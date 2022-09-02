Какие клубы мощно заработали на трансферах летом. Идеальная работа «Аякса» и «Сити»!

Летнее трансферное окно было шумным: много неожиданных трансферов, игроки шантажировали свои клубы, клубы давили друг на друга и завышали цены. В общем, всё как мы любим. Ниже список из десяти клубов, которые пополнили бюджет круче остальных. Помимо ожидаемых португальских команд и «Аякса», в топе – «Манчестер Сити».

1. «Аякс» заработал € 216 220 000

Потратили: € 105 100 000

Баланс: + € 111 120 000

Здесь и далее – все данные Transfermarkt.de.

Лисандро Мартинес и Антони в «Аяксе». А теперь будут в «МЮ» Фото: Laurens Lindhout/Getty Images

Амстердам в очередной раз показал мастер-класс по продажам. Да, клуб в основном заработал на двух игроках и конкретном желании Эрика тен Хага работать с проверенными парнями. Но выбить больше € 150 млн за Антони и Лисандро Мартинеса – тоже особое искусство. Кроме того «Аякс» продал Себастьена Аллера в Дортмунд за € 31 млн (купили за € 22,5 млн). Хорошие деньги могли выручить за Андре Онана («Интер») и Нуссайра Мазрауи («Бавария»), но те ушли свободными агентами.

Если огласить весь список, то:

Игрок Куда ушёл Компенсация Антони «Манчестер Юнайтед» € 95 млн Лисандро Мартинес «Манчестер Юнайтед» € 57,37 млн Себастьен Аллер «Боруссия» Д € 31 млн Райан Гравенберх «Бавария» € 18,5 млн Перр Схюрс «Торино» € 9 млн Николас Тальяфико «Лион» € 4,2 млн Доминик Котарски «Горица» € 1 млн Наджи Унювар «Трабзонспор» аренда, € 150 тысяч

Потери существенные, хотя размеры компенсаций должны сгладить печаль. Тем более закупился «Аякс» тоже неплохо, особенно для своего привычного уровня. Потратить € 31 млн на Стивена Бергвейна и € 23 млн на Кэлвина Бейсси – это событие. Делайте ставки, кого из них амстердамцы продадут за € 100+ млн следующим летом.

Разбор обоих трансферов «МЮ» тут:

2. «Манчестер Сити» заработал € 159 900 000

Потратили: € 139 500 000

Баланс: + € 20 400 000

Габриэл Жезус и Александр Зинченко в «Арсенале» Фото: Mike Egerton/Getty Images

«Сити» учится не только тратить, но и качественно продавать. Причём все игроки, которых клуб отпустил – это разгрузка. Рахим Стерлинг, Габриэл Жезус и Александр Зинченко были около основы, но хотели играть чаще. «МС», конечно, усилил «Арсенал» и «Челси», но и заработал € 143 млн. Немного подняли даже на тех, кого гоняли по арендам, вроде Порро («Спортинг», € 8,5 млн), Итакуры («Боруссия М», € 5 млн), Мурича («Бëрнли», € 3 млн).

Учитывая, кем «Сити» прокачал состав (Холанд (!!), Филлипс, Аканджи, Гомес), летнюю трансферную кампанию клуб провёл идеально.

3. «Бенфика» заработала € 127 300 000

Потратили: € 62 300 000

Баланс: + € 65 000 000

Дарвин Нуньес в «Ливерпуле» Фото: Julian Finney/Getty Images

Основная часть заработанных средств – трансфер Дарвина Нуньеса в «Ливерпуль» за € 75 млн. Романа Яремчука, Эвертона и Карлоса Винисиуса клуб продал за средние суммы — € 16 млн («Брюгге»), € 13,5 млн («Фламенго») и € 5 млн («Фулхэм»)соответственно – все эти игроки уже, кажется, прошли свой пик. Зато вкупе принесли клубу € 34,5 млн. Более молодые Жота («Селтик»), Жедсон Фернандеш («Бешикташ») и Педру Перейра («Монца») ездили в аренды и ушли на полноценные контракты. Ещё € 7,3 млн, € 6 млн и € 2,5 млн в копилку «Бенфики».

4. «Спортинг» заработал € 119 800 000

Потратили: € 41 950 000

Баланс: + € 77 850 000

Матеус Нунес в «Вулверхэмптоне» Фото: Mike Hewitt/Getty Images

Продажа Нуну Мендеша в «ПСЖ» была очевидна давно, хотя «Спортинг» мог выбить и больше € 38 млн. Зато Матеуса Нунеса отдали «Вулверхэмптону» за € 45 млн. Жоау Пальинья достался «Фулхэму» за € 20 млн. На остальных продажах заработали по мелочи, но и футболисты (Табата, Розье, Шпорар, Плата, Педру Мендеш) были не определяющие.

От приглашения Криштиану Роналду тренер Рубен Аморим отбился, так что продолжит прокачивать молодёжь. Стартовали в сезоне, правда, слабовато.

5. «Монако» заработал € 117 000 000

Потратили: € 43 500 000

Баланс: + € 73 500 000

Орельен Тчуамени в «Реале» Фото: Thearon W. Henderson/Getty Images

Кассу «Монако» сделал Орельен Тчуамени и его переход в «Реал» за € 80 млн. Хотя сделка по Софьяну Диопу с «Ниццей» на € 22 млн – тоже солидно. Были ещё Павлович («РБ Зальцбург», € 7 млн), Пеллегри («Торино», € 5 млн) и Ахолу («Страсбур», € 3 млн).

