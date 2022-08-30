Для нужд Карпина пора возвращать вторую сборную России. Кто бы вошёл в её состав

Российский футбол в настоящий момент находится в международной изоляции. Главная команда страны не имеет возможности проводить официальные встречи, а на товарищеские игры можно рассчитывать только при условии, что соперник – «дружественная» страна. Ждать скорого возвращения клубных и национальных команд в мировую семью не приходится. Вероятно, изоляция продлится ещё какое-то время – вполне вероятно, длительное.
Одним из спарринг-партнёров и дополнительной опцией для развития российских футболистов в настоящий момент может стать заново созданная сборная России-2. Ниже рассмотрим целесообразность возрождения команды.
Россию-2 создали после распада СССР. Многие не поняли зачем
Официально вторая национальная команда появилась в 2011 году как ближайший резерв основной сборной, но Россия-2 проводила свои матчи и ранее. После распада СССР футболисты, заявленные как вторая сборная России, провели 10 матчей, одержав две победы, четыре раза сыграв вничью, а также уступив в четырёх встречах (в период с 1993 по 2004 год).
После официально появления 2011-м Россия-2 успела принять участие в шести встречах, выиграв в пяти и один раз сыграв вничью. Главным хайлайтом той команды по праву можно считать легендарный гол Алексея Сапогова в пустые ворота второй сборной Турции (да, и такая существовала). Тогда одиозный форвард, так и не подписавший контракт с «Ювентусом», отправил мяч в ворота соперника в падении головой.
В тот момент многие не понимали, для чего сформировали Россию-2. В том числе ныне покойный экс спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания.
«Мне вообще непонятен смысл создания второй сборной. Никакой пользы от неё не вижу. Потому что тренерский штаб первой сборной и так просматривает матчи с участием кандидатов в свою команду. И если его вдруг заинтересует какой-то новый футболист, он может с ним поближе познакомиться, приехав на любой матч российского чемпионата. Чем здесь может помочь вторая сборная, проводящая лишь товарищеские матчи по своему отдельному расписанию, я не знаю».
Но существовала и противоположная точка зрения, хедлайнером которой был главный на тот момент тренер сборной России Фабио Капелло.
«Существование второй сборной – важный момент. Больше игроков получают международный опыт. Именно в матчах международного уровня у тренера есть больше возможностей оценить уровень футболистов. Такое часто бывает, что на уровне чемпионата игрок проявляет себя очень хорошо, но выходит в международном матче – и ты понимаешь, что он не дотягивает».
Перезапуск России-2 поможет сразу по нескольким причинам
В настоящий момент поводов для создания команды куда больше, нежели в «золотые» времена для российского футбола. Во-первых, Россия-2 – неплохой спарринг-партнёр для первой команды, а каждый игрок, попавший во вторую сборную, захочет доказать, что в будущем способен усилить и основу. Никому не помешает и дополнительный просмотр кандидатов в отрыве от клубной системы. В надежде на светлое будущее и возвращение на международную арену это может сыграть в плюс для штаба основной сборной – в перспективе, для понимания ближайшего резерва.
Для многих футболистов попадание национальную команду – мечта. Даже Россия-2 и присутствие в ней могут стать стимулом для развития, а также оценкой текущей формы.
Валерий Карпин
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Важным примером может стать хоккей. В июле 2022 года ФХР объявила о создании сборной России до 25 лет, мотивируя это «направленностью на увеличение популярности хоккея в стране, привлечением дополнительного внимания к системе сборных команд России – молодёжной и юниорских сборных, вершиной которой он станет».
Команда приняла участие в товарищеском турнире Sochi Hockey Open наряду с клубами КХЛ и одержала две победы в пяти матчах. Сборная состояла из молодых игроков, главным тренером стал Владимир Филатов, специализирующийся на работе с юными хоккеистами. Появление такой команды должно помочь хоккейной вертикали России детальнее изучить таланты, которые в будущем могут помочь основе.
Возможный состав России-2: Агаларов, лидеры «Ростова» и молодежь «Спартака»
Представим, что нам доверили составить список из 23 футболистов, которые войдут в возрождённую команду. Необходимо отдать приоритет молодым футболистам, которые в последнее время показывали хорошую игру. Либо тем, кто находится на пороге основной сборной.
Сразу заметим: есть футболисты, которые находятся в пограничной ситуации. Как пример – форвард «Ахмата» Гамид Агаларов, блиставший в прошлом сезоне, но не показывающий столь яркой игры в сезоне-2022/2023 (один гол в пяти матчах). Обратная ситуация – Даниил Уткин и Николай Комличенко из «Ростова», которые в нынешней форме точно вошли бы в состав главной сборной. Вопрос вызова игроков оставим на откуп Валерию Карпину. Поэтому данный список является лишь приблизительным для понимания кандидатов в состав России-2.
Сборная России-2 (примерный состав):
Вратари: Лантратов («Химки»), Ломаев («Крылья Советов»), Одоевский («Зенит»).
Защитники: Сазонов, Скопинцев (оба – «Динамо»), Литвинов, Хлусевич (оба – «Спартак»), Магкеев («Локомотив»), Журавлёв («Ахмат»), Макарчук («Сочи»), Сильянов («Ростов»).
Полузащитники: Умяров, Игнатов (оба – «Спартак»), Кривцов, Черников (оба – «Краснодар»), Кучаев (ЦСКА), Карпукас («Локомотив»), Калинский («Пари НН»), Трошечкин («Ахмат»).
Нападающие: Глушенков, Ежов (оба — «Крылья Советов»), Руденко, Ломовицкий (оба — «Химки»), Сулейманов («Пари НН»), Грулёв («Динамо»).
Кого бы вы включили в состав подобной команды? Существуют ли плюсы создания сборной России-2 или это бессмысленная идея? Делитесь своим мнением в комментариях!
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