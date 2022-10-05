Главная сенсация Лиги чемпионов! Аутсайдер разрывает фаворитов одного за другим

Изначально группу В называли одной из самых скромных по именам. Казалось, что «Атлетико» точно выйдет из группы, а за второе место поборются «Байер» и «Порту». Однако по итогам трёх туров лидирует «Брюгге», который при жеребьёвке находился в четвёртой корзине. Причём бельгийцы лидируют с отрывом в шесть очков! Шансы на выход в плей-офф – огромные.
«Брюгге» в Лиге чемпионов с каждым матчем удивляет всё больше. Сначала с минимальным счётом обыграли дома «Байер». Затем с преимуществом в четыре мяча победили «Порту» на его поле. Ну а теперь одолели самую сильную команду в группе – «Атлетико». Ну так казалось, что испанский клуб является самым сильным в группе. Теперь в этом уже нет такой уверенности.
При этом нужно учитывать, что «Атлетико» чуть больше владел мячом и намного больше бил по воротам (20:7 по ударам). Гризманн умудрился попасть в перекладину с пенальти, а в другой ситуации забил, но оказался в офсайде. А ещё нужно отметить, что «Атлетико» пришлось делать замену уже в первом тайме из-за повреждения Льоренте.
В составе «Брюгге» отличились ганец Камаль Сова и испанец Ферран Жутгла.
Если молодой Сова в своё время не пригодился «Лестеру», не проведя там ни одной минуты за основную команду, то у Жутглы не менее интересная история. 23-летний испанец в прошлом сезоне играл преимущественно за вторую команду «Барселоны» (32 матча, 19 голов). Правда, за основную тоже немного выступал (шесть матчей, один гол). У «Барселоны» с этого лета мощный выбор атакующих игроков, поэтому Жутглу продали в «Брюгге» за € 5 млн. Теперь он второй матч ЛЧ подряд делает 1+1 по системе «гол+пас».
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