Рекордное трансферное окно. Итоги жаркого лета для каждого клуба АПЛ

Трансферное окно захлопнулось во всех европейских топ-лигах, в том числе в АПЛ, – пора подводить итоги. Кажется, команды оправились от последствий пандемии и снова вываливают за игроков огромные суммы: «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Вест Хэм», «Тоттенхэм», «Ноттингем», «Вулверхэмптон» и «Ньюкасл» обновили собственные рекорды по суммарным тратам за отдельное лето, а в топе самых дорогих переходов Европы сразу 15 новичков из команд Премьер-лиги. Суммарно команды потратили более € 1,3 млрд – это исторический максимум.

«Манчестер Сити»

Всего два слова: Эрлинг Холанд. У норвежца уже девять голов в пяти матчах АПЛ, включая два хет-трика. Он достался «горожанам» за € 60 млн – по соотношению цены и качества это лучший трансфер лиги с гигантским отрывом. В прошлом сезоне команда Гвардиолы выходила на многие матчи без номинального форварда. Кажется, экс-игрок «Боруссии» стал последним элементом пазла для Пепа.

«Сити» упустил Марка Кукурелью из «Брайтона», не пожелав переплачивать за защитника, зато пригласил на позицию лефтбека Серхио Гомеса из «Андерлехта» – 21-летний испанец уже сыграл первые минуты в АПЛ. Ещё в начале лета «горожане» купили английского сборника Калвина Филлипса на замену ушедшему Фернандиньо.

В целом трансферное окно прошло для «МС» сверхуспешно: из команды ушли Рахим Стерлинг, Габриэл Жезус и Александр Зинченко, но состав стал только лучше, а продажи принесли клубу более € 230 млн. «Горожан» традиционно ругают за гигантские траты, но за прошедшее ТО они вышли в плюс.

Эрлинг Холанд Фото: Getty Images

«Ливерпуль»

Красные отреагировали на продажу Садио Мане в «Баварию» покупкой Дарвина Нуньеса из «Бенфики». Базовая стоимость – € 75 млн, но уругваец станет рекордным приобретением клуба, если активирует все прописанные в соглашении бонусы. На фоне трансфера Холанда эта покупка выглядит не так круто – у парня всего один мощный сезон в Португалии – но мерсисайдцы ответили главным конкурентам.

Ещё «Ливерпуль» приобрёл у «Фулхэма» молодого атакующего игрока Фабиу Карвалью, который уже успел отметиться яркими выходами со скамейки. Настоящая проблема команды – средняя линия. Клуб не смог перехватить Орельена Тчуамени у «Реала» и усилил полузащиту только Артуром Мело из «Ювентуса». Как писали инсайдеры, Клоппу достался не тот игрок, которого он хотел, а тот, кого удалось заполучить в финальный день ТО.

«Челси»

Если конкуренты надеялись, что с уходом Романа Абрамовича синие сбавят обороты на трансферном рынке, то не тут-то было. ‎В команду пришли Уэсли Фофана (€ 80,4 млн), Марк Кукурелья (€ 65,3 млн), Рахим Стерлинг (€ 56,2 млн), Калиду Кулибали (€ 38 млн), Карни Чуквуэмека (€ 18 млн), Пьер-Эмерик Обамеянг (€ 12 млн), Габриэль Слонина (€ 9,1 млн) и Денис Закария (аренда с правом выкупа).

Подписание Закарии и Обамеянга в последний день трансферного окна кажется паническим решением проблем, но, со скидкой на ситуацию в клубе (новый владелец и отсутствие спортивного директора), «Челси» справился неплохо. Синие не смогли подписать Арсена Захаряна, но и без него на «Стэмфорд» переехала пара очень перспективных янгстеров.

«Тоттенхэм»

«Шпоры» на раннем этапе дозаявочного периода купили бразильца Ришарлисона из «Эвертона». За последние сезоны форварда отправляли в куда более статусные команды, так что сделка стоимостью € 58 млн – большой успех. Он добавит атаке конкуренции и фирменной агрессии, а его универсальность делает нападающего главным приобретением клуба.

Антонио Конте попросил ещё несколько трансферных окон, чтобы превратить «Тоттенхэм» в претендента на титул, но итальянец должен быть доволен поддержкой Даниэля Леви: это было необычно активное лето для одиозного функционера. В клуб пришли игроки вроде 33-летнего Ивана Перишича – явное подписание под конкретного тренера.

«Арсенал»

«Канониры» лидируют в АПЛ на старте сезона во многом благодаря крутейшему летнему усилению. Позиция центрального нападающего была абсолютным приоритетом для клуба, и они не ошиблись с выбором. В Лондон переехал Габриэл Жезус из «Манчестер Сити», и пока игра бразильца вызывает только восторг.

