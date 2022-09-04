«Арсенал» провалился в первом же топ-матче. «МЮ» просто сожрал главную звезду Артеты

«Арсенал» на старте чемпионата выиграл пять матчей из пяти, но тогда приходилось играть с явно более слабыми командами. А вот в Манчестере команда Артеты уступила. У «Юнайтед» двумя голами и ассистом отметился Рашфорд. Но давайте хронологически.

«МЮ» с самого начала врубил такие скорости, что «Арсеналу» было тяжело что-то противопоставить. В первые 15 минут матча владение мячом составило 82% против 18%. Предыдущий тренер «МЮ» Рангник много говорил про прессинг, но по-настоящему агрессивную команду мы увидели только при тен Хаге. Хозяева большой группой атаки включались в отбор мяча на чужой половине поля. Это было похоже на тот футбол, который получался у тен Хага в «Аяксе», когда его команда доходила до полуфинала Лиги чемпионов.

«Арсенал» с давлением справился и даже забил, но VAR отменил забитый мяч. Как показал повтор, прямо перед голом (за семь секунд до него) Эдегор действительно сфолил на Эриксене. Больше сомнений вызвал эпизод с отбором мяча у Бруну Фернандеша. Опорник «Арсенала» Локонга (играл потому, что Парти не восстановился) должен был получать либо жёлтую, либо красную карточку – за попадание шипами в район икроножной мышцы португальца. Удивительным образом не получил никакую.

Фото: Скрин трансляции

Зато получил гол в свои ворота. Отличился Антони, купленный за 100 миллионов. Правый вингер (Санчо теперь будет играть слева, видимо) быстро разобрался в эпизоде и с левой ноги положил мяч в дальний угол.

Начало второго тайма получилось противоположным первому. Уже «Арсенал» владел инициативой и мячом в районе 80% времени. Гол Саки на 60-й минуте казался абсолютно логичным. Было стойкое ощущение, что «МЮ» выдохся. Оказалось, что это было во многом обманчивое впечатление. Хозяева действительно уже так не прессинговали, как в начале матча, но моменты на контратаках стали даже ещё опаснее.

Бруну Фернандеш сначала выдал идеальную проникающую передачу, и Рашфорд убежал один на один с вратарём – 2:1. А затем всё тот же Фернандеш создал ещё одну контратаку. На этот раз Эриксен и Рашфорд вышли вдвоём на одного вратаря. К этому моменту «Арсенал» уже провёл тройную замену и был вынужден рисковать, играя с высокой линией обороны.

Отдельно про нейтрализацию Жезуса. Ему не давали ни секунды – с лучшим игроком «Арсенала» на старте сезона постоянно кто-то был рядом. Если он доходил до штрафной, то его руками на грани фола держал Варан или жёстко встречал Мартинес. Жезус в поисках мяча уходил в глубину, но и там его встречали максимально плотно. Мактоминей получил жёлтую за фол на бразильце, как и вышедший позже Магуайр.

Кстати, чуть не забыл сказать. Роналду начал матч на скамейке и вышел лишь во втором тайме. Хотя тех, кто следит за «МЮ», это уже не удивляет. Ну а «Арсенал» остался на первом месте в таблице, потому что «Сити» потерял очки в матче с «Виллой» (1:1).