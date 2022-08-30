Магнус Карлсен вспомнил, как в «Реале» его попросили назвать любимым игроком Роналду

Прославленный шахматист Магнус Карлсен вспомнил, как в мадридском «Реале» его попросили назвать любимым игроком Криштиану Роналду, хотя он всегда предпочитал ему Лионеля Месси.
«Думаю, тяжело найти кого-то лучше Месси, который демонстрирует разностороннюю игру. Я начал болеть за «Реал» ещё с тех времен, когда там не было Роналду. Мне всегда нравился Криштиану, но я считаю, что Месси лучше.
Я посетил много матчей «Реала», мне всегда помогали. Когда в команде решили взять у меня интервью и спросить, кого я считаю своим самым любимым игроком, то, вроде, я ответил: «Иско». Мне сказали: «Хорошо, но теперь назовите двух и скажите о Роналду». Для них это было важно, не для меня", — сказал Карлсен в видео, опубликованном на Youtube-канале Lex Fridman.
Когда Месси, Роналду и другие топы стоили дороже всего? Видеоролик:
- 30 августа 2022
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