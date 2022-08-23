«Такие решения боссов нашего футбола – просто свинство». Разбор судейства 6-го тура РПЛ

Судейских скандалов в РПЛ стало меньше. Уже не возмущается судейством «Спартак», а три топ-матча лиги подряд проходят практически без спорных эпизодов. Но ошибок арбитров меньше не стало – просто где-то они не сильно повлияли на результат, а где-то просто остались незамеченными. Специально для «Чемпионата» судья Игорь Федотов проанализировал работу судей в 6-м туре Премьер-Лиги.

Слово Федотову.

0,5 балла от 8,4 снимается за неправильные назначение или неназначение 11-метрового удара, показ красной или непоказ прямой красной (игроку или членам тренерского штаба), показ или непоказ второй жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба).



0,1 балла от 8,4 снимается за неправильный показ или непоказ жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба), а также за пропуск от трёх до пяти нарушений.



1 балл снимается, если арбитр на VAR указал на ошибку судьи в поле, но тот оставил своё неправильное решение в силе, несмотря на просмотр повтора



Оценка в скобках – это оценка арбитра, который допустил одну ключевую ошибку в матче, но без этой ошибки отработал хорошо.

«Крылья Советов» – «Факел» – 1:1

Неплохая работа Турбина. Он вернулся после перерыва, давно не судил, и видно, что очень старался. На 30-й минуте неправильно показал жёлтую карточку игроку гостей, а на 58-й — неправильно не показал. Но в целом хорошо двигался, старался. Это его последний шанс в РПЛ.



Оценка: 8,2.

«Урал» – «Пари Нижний Новгород» – 0:1

На 19-й минуте футболист гостей играл в мяч, а игрок хозяев попал ему по голове. Левников назначил свободный удар, но потом что-то произошло, может, Мешков, который работал на VAR что-то подсказал, однако решение Левников поменял – назначил штрафной удар. Было бы интересно, если бы РФС показал запись переговоров судей.



На 28-й минуте нужно было удалять игрока гостей, был удар выше голеностопа, а Левников находился в идеальной позиции. Странно, что Мешков тоже не стал вмешиваться в эпизод. А вот на 79-й минуте Левников разобрался хорошо – не стал назначать 11-метровый в ворота «Урала», так как мяч попал в руку, которая находилась в естественном положении, плюс футболист пытался её убрать.



Оценка: 7,9.

Виктор Гончаренко Фото: vk.com/fc_ue

«Химки» – «Локомотив» – 0:3

Страшный матч для Сиденкова. На третьей минуте он сорвал атаку «Химок»: была атака хозяев, игроку ужарили по ногам, но мяч остался у «Химок», и Мирзов выбегал 1 на 1. Сиденков не дал принцип преимущества и сорвал потенциально голевую атаку, это грубая ошибка. Также судья ошибочно удалил с поля игрока «Локо» Мампасси. Это не должно быть удалением за лишение явной возможности забить гол, потому что игрок «Локо» вообще впереди. И это не должно быть удалением за удар по лицу, просто потому что удара там нет – ни амплитуды, ни агрессии. Это просто борьба за мяч. Сам Сиденков показал жёлтую карточку за выставленную руку, но в момент зачем-то полез Любимов. Что там такого – мне непонятно. Думаю, у Сиденкова просто притупилось чувство понимания единоборств. Он работает, как в ФНЛ, не перестроился. Думаю, этого арбитра мы увидим нескоро. Хотя и Любимову стоит задать пару вопросов.

По правильным показам или непоказам жёлтых карточек было целых пять моментов. Сиденков оказался мальчиком для битья, надо было дать ему несколько игр в Первой лиге, а его сразу после неудачного матча «Рубина» бросили в бой, когда он просто не уверен в себе, а его ещё и VAR подставляет. Это просто худшая работа арбитра в сезоне.

Оценка: 6,9.

«Динамо» – «Спартак» – 1:0

На 24-й минуте следовало показать жёлтую карточку игроку «Динамо» за фол на Джикии, а на 26-й – за фол на Соболеве. Что касается момента Шунин-Соболев, то я поддержу Кукуяна, так как Александр пытался убрать ногу, он её даже успел поджать чуть-чуть, сильнее – просто не мог. Да, можно было показать жёлтую, вопросов бы не было. Но в целом Кукуян достойно отработал две сложные игры подряд.



Оценка: 8,2.

«Ростов» – «Сочи» – 2:2

Сложная игра для Безбородова, тем более он работал шестой тур подряд. В его возрасте – дай бог каждому, чтобы так бегали и судили.



На 24-й он принял правильное решение и продолжил игру. Мяч попал в руку игроку «Сочи», но она была в естественном положении. На 27-й минуте верно назначил 11-метровый удар в ворота «Сочи», так как Комличенко хватали за футболку.



На 37-й минуте случился сложный эпизод, правильно вмешался Казарцев – Комличенко сначала сыграл в мяч, и вместе с игроком «Сочи» они упали после столкновения. Только на повторе видно, что игрок хозяев выставлял руки в стороны и правой рукой попал по лицу игроку гостей. Решение назначить 11-метровый удар верное.

А вот на 70-й минуте Казарцев зря вмешался с предложением посмотреть на неудаление Уткина. Он вообще не фолил, просто игрок «Сочи» выставил ногу в сторону, но это его проблемы. Решение не удалять Уткина абсолютно верное. Как и решение назначить 11-метровый в ворота «Сочи» на 90+5-й минуте и показать вторую карточку игроку «Ростова» на 90+4-й.



Оценка: 7,9, но эпизод с пенальти в ворота «Ростова» – очень сложный. Если бы он увидел его сам, оценка была бы 8,6.

ЦСКА – «Ахмат» – 4:2

Карасёв не показал три жёлтые карточки: на 37-й, 46-й и 70-й минутах. Хотя на 37-й минуте игрок гостей умышленно играл рукой.

Также следовало назначить 11-метровый в ворота ЦСКА на 90+1-й минуте: Дивеев в подкате выставил руку, мяч в неё попал.

Андрей Талалаев Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Оценка: 7,1, потому что его позвали посмотреть эпизод с пенальти, но он неверно оставил в силе своё решение – за это списывается целый балл.

«Зенит» – «Торпедо» – 2:0

На 74-й минуте Сухой должен был показать карточку игроку «Торпедо», а на 87-й он неправильно засчитал гол «Зенита». Малком сначала подбил соперника в бедро, а потом засадил ему в шею, не дав добраться до мяча. Странно, что Кукуляк не полез в этот эпизод.



Оценка: 7,8.

«Краснодар» – «Оренбург» – 2:0

На восьмой минуте игрок гостей попал шипами по колену футболисту хозяев. Но я бы расценивал не попадание шипами, а действие футболиста: он ударил соперника, не пытаясь сыграть в мяч, это открытая агрессия. ЭСК поддержал в таком моменте Безбородова, поддержит сейчас и Амелина, но такие решения боссов нашего футбола – просто свинство. За агрессию надо удалять, в дерби это ещё аукнется.



Оценка: 7,3, так как Бобровский предлагал посмотреть эпизод Амелину, но тот оставил своё неправильное решение в силе – это минус балл.



Три лучших арбитра тура: Кукуян, Турбин, Безбородов.