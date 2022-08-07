«Динамо» нашло замену лидеру команды. Захаряну придётся подвинуться на поле?

В российском футболе уже были шесть легионеров из Израиля – Бибрас Натхо выступал за «Рубин» и ЦСКА, Зевик Хаймович за «Ахмат», Дани Бондарв за «Волгу», Тото Тамуз за «Урал», Эдуард Готлиб за «Оренбург» и Идан Шум за «Аланию». Теперь появится седьмой: «Динамо» купило полузащитника Эдена Карзева у «Маккаби» из Нетании. По информации Sport5, сумма трансфера составила € 2,6 млн, а сам 22-летний игрок будет зарабатывать € 500 тыс. в год.

«Динамо» нашло замену ушедшему в «Фейеноорд» лидеру команды – Себастьяну Шиманьскому. Впрочем, Карзев, пусть и центрхав, всё-таки отличается по стилю и своим основным характеристикам от поляка. Чем же привлёк селекционную службу и тренеров «Динамо» легионер из не самой сильной европейской лиги?

Карзев – молодой, обученный, мобильный игрок. Он может исполнять роль опорного полузащитника или играть «от штрафной до штрафной». Эффективен в прессинге, который стал неотъемлемой частью стиля бело-голубых. Хорош в борьбе за мяч. Достаточно неплох в подыгрыше. Эден, кстати, из футбольной семьи. Его отец, уроженец Витебска, был профессиональным игроком, выступал за клубы из Беларуси с середины 1980-х до второй половины 1990-х годов. Карзев говорит по-русски, что должно ускорить процесс адаптации новичка в «Динамо».

«У меня есть свои плюсы и минусы, как и у любого игрока, – рассказывал Эден в интервью для One.co.il. – Одно из моих преимуществ – строение тела. Я люблю показывать свои физические качества на поле, использовать их. У меня сильный удар с правой ноги и хорошее чтение игры. Мышление помогает мне улучшать менее сильные качества, исправлять недостатки. Постоянно пытаюсь думать о пути вперёд и о том, что я могу сделать, чтобы избежать вещей, в которых не столь хорош».

До лета 2021-го Карзев принадлежал «Маккаби» из Тель-Авива. Но в этом клубе решили развивать молодого игрока через аренды – три раза отправляли в другие команды. А год назад «Маккаби» из Нетании выкупил Эдена за € 520 тыс. (по данным Transfermarkt). За сезон с небольшим Карзев сыграл за клуб из Нетании 25 матчей, в которых забил два гола, отдал одну голевую передачу и заработал семь жёлтых карточек. Три месяца пропустил из-за перелома ноги.

По данным InStat, в матчах чемпионата Израиля и Лиги конференций Карзев был наиболее вовлечённым в игру футболистом команды. В среднем за 90 минут он совершал 82 ТТД с 76% успеха. Впечатляет статистика выигранных им единоборств – 62%. Да и в целом оборонительных действий – девять подборов, восемь перехватов и 3,2 отбора мяча. Цифры также подтверждают, что центрхав нацелен на удар и способен обыграть один в один.

В сборной Израиля Карзев дебютировал ещё в октябре 2020-го, выйдя на замену в матче Лиги наций с Чехией. Потом была пауза, в том числе из-за двух травм, а летом 2022-го Эден вернулся в национальную команду. В той же Лиге наций появлялся в основе во встречах с Исландией (2:2) и Албанией (2:1). Заработал два предупреждения.

Эден Карзев Фото: Michael Molzar/SEPA.Media /Getty Images

По всей видимости, Эден рассматривает «Динамо» как трамплин в топ-лигу Европы. Славиша Йоканович и Желько Бувач должны помочь развитию израильского полузащитника. Интересно, что Карзев мечтает о Бундеслиге.

«Есть две лиги, которые мне очень нравятся – немецкая и английская, – признавался будущий новичок «Динамо». – Для меня это вершина мирового футбола. АПЛ – самая сложная лига на сегодняшний день, я стремлюсь туда, но прежде всего хочу играть в Бундеслиге. Мне кажется, я подхожу для чемпионата Германии. Когда мне было 13 лет и я тренировался в академии «Маккаби» Нетания, я сдал тесты в «Майнце» и был принят. Но не смог попасть туда, потому что не имел европейского паспорта, да и семейная ситуация была не очень хорошей. Я оказался не готов к переезду в таком юном возрасте – это меня остановило. Верю, что если буду достаточно хорош, то получу новый шанс».

Впрочем, для начала Карзев должен выиграть конкуренцию в «Динамо». В центре поля у бело-голубых играет сильное трио Никола Моро – Даниил Фомин – Арсен Захарян. Эдену будет непросто посадить кого-то из этих полузащитников на скамейку, разве что Захарян вернётся на позицию вингера. Йоканович наверняка найдёт место на поле всем своим хавбекам, если увидит, что каждый из них в отличной форме. Кстати, для самого Карзева эталон – Тони Кроос из «Реала».