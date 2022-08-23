«Такие решения боссов нашего футбола – просто свинство». Разбор судейства 6-го тура РПЛ

Судейских скандалов в РПЛ стало меньше. Уже не возмущается судейством «Спартак», а три топ-матча лиги подряд проходят практически без спорных эпизодов. Но ошибок арбитров меньше не стало – просто где-то они не сильно повлияли на результат, а где-то просто остались незамеченными. Специально для «Чемпионата» судья Игорь Федотов проанализировал работу судей в 6-м туре Премьер-Лиги.
Слово Федотову.
0,1 балла от 8,4 снимается за неправильный показ или непоказ жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба), а также за пропуск от трёх до пяти нарушений.
1 балл снимается, если арбитр на VAR указал на ошибку судьи в поле, но тот оставил своё неправильное решение в силе, несмотря на просмотр повтора
Оценка в скобках – это оценка арбитра, который допустил одну ключевую ошибку в матче, но без этой ошибки отработал хорошо.
«Крылья Советов» – «Факел» – 1:1
Неплохая работа Турбина. Он вернулся после перерыва, давно не судил, и видно, что очень старался. На 30-й минуте неправильно показал жёлтую карточку игроку гостей, а на 58-й — неправильно не показал. Но в целом хорошо двигался, старался. Это его последний шанс в РПЛ.
Оценка: 8,2.
«Урал» – «Пари Нижний Новгород» – 0:1
На 19-й минуте футболист гостей играл в мяч, а игрок хозяев попал ему по голове. Левников назначил свободный удар, но потом что-то произошло, может, Мешков, который работал на VAR что-то подсказал, однако решение Левников поменял – назначил штрафной удар. Было бы интересно, если бы РФС показал запись переговоров судей.
На 28-й минуте нужно было удалять игрока гостей, был удар выше голеностопа, а Левников находился в идеальной позиции. Странно, что Мешков тоже не стал вмешиваться в эпизод. А вот на 79-й минуте Левников разобрался хорошо – не стал назначать 11-метровый в ворота «Урала», так как мяч попал в руку, которая находилась в естественном положении, плюс футболист пытался её убрать.
Оценка: 7,9.
Виктор Гончаренко
Фото: vk.com/fc_ue
«Химки» – «Локомотив» – 0:3
Страшный матч для Сиденкова. На третьей минуте он сорвал атаку «Химок»: была атака хозяев, игроку ужарили по ногам, но мяч остался у «Химок», и Мирзов выбегал 1 на 1. Сиденков не дал принцип преимущества и сорвал потенциально голевую атаку, это грубая ошибка. Также судья ошибочно удалил с поля игрока «Локо» Мампасси. Это не должно быть удалением за лишение явной возможности забить гол, потому что игрок «Локо» вообще впереди. И это не должно быть удалением за удар по лицу, просто потому что удара там нет – ни амплитуды, ни агрессии. Это просто борьба за мяч. Сам Сиденков показал жёлтую карточку за выставленную руку, но в момент зачем-то полез Любимов. Что там такого – мне непонятно. Думаю, у Сиденкова просто притупилось чувство понимания единоборств. Он работает, как в ФНЛ, не перестроился. Думаю, этого арбитра мы увидим нескоро. Хотя и Любимову стоит задать пару вопросов.
По правильным показам или непоказам жёлтых карточек было целых пять моментов. Сиденков оказался мальчиком для битья, надо было дать ему несколько игр в Первой лиге, а его сразу после неудачного матча «Рубина» бросили в бой, когда он просто не уверен в себе, а его ещё и VAR подставляет. Это просто худшая работа арбитра в сезоне.
Оценка: 6,9.
«Динамо» – «Спартак» – 1:0
На 24-й минуте следовало показать жёлтую карточку игроку «Динамо» за фол на Джикии, а на 26-й – за фол на Соболеве. Что касается момента Шунин-Соболев, то я поддержу Кукуяна, так как Александр пытался убрать ногу, он её даже успел поджать чуть-чуть, сильнее – просто не мог. Да, можно было показать жёлтую, вопросов бы не было. Но в целом Кукуян достойно отработал две сложные игры подряд.
Оценка: 8,2.
«Ростов» – «Сочи» – 2:2
Сложная игра для Безбородова, тем более он работал шестой тур подряд. В его возрасте – дай бог каждому, чтобы так бегали и судили.
На 24-й он принял правильное решение и продолжил игру. Мяч попал в руку игроку «Сочи», но она была в естественном положении. На 27-й минуте верно назначил 11-метровый удар в ворота «Сочи», так как Комличенко хватали за футболку.
На 37-й минуте случился сложный эпизод, правильно вмешался Казарцев – Комличенко сначала сыграл в мяч, и вместе с игроком «Сочи» они упали после столкновения. Только на повторе видно, что игрок хозяев выставлял руки в стороны и правой рукой попал по лицу игроку гостей. Решение назначить 11-метровый удар верное.
А вот на 70-й минуте Казарцев зря вмешался с предложением посмотреть на неудаление Уткина. Он вообще не фолил, просто игрок «Сочи» выставил ногу в сторону, но это его проблемы. Решение не удалять Уткина абсолютно верное. Как и решение назначить 11-метровый в ворота «Сочи» на 90+5-й минуте и показать вторую карточку игроку «Ростова» на 90+4-й.
Оценка: 7,9, но эпизод с пенальти в ворота «Ростова» – очень сложный. Если бы он увидел его сам, оценка была бы 8,6.
ЦСКА – «Ахмат» – 4:2
Карасёв не показал три жёлтые карточки: на 37-й, 46-й и 70-й минутах. Хотя на 37-й минуте игрок гостей умышленно играл рукой.
Также следовало назначить 11-метровый в ворота ЦСКА на 90+1-й минуте: Дивеев в подкате выставил руку, мяч в неё попал.
Андрей Талалаев
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Оценка: 7,1, потому что его позвали посмотреть эпизод с пенальти, но он неверно оставил в силе своё решение – за это списывается целый балл.
«Зенит» – «Торпедо» – 2:0
На 74-й минуте Сухой должен был показать карточку игроку «Торпедо», а на 87-й он неправильно засчитал гол «Зенита». Малком сначала подбил соперника в бедро, а потом засадил ему в шею, не дав добраться до мяча. Странно, что Кукуляк не полез в этот эпизод.
Оценка: 7,8.
«Краснодар» – «Оренбург» – 2:0
На восьмой минуте игрок гостей попал шипами по колену футболисту хозяев. Но я бы расценивал не попадание шипами, а действие футболиста: он ударил соперника, не пытаясь сыграть в мяч, это открытая агрессия. ЭСК поддержал в таком моменте Безбородова, поддержит сейчас и Амелина, но такие решения боссов нашего футбола – просто свинство. За агрессию надо удалять, в дерби это ещё аукнется.
Оценка: 7,3, так как Бобровский предлагал посмотреть эпизод Амелину, но тот оставил своё неправильное решение в силе – это минус балл.
Три лучших арбитра тура: Кукуян, Турбин, Безбородов.
|Судья
|Оценка
|Павел Кукуян
|8,2
|Евгений Турбин
|8,2
|Владислав Безбородов
|7,9
|Алексей Сухой
|7,8
|Кирилл Левников
|7,8
|Алексей Амелин
|7,3
|Сергей Карасёв
|7,1
|Иван Сиденков
|6,9
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