Жезус и Александр Зинченко моментально вписались в команду и сделали её лучше. Ещё «канониры» выложили «Порту» € 35 млн за 22-летнего Фабио Виейру, но это явно подписание на перспективу. «Арсенал» не заработал на продажах столько, сколько им хотелось бы, но прилично разгрузил зарплатную ведомость.

Антони Фото: Manchester United/Getty Images

«Манчестер Юнайтед»

«Красные дьяволы» провели неоднозначное трансферное окно. К счастью фанатов, клуб отказался от приглашения Адриена Рабьо и Марко Арнаутовича, а подписал Каземиро, Антони и Лисандро Мартинеса. У «Юнайтед» наконец-то есть опорный полузащитник мирового класса, но € 70 млн «Реалу» и огромная зарплата для 30-летнего игрока подчёркивают отчаяние боссов «МЮ».

«Манчестер» 14 недель гонялся за Френки де Йонгом, но так и не смог заполучить самого желанного Эриком тен Хагом игрока, зато сохранил Криштиану Роналду – пока португалец вызывает у тренера только головную боль. «Юнайтед» сплавил несколько свободных агентов, но заработал на продажах всего € 11,5 млн.

«Вест Хэм»

«Молотки» выкупили у «Лиона» атакующего хавбека Лукаса Пакета за € 43 млн, хотя за игроком стартового состава сборной Бразилии охотились и команды покруче.

«Лестер»

Ужасающее лето от «лис», испытывающих финансовые проблемы. На место Фофана (ушёл за € 80 млн) клуб купил у «Реймса» некоего Ваута Фаса (пришёл за € 17 млн) – это единственное приобретение под основу.

«Брайтон»

«Чайки» продали лидеров Кукурелью, Биссума и Мопе, заменили их перспективными ребятами и остались в плюсе на € 66 млн. Типичный «Брайтон».

«Вулверхэмптон»

Бруно Лаже купили Матеуса Нунеса и Гонсалу Гедеша – первого слухи отправляли в «Ливерпуль», второй давно сделал имя в Ла Лиге. Мощное ТО от «волков».

«Ньюкасл»

Трансферная машина шейхов завелась. «Сороки» выложили € 70 млн «Сосьедаду» за Александера Исака – швед уже забил «Ливерпулю» и мог делать дубль.

«Кристал Пэлас»

«Орлы» подписали в среднюю линию Шейка Дукуре из «Ланса», но так и не смогли вернуть Конора Галлахера из «Челси».

«Брентфорд»

Клуб продолжает играть в манибол: «Брентфорд» потратил деньги на трёх футболистов не старше 22 лет, за каждого выложив от € 15 млн до € 19 млн. В течение нескольких сезонов узнаем, на сколько приумножится стоимость новичков лета-2022.

«Саутгемптон»

«Святые» живут по той же модели, что и «пчёлы», несмотря на смену владельца. Южане отпустили опытных Шейна Лонга, Фрейзера Форстера и Ориоля Ромеу, а на их место в основном накупили молодых и перспективных.

«Астон-Вилла»

Бирмингемцы – главные неудачники лета. Диего Карлос пришёл из «Севильи» за € 31 млн и сразу надолго залетел в лазарет с травмой ахилла. Клуб выкупил Филиппе Коутиньо, но пока бразилец не спасает «вилланов» от пребывания в зоне вылета.

Филиппе Коутиньо Фото: Catherine Ivill/Getty Images

«Эвертон»

«Ириски» отпустили Ришарлисона, но сохранили Энтони Гордона и усилили нападение Дуайтом Макнилом с Нилом Мопе. Самый крутой трансфер – бесплатное подписание Джеймса Тарковски из «Бёрнли»: у центрального защитника было несколько вариантов в АПЛ, но он уехал на Мерсисайд.

«Лидс»

Владельцы «Лидса» заглянули в вишлист главного тренера Джесси Марша и купили ему двух соотечественников. Суммарно американцы Бренден Ааронсон и Тайлер Адамс обошлись «павлинам» почти в € 50 млн, но это дало результат – команда идёт в верхней половине таблицы.

«Ноттингем Форест»

Клуб установил исторический рекорд АПЛ – «лесники» подписали за лето 21 новичка. Самым странным кажется покупка Моргана Гиббз-Уайта из «Вулверхэмптона» за почти € 30 млн без учёта бонусов. Посмотрим, сумеет ли собранная с нуля команда зацепиться за место в элите.

«Борнмут»

Полный провал. Скотт Паркер жаловался на пассивность клуба на рынке всё лето и был уволен после трёх поражений на старте кампании – от «Арсенала», «Сити» и «Ливерпуля».

«Фулхэм»

Дачники круто усилились без капитальных трат – подписали свободным Виллиана, взяли в аренду Лейвина Курзава с Дэниелом Джеймсом, за € 9,5 млн забрали у «МЮ» Андреаса Перейру.