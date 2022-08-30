Для нужд Карпина пора возвращать вторую сборную России. Кто бы вошёл в её состав

Российский футбол в настоящий момент находится в международной изоляции. Главная команда страны не имеет возможности проводить официальные встречи, а на товарищеские игры можно рассчитывать только при условии, что соперник – «дружественная» страна. Ждать скорого возвращения клубных и национальных команд в мировую семью не приходится. Вероятно, изоляция продлится ещё какое-то время – вполне вероятно, длительное.

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Одним из спарринг-партнёров и дополнительной опцией для развития российских футболистов в настоящий момент может стать заново созданная сборная России-2. Ниже рассмотрим целесообразность возрождения команды.

Россию-2 создали после распада СССР. Многие не поняли зачем

Официально вторая национальная команда появилась в 2011 году как ближайший резерв основной сборной, но Россия-2 проводила свои матчи и ранее. После распада СССР футболисты, заявленные как вторая сборная России, провели 10 матчей, одержав две победы, четыре раза сыграв вничью, а также уступив в четырёх встречах (в период с 1993 по 2004 год).

После официально появления 2011-м Россия-2 успела принять участие в шести встречах, выиграв в пяти и один раз сыграв вничью. Главным хайлайтом той команды по праву можно считать легендарный гол Алексея Сапогова в пустые ворота второй сборной Турции (да, и такая существовала). Тогда одиозный форвард, так и не подписавший контракт с «Ювентусом», отправил мяч в ворота соперника в падении головой.

В тот момент многие не понимали, для чего сформировали Россию-2. В том числе ныне покойный экс спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания.

Константин Сарсания экс спортивный директор «Зенита» «Мне вообще непонятен смысл создания второй сборной. Никакой пользы от неё не вижу. Потому что тренерский штаб первой сборной и так просматривает матчи с участием кандидатов в свою команду. И если его вдруг заинтересует какой-то новый футболист, он может с ним поближе познакомиться, приехав на любой матч российского чемпионата. Чем здесь может помочь вторая сборная, проводящая лишь товарищеские матчи по своему отдельному расписанию, я не знаю».





Но существовала и противоположная точка зрения, хедлайнером которой был главный на тот момент тренер сборной России Фабио Капелло.

Фабио Капелло бывший главный тренер сборной России «Существование второй сборной – важный момент. Больше игроков получают международный опыт. Именно в матчах международного уровня у тренера есть больше возможностей оценить уровень футболистов. Такое часто бывает, что на уровне чемпионата игрок проявляет себя очень хорошо, но выходит в международном матче – и ты понимаешь, что он не дотягивает».

Перезапуск России-2 поможет сразу по нескольким причинам

В настоящий момент поводов для создания команды куда больше, нежели в «золотые» времена для российского футбола. Во-первых, Россия-2 – неплохой спарринг-партнёр для первой команды, а каждый игрок, попавший во вторую сборную, захочет доказать, что в будущем способен усилить и основу. Никому не помешает и дополнительный просмотр кандидатов в отрыве от клубной системы. В надежде на светлое будущее и возвращение на международную арену это может сыграть в плюс для штаба основной сборной – в перспективе, для понимания ближайшего резерва.

Для многих футболистов попадание национальную команду – мечта. Даже Россия-2 и присутствие в ней могут стать стимулом для развития, а также оценкой текущей формы.

Валерий Карпин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Важным примером может стать хоккей. В июле 2022 года ФХР объявила о создании сборной России до 25 лет, мотивируя это «направленностью на увеличение популярности хоккея в стране, привлечением дополнительного внимания к системе сборных команд России – молодёжной и юниорских сборных, вершиной которой он станет».

Команда приняла участие в товарищеском турнире Sochi Hockey Open наряду с клубами КХЛ и одержала две победы в пяти матчах. Сборная состояла из молодых игроков, главным тренером стал Владимир Филатов, специализирующийся на работе с юными хоккеистами. Появление такой команды должно помочь хоккейной вертикали России детальнее изучить таланты, которые в будущем могут помочь основе.

Возможный состав России-2: Агаларов, лидеры «Ростова» и молодежь «Спартака»

Представим, что нам доверили составить список из 23 футболистов, которые войдут в возрождённую команду. Необходимо отдать приоритет молодым футболистам, которые в последнее время показывали хорошую игру. Либо тем, кто находится на пороге основной сборной.

Сразу заметим: есть футболисты, которые находятся в пограничной ситуации. Как пример – форвард «Ахмата» Гамид Агаларов, блиставший в прошлом сезоне, но не показывающий столь яркой игры в сезоне-2022/2023 (один гол в пяти матчах). Обратная ситуация – Даниил Уткин и Николай Комличенко из «Ростова», которые в нынешней форме точно вошли бы в состав главной сборной. Вопрос вызова игроков оставим на откуп Валерию Карпину. Поэтому данный список является лишь приблизительным для понимания кандидатов в состав России-2.

Сборная России-2 (примерный состав):

Вратари: Лантратов («Химки»), Ломаев («Крылья Советов»), Одоевский («Зенит»).

Защитники: Сазонов, Скопинцев (оба – «Динамо»), Литвинов, Хлусевич (оба – «Спартак»), Магкеев («Локомотив»), Журавлёв («Ахмат»), Макарчук («Сочи»), Сильянов («Ростов»).

Полузащитники: Умяров, Игнатов (оба – «Спартак»), Кривцов, Черников (оба – «Краснодар»), Кучаев (ЦСКА), Карпукас («Локомотив»), Калинский («Пари НН»), Трошечкин («Ахмат»).

Нападающие: Глушенков, Ежов (оба — «Крылья Советов»), Руденко, Ломовицкий (оба — «Химки»), Сулейманов («Пари НН»), Грулёв («Динамо»).

Кого бы вы включили в состав подобной команды? Существуют ли плюсы создания сборной России-2 или это бессмысленная идея? Делитесь своим мнением в комментариях!