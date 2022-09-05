Месть за удар Широкова и бойкот из-за судьи. Скандалы «Лиги чемпионов» медиафутбола

От участия в Московском Кубке Селебрити отказался не только тренер, но и арбитр!

2022 год стал прорывным для медиафутбола. Причина – успех первого сезона МФЛ (Медийной футбольной лиги): турнира, собравшего все лучшие клубы индустрии, за исключением «Амкала». Красно-чёрные в это время проводили шоу-матчи и готовились к Московскому Кубку Селебрити.

МКС, созданный президентом «Амкала» в 2020-м турнир, называют медийной Лигой чемпионов. И, как подобает одному из главных стартов года, Московский Кубок Селебрити не обошёлся без проблем и скандалов.

Организация: матчи без зрителей, отсутствие добавленного времени

На протяжении розыгрыша Медиалиги «Амкал» негативно относился к проекту. Ключевая претензия команды Попкова к МФЛ – проблемы с организацией. Медийная футбольная лига модернизировалась по ходу сезона, о чём неоднократно заявлял её создатель Николай Осипов. Этим же он объяснял возникающие у МФЛ недочёты.

Опыт проведения турнира на протяжении двух лет не уберёг Германа от схожих трудностей. Первые матчи МКС состоялись без зрителей и транслировались на Twitch, что было непривычно для большинства фанатов кубка. Проблему решили оперативно – ещё по ходу 1-го тура Попкову позволили пустить болельщиков на трибуны, а со второго игрового уикенда трансляции проводились на YouTube.

Московский Кубок Селебрити Фото: Пресс-служба турнира

К минусам президенты команд-участниц приписали и позднее начало матчей. Вторая встреча игрового дня неизменно заканчивалась после 23:00, из-за чего руководство Кубка просило судей завершать встречи без добавленного времени. Несмотря на просьбы команд, организаторы турнира так и не перенесли время начала матчей на раннее.

Судейство: месть за удар Широкова, отказ от участия в турнире

В первом матче группы А «Амкал» встречался с «Матч ТВ». Форвард красно-чёрных Алексей Гасилин на 95-й минуте забил третий гол из явного офсайда. На турнире предусмотрена система VAR, которой судьи пользуются на своё усмотрение. Арбитром VAR на встрече был Никита Данченко – бывший игрок «Амкала» и герой инцидента с Романом Широковым, в котором экс-футболист ударил рефери во время игры.

Уже после встречи Константин Генич, представитель команды «Матч ТВ», разговаривал с Данченко. Комментатор в послематчевом интервью намекал на предвзятость арбитра:

«Во-первых, он бывший игрок «Амкала». Посади меня на VAR сейчас, справедливо будет? На МФЛ не так было. Там сидел рефери, который работал на бровке, он смотрел, а потом главный смотрел. Сейчас на VAR сидит бывший игрок «Амкала», у которого обида какая-то на нас имеется».

«Амкал» — «Матч ТВ» Фото: Кадр из трансляции

Скандал, вынудивший одного из судей отказаться от обслуживания турнира, произошёл и на матче между «Амкалом» и 2DROTS. Два главных медийных клуба сошлись в дерби за выход из группы. Встречу обслуживала бригада Дмитрия Жилинского – рефери, работавшего на финале МФЛ. После матча разъярённые игроки 2DROTS, упустившие победу на последних секундах, негодовали из-за судейства. Жилинский после матча высказался для одного из телеграм-каналов:

«Это моя последняя игра на Московском Кубке Селебрити. Причем не только в этом розыгрыше, а в принципе. Тут судей вообще не защищают – сначала случай с Данченко, потом вот это. На МФЛ вы меня ещё увидите».

Матчи: драки в принципиальных матчах, бойкот главного тренера

Не обошлось и без скандалов, связанных с «Амкалом». Матч с «Броуками» игроки обеих команд называли самым позорным матчам медиафутбола: в начале матча президент «Броуков» Дмитрий Егоров сорвал с себя майку и бросил её на поле из-за решения арбитров (всё это сопровождалось нецензурной бранью), после было ещё несколько ярких стычек. Один из ключевых игроков «Амкала» – Василий Маврин, появившийся в составе красно-чёрных в прошлом году, несколько раз по ходу матча с «Броуками» участвовал в потасовках. Бывший игрок «Спартака» Георгий Тигиев вовсе грозился разобраться с ним после матча.

Георгий Тигиев экс-игрок «Спартака», защитник «Броуков» «Вась, ты чё хочешь? Чтобы я тебе по ***** [лицу] дал? Давай выйдем разберёмся, ты же этого добиваешься».

Во время серии пенальти же вообще произошла драка. Первым 11-метровый удар исполнял именно Маврин. Празднуя гол, Василий пробежал мимо стоявших на поле игроков 2DROTS и «Броуков». Один из футболистов «BB», Максим Синицын, и поставил Маврину подножку. Массовая потасовка закончилась через несколько минут, когда рефери показал красные карточки обоим участникам конфликта.

Второй скандал произошёл уже после игры между 2DROTS и «Амкалом». Главный тренер «самураев» Дмитрий Кузнецов решил увести команду с поля из-за решения назначить 11-метровый в пользу «Амкала» в самой концовке матча. В это же время прозвучал финальный свисток, после которого бывший футболист сборной России заявил, что бойкотирует турнир:

Дмитрий Кузнецов главный тренер 2DROTS «Это турнир «Амкала», пусть они в нём и играют. ******* [достали], честное слово. Весь МКС – заказуха. Пусть сразу объявляют себя победителями».

В полуфинальном матче 2DROTS Кузнецов вышел к команде только перед серией пенальти. Всю игру он провёл в VIP-зоне, а в роли главного тренера выступил его помощник Альберт Осколков. Кузнецов вернулся на бровку лишь в матче за третье место, в котором его команда встречалась с «Амкалом». И в этой игре тоже была потасовка: вышедший на замену игрок «Амкала» Антон Чужой ударил по лицу защитника 2DROTS Гудая. Отмашка привела к массовой драке, по итогам которой карточки получили четыре футболиста. В числе удалённых оказался капитан 2DROTS Эдамс Скляр, однако отсутствие ключевого игрока на исход игры не повлияло – «самураи» выиграли у красно-чёрных со счётом 1:0. А сам матч стал последним для главного тренера «Амкала» Дениса Зубко – командой он руководил с 2019 года.