Заменить Тчуамени призван Мохамед Камара из всё того же «РБ Зальцбург», за него отдали € 15 млн. Столько же – за Такуми Минамино, который не пригодился «Ливерпулю». Чуть дешевле обошёлся Брил Эмболо — € 12,5 млн. И если потенциал 22-летнего Камара понятен, интересно, сумеет ли «Монако» перезапустить и вывести на новый уровень Минамино и Эмболо.

6.«Брайтон» заработал € 113 900 000

Потратили: € 47 800 000

Баланс: + € 66 100 000

Марк Кукурелья в «Челси» Фото: Ryan Pierse/Getty Images

Made in Brighton & Hove Albion Football Club – становится знаком качества для игроков обороны. Этим летом клуб умудрился продать Марка Кукурелью за € 65,3 млн в «Челси», а Ива Биссума – за € 29,2 млн в «Тоттенхэм». Лео Эстигор стоил «Наполи» € 5 млн, Мэтт Кларк – € 2,6 млн «Мидлсбро». Итого чуть больше сотни миллионов. Плюс отпустили форварда Ниля Мопе в «Эвертон» за € 11,8 млн.

Тут же собрали новичков по позициям, самый дорогой – замена Кукурельи Первис Эступиньян из «Вильярреала». На колумбийца потратили € 17,8 млн.

7. «Лидс» заработал € 108 200 000

Потратили: € 110 140 000

Баланс: – € 1 940 000

Рафинья в «Барселоне» Фото: Michael Reaves/Getty Images

Потеряв двух ключевых игроков, Рафинью («Барселона», € 58 млн) и Калвина Филлипса («МС», € 49 млн), «Лидс» тут же вложился в закупку. Остались в небольшом минусе, если брать общий баланс. Но приобрели игроков, готовых перейти на следующий уровень – под перепродажу. Тем более Ааронсон, Адамс, Кристенсен знакомы тренеру Джесси Маршу по системе «РБ».

8. «Ювентус» заработал € 106 150 000

Потратили: € 102 400 000

Баланс: + € 3 750 000

Маттейс ле Лигт в «Баварии» Фото: Lars Baron/Getty Images

«Ювентус» летом хорошо заработал, но ещё больше в Турине рады разгрузке зарплатной ведомости. И она связана не только с ушедшими за деньги, но и со свободными агентами: Кьеллини, Рэмзи, Дугласом Костой, Бернардески, Дибалой.

Что касается продаж, Маттиаса де Лигта можно назвать потерей, тем более что получили от «Баварии» меньше, чем заплатили «Аяксу»: € 67 млн против € 85,5 млн. Остальные и не были игроками первого выбора, а кто-то вообще играл в аренде. Демирал принёс солидные € 20 млн от «Аталанты», Мандрагора – € 8,2 млн от «Фиорентины», даже на арендах Артура в «Ливерпуль» и Закарии в «Челси» получится немного заработать (€ 4,5 млн и € 3 млн соответственно). А в перспективе удастся и продать их совсем.

9. «Бавария» заработала € 104 400 000

Потратили: € 137 500 000

Баланс: – € 33 100 000

Роберт Левандовски в «Барселоне» Фото: David Ramos/Getty Images

Худший клуб по балансу в нашем списке, но «Бавария» может себе это позволить. У клуба всё очень хорошо с финансами. Бóльшую часть заработанных денег принесла сделка по Роберту Левандовскому. «Бавария» получила то что, хотела: сказали, что отпустят за € 40-50 млн – отдали за € 45 млн.

Затем избавлялись от игроков, не оправдавших ожидания. «Севилья» увидела в 20-летнем Танги Куасси центрдефа, которого в будущем продаст в «Барселону» или «Реал» за громадную сумму, и отдала € 16 млн. Крис Ричардс понравился «Кристал Пэлас» (€ 16 млн), Марк Рока – «Лидсу» (€ 12 млн), Джош Зиркзее – «Болонье» (€ 8,5 млн), Омар Ричардс – «Ноттингему» (€ 8,5 млн), Ларс Май – «Лугано» (€ 1,6 млн). В общем, так по чуть-чуть раздали балласт и получили € 60+ млн.

Хватило, чтобы освежить состав де Лигтом, Мане, Гравенберхом, Тилем и Мазрауи.

10. «Лилль» заработал € 99 000 000

Потратили: € 26 000 000

Баланс: + € 73 000 000

Свен Ботман в «Ньюкасле» Фото: Stu Forster/Getty Images

«Лилль» умеет провоцировать богатых: устроили гонку за Свеном Ботманом, и получил лучшую цену от «Ньюкасла» – € 37 млн. Амаду Онана прошлым летом забрали у «Гамбурга» за € 12,6 млн, теперь продали в «Эвертон» за € 35 млн. С Ренату Саншешем так не вышло, за истекающий контракт «ПСЖ» отдал лишь € 15 млн, зато есть кейс преображения потерянного таланта.

Практически все новички, которых «Лилль» купил, – пока ноунеймы. Поглядим, кого продадут через год.