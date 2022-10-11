В Лиге чемпионов сыграли уже семь 17-летних талантов. За ними будущее футбола?

Лига чемпионов – турнир для звёзд, больших и зрелых игроков. Однако и среди молодых футболистов находятся уникумы, которые ещё в «школьном» возрасте получают возможность сыграть в главном клубном турнире Европы. В нынешнем сезоне в матчах ЛЧ поучаствовали семь 17-летних игроков. А ведь прошла только половина группового этапа – три тура! Рассказываем об этих юных героях.

Матис Тель, «Бавария»

Матис Тель Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Французский нападающий играет за «Баварию» с лета этого года. Чемпионы Германия выкупили Теля за солидные для футболиста его возраста деньги – € 20 млн + € 8,5 млн бонусами. До переезда в Бундеслигу Матис успел провести семь матчей в Лиге 1, но результативными действиями не отметился. В «Баварии» у него уже два гола за шесть матчей. В конце августа он поразил ворота «Виктории» из Кёльна в Кубке Германии, а в сентябре забил «Штутгарту» в чемпионате. В таком возрасте за «Баварию» никто не забивал – это клубный рекорд. Через три дня после этого француз дебютировал в ЛЧ, отыграв чуть более 10 минут с «Барселоной». Потом получил полчаса в матче с чешской «Викторией». «Однажды он забьёт 40 голов за сезон», – говорит о Матисе главный тренер Юлиан Нагельсман.

Том Роте, «Боруссия» Д

Том Роте Фото: Alex Grimm/Getty Images

У левого защитника получился сумасшедший дебют в дортмундской «Боруссии» в апреле 2022-го. Роте в силу кадровых обстоятельств вышел в основе в матче с «Вольфсбургом» и забил уже на 24-й минуте, замкнув подачу Юлиана Брандта с углового. Такой сенсационный старт профессиональной карьеры не открыл Тому дорогу в основу Дортмунда, но парень стал хотя бы иногда выходить на замены. На сегодняшний день у Роте пять матчей, один гол и одна голевая передача. Месяц назад он впервые сыграл в ЛЧ – получил пять минут в домашней игре с «Копенгагеном». Потом провёл на поле ещё чуть более 10 минут во встрече с «Севильей». Тренер Эдин Терзич симпатизирует Тому.

Юссуфа Мукоко, «Боруссия» Д

Юссуфа Мукоко Фото: David Ramos/Getty Images

Пожалуй, наиболее известный игрок из этой «великолепной семёрки». О Мукоко говорят уже несколько лет. В 16 немец с камерунскими корнями стал самым молодым футболистом в истории Лиги чемпионов, выйдя на замену в матче с «Зенитом» в Санкт-Петербурге, а также самым молодым автором гола в Бундеслиге. На сегодняшний день у форварда 49 матчей за «Боруссию», восемь голов и пять голевых пасов. В Лиге чемпионов Юссуфа сыграл пять раз, пока отметился лишь результативной передачей в недавней игре с «Севильей». По слухам, «Реал» «ведёт» Мукоко после срыва трансфера Килиана Мбаппе. Летом нападающий будет свободным агентом – его контракт с Дортмундом завершается.

Рико Льюис, «Манчестер Сити»

Рико Льюис Фото: Michael Steele/Getty Images

Хосеп Гвардиола дал шанс показать себя в составе сильнейшей команды АПЛ юному правому защитнику. Льюис – воспитанник академии «Манчестер Сити», игрок юношеских сборных Англии своего возраста. В нынешнем сезоне Рико дебютировал в АПЛ и уже трижды вышел на замену. В Лиге чемпионов он сыграл в 3-м туре с «Копенгагеном». Причём не какое-то чисто символическое время, а целых 35 минут. Впрочем, к тому моменту, как Льюис появился на поле, «Ман Сити» уже выигрывал со счётом 4:0, поэтому трудно было что-то испортить. Одарённому защитнику должна помочь закрепиться в основной обойме «горожан» травма Кайла Уолкера.

Стефан Байчетич, «Ливерпуль»

Стефан Байчетич Фото: Michael Regan/Getty Images

За «Ливерпуль» в ЛЧ сыграл 17-летний центральный полузащитник. Стефан Байчетич – сын экс-игрока «Сельты», а ныне тренера в системе этого клуба Срджана Байчетича. Парень может выступать за сборную Сербии, но сам он родился в Виго и пока играет за Испанию U18. Стефан хорошо двигает мяч под прессингом, может обострить одной передачей из глубины. В «Ливерпуль» Байчетич перешёл из «Сельты» пару лет назад и в Англии продолжил своё развитие. Премьера испанца в команде Юргена Клоппа состоялась в конце августа, когда он вышел на замену и поучаствовал в разгроме «Борнмута» (9:0). Потом Байчетич появился на поле в концовке игры с «Аяксом».

Антонио Нуса, «Брюгге»

Антонио Нуса Фото: Peter De Voecht/Getty Images

У вингера «Брюгге» есть уже не только матчи в Лиге чемпионов, но и один гол. Норвежец с нигерийскими корнями дебютировал в ЛЧ в игре 2-го тура с «Порту» (4:0). Вышел на замену за 20 минут до конца и стал автором четвёртого мяча бельгийцев. А в 3-м туре Нуса провёл на поле пять минут во встрече с «Атлетико» (2:0). «Брюгге», кстати, сенсационно возглавляет группу с тремя победами. Бельгийцы купили Антонио за € 3 млн в августе 2021 года у «Стабека», за который юный вингер успел забить три гола за 13 матчей. Естественно, в Норвегии он тут же стал называться восходящей звездой. В «Брюгге» у Нусы 2+1 в 12 играх.

Йорне Спилерс, «Брюгге»

Йорне Спилерс Фото: Joris Verwijst/Getty Images

В этом списке сразу два представителя «Брюгге». В бельгийском клубе смело доверяют молодёжи. Центральный защитник Спилерс – воспитанник «Брюгге». За основу он впервые сыграл в октябре. Сначала было 90 минут с «Мехеленом», потом столько же с «Вестерло». А в Лиге чемпионов высокий и обладающий хорошей передачей игрок обороны вышел на замену в концовке матча с «Атлетико». Йорне выступает за сборную Бельгии U19, и скауты топ-клубов внимательно следят за ним. Если всё пойдет по плану, «Брюгге» наверняка заработает большие деньги на трансферах Нусы и Спилерса.