хавбека, несмотря на то что соглашение действовало ещё на сезон.

В августе 2021-го «Милан» арендовал Бакайоко у «Челси» на два года с обязательным выкупом при выполнении ряда условий. Хавбек до этого уже играл за «Милан» в сезоне-2018/2019. Лондонцы намерены продать Тьемуэ. Интерес к футболисту проявляет «Марсель». В середине июля полиция Милана задержала Бакайоко, приняв его за участника перестрелки. Неприятный инцидент, который делает отъезд хавбека из Италии ещё более вероятным.

«Милан» сохранил MVP прошлого сезона Серии А вингера Рафаэла Леау, которым после срыва трансфера Килиана Мбаппе какое-то время интересовался «Реал». Клуб хочет продлить контракт с Леау. «Россонери» готовы утроить зарплату португальца, предложив ему € 4,5 млн в год. Рафаэл намерен зарабатывать как минимум € 7 млн, но пока не лоббирует переход в более богатую команду. Однако агент 22-летнего игрока Жорже Мендеш желает, чтобы его клиент перешёл в клуб с бо́льшим бюджетом, сообщает La Gazzetta dello Sport. Не исключено, что под конец трансферного окна слухи о переходе Леау участятся. Итальянцам важно удержать игрока.

Пока же можно констатировать, что «Милан» стал сильнее по сравнению с прошлым сезоном. У команды Пиоли есть потенциал замахнуться на повторение чемпионства в Серии А. Да и в Лиге чемпионов «россонери» вполне могут удивить, дойдя как минимум до четвертьфинала. Уже уместно говорить о полноценном возвращении «Милана» в элиту европейского футбола.