Карьеру Манчини спасёт только победа. Расклады на финальную стадию Лиги наций

Состоялись последние матчи группового этапа Лиги наций в Лиге А. Победители четырёх групп сыграют в финальной стадии турнира. Сборные, занявшие второе и третье места, остались в этом дивизионе на следующий сезон. А национальные команды, расположившиеся на последнем, четвёртом месте, вылетели в Лигу B. Хорватия и Нидерланды вышли в полуфинал Лиги наций, обыграв в 6-м туре Австрию (3:1) и Бельгию (1:0) соответственно.

Страна-хозяйка финальной стадии Лиги наций будет выбрана среди вышедших в плей-офф команд. Полуфинальные пары определятся в результате открытой жеребьёвки. В организационных целях команда страны-хозяйки будет определена в первый полуфинал.

Кто сыграет в полуфинале Лиги наций? Расклады

26 сентября состоялись два матча в группе 3 Лиги А. Венгрия принимала Италию, а в это же время Англия играла дома с Германией. Во втором матче не было интриги – после поражения от Италии команда Гарета Саутгейта вылетела в дивизион B, а немцы сохранили за собой третью строчку. Венгрии, чтобы выйти в полуфинал, необходимо было не проиграть. Италии же нужна была победа с любым счётом – она и победила.

Турнирная таблица

27 сентября стал известен последний участник полуфинала Лиги наций. Им стала Испания. Как и в матче Венгрия ­– Италия, победитель группы определился в очном противостоянии. Португалия, пропустившая меньше всех в турнире, набрала 10 очков после пяти туров, поэтому для выхода в полуфинал ей достаточно было не проиграть. Испании подходила только победа – и благодаря голу Мораты на последних минутах команда её добилась. Ещё была интрига в матче Швейцария – Чехия: команде Мурата Якина нужно было не уступить, чтобы сохранить третье место. Чехия рассчитывала на победу с любым счётом – иначе вылет в дивизион B. Он в итоге и случился, ведь швейцарцы победили.

Турнирная таблица

Важно: места в стыках Евро-2024 будут предоставлены двум лучшим командам Лиги наций, которые не получат путёвку напрямую через квалификацию.

Какие нас ждут интриги?

Сборная Хорватии впервые сыграет в финальной стадии Лиги наций. В первом сезоне команда Златко Далича заняла третье место в группе с Англией и Испанией, но не вылетела в дивизион B, так как команды, занявшие последнее место, оставались. В сезоне-2020/2021 Хорватия избежала вылета, набрав одинаковое количество очков со Швецией. Между вторым (Португалия) и третьим местами (Хорватия) разрыв достиг 10 очков. В этом году Хорватия удивила в 1-м и 4-м турах – проиграла дома Австрии со счётом 0:3 и победила на выезде Францию — 1:0. В случае успеха это будет первый в истории трофей для команды Златко Далича.

Златко Далич и Лука Модрич в сборной Хорватии Фото: Srdjan Stevanovic/Getty Images

Сборная Нидерландов вышла в финал в первом сезоне и проиграла Португалии (1:0). Голландцам пришлось непросто на групповом этапе, так как они оказались в «группе смерти» с Францией и Германией. В полуфинале сборная Нидерландов обыграла Англию со счётом 3:1. В следующем сезоне оранжевые заняли второе место в группе, отстав от Италии на одно очко и опередив Польшу и Боснию. Сейчас команда Луи ван Гала дважды победила Бельгию и Уэльс и набрала четыре очка с Польшей. У сборной Нидерландов есть один трофей – команда выиграла Евро-1988.

Сборная Италии проводит плохой год. После неудачи в стыках к ЧМ-2022 команда Роберто Манчини проиграла в Финалиссиму, набрала одно очко в двух играх с Германией, но дважды победила Венгрию. Плей-офф турнира можеть стать спасением карьеры для экс-тренера «Зенита». Если в первом сезоне Лиги наций Италия не вышла в финальную стадию, то в прошлом — уступила в полуфинале Испании (1:2). К четырём чемпионатам мира, двум Евро и олимпийской победе есть шанс добавить новый кубок.

Роберто Манчини в сборной Италии Фото: Alessio Morgese/Getty Images

Сборная Испании заняла второе место в группе в первом сезоне. В розыгрыше-2020/2021 команда стала первой, опередив Германию, Швейцарию и Украину, и вышла в финал турнира, обыграв в полуфинале Италию (2:1). Испанцы вели в счёте в решающем матче с Францией, но благодаря голам Карима Бензема и Килиана Мбаппе чемпионы мира — 2018 взяли новый трофей. Испания практически с финальным свистком в последнем туре минимально одолела Португалию, и теперь к победе на ЧМ, трём титулам чемпионов Европы и золоту ОИ может прибавиться Лига наций.