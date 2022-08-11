5 причин, почему стоит сходить на фильм «Великий «Юнайтед»

Сегодня вышел фильм «Великий «Юнайтед». Обозреватель «Чемпионата» посмотрел этот фильм и делится пятью наблюдениями.

1. Такое количество звёзд не собирались никогда

Возможно, главное достижение фильма – подбор героев. Актёрами их не назвать, потому что речь о бывших футболистах «МЮ». А также о тренерах, директорах, мэре Манчестера, сотруднике службы безопасности и других людях, которые были участниками и свидетелями истории клуба.



Весь фильм повествование идёт от лица бывшего нападающего «МЮ» Эрика Кантона. Само собой, он рассказал и про свой легендарный прыжок с ноги в фаната. О той ситуации он сожалеет своеобразным образом.

2. Фильм охватывает ключевые вехи в истории клуба

Часто в документальных фильмах концентрируются на позитивных моментах. Однако, в фильме «Великий Юнайтед» есть место и трагедиям, и скандалам, потому что они тоже были частью большой истории. Такой же важной частью, как и триумфы. Из фильма становится понятно, насколько эти вещи могут быть связаны.



Речь идёт в том числе об особенностях города и его влияния на клуб. Что значит команда для местных людей и почему она была так важна в послевоенные годы. «Великий Юнайтед» повествует о событиях второй половины 20-го века.

3. Байки от футболистов

Сейчас в интервью каждый футболист рассказывает, что он любит тренировки, сфокусирован на работе, уважает тренера и далее по списку. Если вдруг игрок что-то ляпнет, то это потом выкинет из интервью пресс-служба клуба. По контракту всё общение футболистов с журналистами визирует клуб – иначе штраф. Кажется, Лукаку что-то об этом слышал.

Фильм «Великий «Юнайтед» – это возможность увидеть, что действительно происходило с футболистами. О чём они переживали, как перебарщивали с алкоголем, когда на самом деле волновались. Много классных баек от самих футболистов. Например, Гиггз рассказал, как однажды болельщик попросили автограф, а потом разорвал его со словами: «МЮ» никогда не стать чемпионом».

4. Просто много сочных кадров (и очень молодой Фергюсон!):

Манчестер Фото: exponentafilm.ru

Эрик Кантона Фото: exponentafilm.ru

Английская газета Фото: exponentafilm.ru

Алекс Фергюсон Фото: exponentafilm.ru

Дэвид Бекхэм Фото: exponentafilm.ru

Фото со съёмок «Великий «Юнайтед» Фото: exponentafilm.ru

5. Фильм актуален именно сейчас

Если открыть статьи на «Чемпионате» по тегу «Манчестер Юнайтед», то можно увидеть достаточно грустную картину. У команды дела абсолютно не складываются. В последнем сезоне команда оказалась ниже всех остальных английских топ-клубов. Капитан клуба остаётся объектом насмешек и жёсткого стёба. А ещё всё лето только и говорят о желании Криштиану Роналду сбежать из команды хотя бы куда-нибудь, хотя у него даже нет предложений.



На этом фоне можно забыть, что «МЮ» – вообще-то легендарный клуб. Молодое поколение может даже не понимать, в чём уникальность команды. Если в полтора часа можно уместить историю топ-клуба, то это фильм «Великий «Юнайтед».