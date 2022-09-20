10 выстреливших трансферов первой трети сезона РПЛ. А где же новички «Спартака»?!

Позади 10 туров РПЛ – треть дистанции чемпионата. Уже можно делать более-менее серьёзные выводы о турнирных перспективах команд и о том, как клубы провели летнее трансферное окно. Не все новички ещё успели проявить себя: большего ждали, в частности, от лучшего бомбардира прошлого сезона Гамида Агаларова в «Ахмате», от Матео Кассьерры и экс-спартаковца Зелимхана Бакаева в «Зените», от подписанных самим «Спартаком» Антона Зиньковского, Мацея Рыбуса и Кейта Бальде (сенегалец вообще заработал дисквалификацию до декабря за старую историю с допинг-тестом). Но некоторые быстро доказали, что на них не зря потратили деньги. Вот топ-10 выстреливших игроков.

Родригао, «Зенит»

Родригао Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Когда «Зенит» подписывал Родригао, были сомнения, потянет ли экс-защитник «Сочи» основу чемпионов России. Но бразилец встал в центр обороны петербургской команды как влитой! Большой Родриго успешно ведёт единоборства (71% выигранных, по данным InStat), здорово читает игру и хорош на мяче. Более того, он уже успел открыть счёт своим голам за сине-бело-голубых, забив «Уралу» в Екатеринбурге. На сегодняшний день Родригао, пожалуй, сильнейший центральный защитник «Зенита».

Даниил Уткин, «Ростов»

Даниил Уткин Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Остаётся только удивляться решению «Краснодара» отпустить своего воспитанника после яркого прошлого сезона Уткина в «Ахмате». Даниил продолжает прогрессировать у главного тренера сборной России Валерия Карпина в «Ростове». Образовал отличную связку с центрфорвардом Николаем Комличенко. В новом сезоне у Уткина уже 3+6 по системе «гол+пас» во всех турнирах. Он один из лучших в РПЛ по количеству ТТД (978), ударам (29), ключевым передачам (20) и даже подборам мяча (93).

Мойзес, ЦСКА

Мойзес Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Пожалуй, Мойзес убеждает пока больше всего из группы летних новичков ЦСКА. Бразилец прочно занял место на левом фланге, мощно работает от штрафной до штрафной. Благодаря его проходу армейцы заработали пенальти в Санкт-Петербурге, кроме того, он сделал голевой пас в игре с «Ахматом». По статистике InStat, по итогам семи матчей в РПЛ у Мойзеса уже 20 успешных обводок, шесть передач под удар, 16 отборов, 23 перехвата и 36 подборов мяча, он выиграл 57% единоборств.

Роберто Фернандес, «Динамо»

Роберто Фернандес Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Возможно, кто-то удивится включению в этот список парагвайца из «Динамо», заработавшего уже два удаления в РПЛ. В одном случае после красной карточки Фернандеса команда упустила победу в матче с «Пари НН» (2:2), а в другом – проиграла «Зениту» (0:2). Тем не менее класс 22-летнего центрбека виден невооружённым взглядом. Особенно он впечатлил в дерби со «Спартаком» (1:0), когда снял едва ли не все мячи. В Самаре забил победный гол. Ненужные фолы с опытом уйдут – «Динамо» сделало хорошее приобретение.

Артём Мещанинов, «Сочи»

Артём Мещанинов Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Несколько лет назад экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела дал шанс неизвестному российскому защитнику Мещанинову в чешском «Банике», и Артём запустил карьеру на высоком уровне. Но дебюта в РПЛ пришлось ждать до 26 лет. Летом этого года «Сочи» выкупил Мещанинова у «Балтики» за € 500 тысяч. Новичок доказывает, что сочинцы угадали с ним. Закрепился в основе – достаточно надёжен. Центрбек выигрывает 65% единоборств, сделал уже 14 отборов, 53 перехвата и 49 отборов мяча.

Юрий Журавлёв, «Ахмат»

Юрий Журавлёв Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Ещё один центральный защитник, который стал ценной фигурой для своей новой команды. «Ахмат» заплатил «Уфе» за Журавлёва € 800 тысяч, по данным Transfermarkt. Юрий в основе с первого тура, входит в топ-4 РПЛ по количеству подборов мяча (78). Среди игроков своего амплуа он вообще второй по этому показателю. Отметился Журавлёв и у чужих ворот: забил мяч «Пари НН» в 9-м туре, а до этого поучаствовал в создании победного гола в выездном матче с «Химками».

Лукас Вера, «Оренбург»

Лукас Вера Фото: РИА Новости

В Оренбург залетела целая группа футболистов из Южной Америки, чтобы помочь команде чешского тренера Марцела Лички сохранить место в элите. У кого-то получается в России получше, у кого-то похуже, но уровень команды легионеры так или иначе подняли. Полузащитник Вера в последних трёх турах сделал три голевые передачи – внёс мощный вклад в победы над «Химками» и «Пари НН». У невысокого (его рост всего 164 см) креативного аргентинца уже 16 передач под удар в нынешнем сезоне РПЛ.

Роман Гбане, «Химки»

Роман Гбане Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Химки» каким-то чудесным образом отыскали очень приличного опорного полузащитника в скромном клубе второго хорватского дивизиона «Бийело Брдо». 21-летнего ивуарийца арендовали с правом выкупа, которым наверняка воспользуются. Гбане – в топ-5 игроков РПЛ по количеству единоборств: он вступал в борьбу за мяч 205 раз, выиграл 56%. У него 74 подбора мяча, 44 перехвата и 24 отбора. При всех трёх тренерах «Химок» ивуариец попадал в основу. Значит, Гбане действительно хорош.

Евгений Морозов, «Факел»

Евгений Морозов Фото: ФК «Факел»

У «Факела» очень неплохая селекция, учитывая возможности клуба. Почти все новички приносят пользу – вернувшийся из «Спартака» голкипер Илья Свинов, Сергей Божин, Ильнур Альшин, Ираклий Квеквескири, Евгений Шляков, Георгий Гонгадзе. Но арендованный у «Локомотива» центральный защитник Морозов по-настоящему удивляет в последних турах. 21-летний дебютант РПЛ принёс «Факелу» первую победу, забив родному клубу, а в 10-м туре сотворил ещё и крутой гол в ворота «Сочи». Вот это находка!

Стефан Шапич, «Торпедо»

Стефан Шапич Фото: ФК «Торпедо»

Около двух недель назад «Торпедо» подписало центрального защитника Шапича из сербского клуба «Чукарички» (за 300 € тысяч), и двухметровый легионер сразу же стал давать результат. В день дебюта Стефана в кубковом матче с «Сочи» (3:1) чёрно-белые одержали первую победу в сезоне, а в минувший уикенд наконец-то выиграли и в РПЛ. Благодаря голу Шапича «Торпедо» сенсационно одолело ЦСКА в «Лужниках» – 1:0. Интересно, что серб забил Игорю Акинфееву ногой, а не головой.