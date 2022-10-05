Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

«Брюгге» — «Атлетико» — 2:0, видеообзор матча Лиги чемпионов, 4 октября 2022 года, голы: Камаль Сова и Ферран Жутгла

Главная сенсация Лиги чемпионов! Аутсайдер разрывает фаворитов одного за другим
Григорий Телингатер
«Брюгге» — «Атлетико» — 2:0
Комментарии
«Атлетико» пострадал от испанского нападающего. У «Брюгге» уже девять очков!

Изначально группу В называли одной из самых скромных по именам. Казалось, что «Атлетико» точно выйдет из группы, а за второе место поборются «Байер» и «Порту». Однако по итогам трёх туров лидирует «Брюгге», который при жеребьёвке находился в четвёртой корзине. Причём бельгийцы лидируют с отрывом в шесть очков! Шансы на выход в плей-офф – огромные.

«Брюгге» в Лиге чемпионов с каждым матчем удивляет всё больше. Сначала с минимальным счётом обыграли дома «Байер». Затем с преимуществом в четыре мяча победили «Порту» на его поле. Ну а теперь одолели самую сильную команду в группе – «Атлетико». Ну так казалось, что испанский клуб является самым сильным в группе. Теперь в этом уже нет такой уверенности.

Лига чемпионов. Группа B. 3-й тур
04 октября 2022, вторник. 22:00 МСК
Брюгге
Брюгге, Бельгия
Окончен
2 : 0
Атлетико М
Мадрид, Испания
1:0 Сова – 36'   2:0 Жутгла – 62'

При этом нужно учитывать, что «Атлетико» чуть больше владел мячом и намного больше бил по воротам (20:7 по ударам). Гризманн умудрился попасть в перекладину с пенальти, а в другой ситуации забил, но оказался в офсайде. А ещё нужно отметить, что «Атлетико» пришлось делать замену уже в первом тайме из-за повреждения Льоренте.

В составе «Брюгге» отличились ганец Камаль Сова и испанец Ферран Жутгла.

Если молодой Сова в своё время не пригодился «Лестеру», не проведя там ни одной минуты за основную команду, то у Жутглы не менее интересная история. 23-летний испанец в прошлом сезоне играл преимущественно за вторую команду «Барселоны» (32 матча, 19 голов). Правда, за основную тоже немного выступал (шесть матчей, один гол). У «Барселоны» с этого лета мощный выбор атакующих игроков, поэтому Жутглу продали в «Брюгге» за € 5 млн. Теперь он второй матч ЛЧ подряд делает 1+1 по системе «гол+пас».

Вот как не нужно играть в Лиге чемпионов. Два вратаря устроили цирк и приговорили команду Вот как не нужно играть в Лиге чемпионов. Два вратаря устроили цирк и приговорили команду
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022