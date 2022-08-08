Самые известные российские тренеры без трофеев. В этом списке есть даже Карпин!

На днях мы писали о том, кто из популярных российских футболистов не выиграл ни одного трофея за карьеру. Теперь предлагаем вашему вниманию такую же подборку российских тренеров. Оказывается, можно быть известным и уважаемым специалистом даже без больших побед в карьере.

Дмитрий Аленичев, 49 лет

Дмитрий Аленичев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Экс-полузащитник сборной России начал тренировать на клубном уровне с 2011 года, а в РПЛ провёл около сотни матчей, но так и не завоевал трофеев. Лучшие шансы что-то выиграть были у Аленичева в «Спартаке». Однако экс-спартаковец продержался в московском клубе лишь чуть больше года: пришёл в июне 2015-го, а ушёл в августе 2016-го.

Главные успехи Аленичева-тренера связаны с «Арсеналом»: он поднимал команду из второй лиги в первую, а потом и в РПЛ. С лета 2019-го – в творческом отпуске.

Гаджи Гаджиев, 76 лет

Гаджи Гаджиев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Гаджиев – один из лидеров среди российских тренеров по количеству матчей в РПЛ. У Профессора, возглавлявшего в разные годы «Анжи», «Крылья Советов», «Сатурн», «Волгу» и «Амкар», почти 400 игр в элите. Но нет ни одного трофея. Хотя Гаджиев дважды был близок к успеху, выводя в финал Кубка России команды из Махачкалы и Самары. Кроме того, с «Крыльями Советов» он брал бронзу – это лучший результат в истории клуба. Закончил тренировать в марте 2018-го.

Валерий Карпин, 53 года

Валерий Карпин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Карьера Карпина, кажется, складывается удачнее, чем у другого экс-спартаковца Аленичева, тем не менее главный тренер сборной России до сих пор ничего серьёзного не выиграл. Хотя тренирует с 2009-го и почти пять лет отработал в этой роли в «Спартаке». Провёл 250 матчей в РПЛ. Максимальный результат – два серебра с красно-белыми. В кубковых турнирах ни со «Спартаком», ни с «Ростовом» до финала не доходил. В общем, у Карпина ещё остались нереализованные цели и на клубном уровне, и в сборной.

Андрей Кобелев, 53 года

Андрей Кобелев Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Ещё один бывший полузащитник сборной России, который много тренировал в РПЛ (у Кобелева под 200 матчей), и при этом не добился больших успехов. Его карьера связана в основном с «Динамо», но в начале 2010-х он чуть больше года возглавлял «Крылья Советов».

Лучший сезон, пожалуй, был в 2008-м, когда бело-голубые взяли под руководством Андрея бронзу. А вот в 2016-м «Динамо» с ним во главе вылетело из РПЛ, точнее, Кобелева отправили в отставку за три тура до финиша чемпионата. С тех пор он не тренировал.

Олег Кононов, 56 лет

Олег Кононов Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Кононов был близок к завоеванию трофея в 2020 году, когда возглавлял «Ригу». Однако российский специалист ушёл из команды за 10 туров до финиша, поэтому чемпионство рижане завоевали уже без него. В РПЛ Олег провёл полторы сотни матчей с «Краснодаром», «Ахматом», «Арсеналом» и «Спартаком». Периодами его команды показывали очень симпатичный, атакующий футбол, тем не менее ничего серьёзного Кононов не выиграл. Хотя бронза с «Краснодаром» – тоже отличный результат.

Юрий Красножан, 59 лет

Юрий Красножан Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

С декабря 2020-го Красножан работает в женском футболе, а до того Юрий отдал 20 лет карьеры мужскому. В РПЛ у него около 200 матчей. Этот тренер попадал в действительно сильные и амбициозные команды – «Локомотив» и «Анжи» Сулеймана Керимова, но из обоих клубов уходил после конфликтов. Выводил нальчикский «Спартак» в элиту, работал с «Кубанью» и «Ахматом», был в «Химках». Опыт у Красножана солидный, вот только с трофеями не сложилось.

Рашид Рахимов, 57 лет

Рашид Рахимов Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Те, кто помнит Рахимова игроком «Спартака», «Локомотива» и сборной России в 1990-х, возможно, будут удивлены, что он входит уже в топ-10 по количеству матчей в РПЛ как тренер. «Амкар», «Локо», «Ахмат» и «Уфа» провели без малого три сотни игр под его руководством. Но призов Рашид не брал. Ближе всего к трофею Рахимов был в 2008 году, когда железнодорожники уступили с ним «Зениту» в Суперкубке России. В той встрече случился легендарный гол Андрея Аршавина в ворота Ивана Левенца.

Александр Тарханов, 67 лет

Александр Тарханов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Тарханов тренирует уже более 30 лет, в РПЛ у него 432 матча. Впечатляющая карьера тренера, возглавлявшего ЦСКА, «Торпедо», «Крылья Советов», «Сатурн», «Ахмат», «Кубань», «Химки», «Урал» и другие команды. Трудился российский специалист и за границей. Тем удивительнее, что у Тарханова по-прежнему нет трофеев. В 2017-м он вывел «Урал» в финал Кубка России, однако в решающем матче команда из Екатеринбурга проиграла «Локомотиву» со счётом 0:2.

Владимир Федотов, 55 лет

Владимир Федотов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

ЦСКА – первая большая команда в карьере Федотова. В московском клубе он может утолить «трофейный» голод. Хотя Владимир Валентинович уже достаточно давно работает тренером, ведь самостоятельную карьеру он начинал ещё в конце 2000-х.

В «Оренбурге» и «Сочи» мог рассчитывать на победу разве что в Кубке России, но до финала не доходил. Главные успехи Федотова – победа с «Оренбургом» в первой лиге и серебро РПЛ с «Сочи» в прошлом сезоне.

Игорь Шалимов, 53 года

Игорь Шалимов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

У экс-полузащитника сборной России уже более 120 матчей в РПЛ в качестве тренера, он возглавлял «Уралан», «Краснодар», «Ахмат» и «Урал». В Элисте и Екатеринбурге боролся с командой за выживание. В первом случае неудачно, во втором – успешно. Правда, нынешний сезон «Урал» начал с четырёх поражений подряд, поэтому сейчас Шалимов на грани отставки. Лучшую возможность выиграть какой-либо трофей имел в «Краснодаре», но без больших побед продержался в клубе только полтора года.