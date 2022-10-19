«Буду мазохистом, если вернусь в футбол». Игуаин закончил карьеру из-за жёсткой травли

366 голов, 127 ассистов, 785 матчей и 14 трофеев – Гонсало Игуаин провёл блестящую карьеру, которая грустно погасла в МЛС. В начале октября он объявил, что уйдёт из футбола, как только закончится сезон – и вот этот момент наступил в 1/8 финала плей-офф: «Интер Майами» проиграл «Нью-Йорк Сити» с крупным счётом (0:3).

Момент прощания получился эмоциональным настолько, что Игуаин не смог сдержать слёз: спустя 17 сезонов его футбольный путь подошёл к концу. За плечами остались лучшие годы в Европе – в «Реале», «Наполи» и «Ювентусе», – менее удачные отрезки в «Челси» и «Милане», перерыв в игре и переезд в США как символ заката карьеры.



«Я почувствовал: то, что я любил больше всего в своей работе, закончилось, – признался Игуаин после матча. – Я увидел картинки из разных периодов моей карьеры. То, чем я жил, как работал, что испытывал… Я ухожу очень счастливым, потому что отдавал всего себя до сегодняшнего дня. Это самое главное».

Гонсало Игуаин Фото: Ira L. Black/Getty Images

«Мы сказали ему, что он уходит именно так, как должен: с забитыми голами, радостью, с которой он играл и обнимал своих товарищей по команде, – добавил главный тренер «Интер Майами» Фил Невилл. – Это именно то, чего мы ожидали. Он может быть очень горд».

Основная причина, по которой Игуаин решил попрощаться с футболом в 34 года, – это критика, которой в его жизни было чрезмерно много. Недавно он признался: впредь терпеть это невыносимо.

Больше всего Игуаину доставалось в Аргентине — он подводил сборную в больших финалах. Месси считает, что это было несправедливо

В 2019-м Игуаин объявил, что завершает карьеру в сборной, так и не дождавшись ни одного трофея. «У меня нормальные отношения с командой, смотрю на неё со стороны. Хочу уйти лучшим способом из возможных», – сказал он тогда. И в тот момент расстаться вот так действительно было верным вариантом – к тому времени критика его игры за сборную превысила все дозволенные лимиты: не выдерживали уже ни он, ни его семья.

Габриэль Батистута экс-нападающий сборной Аргентины «Игуаин – великолепный нападающий. Его уважают во всём мире, но не в Аргентине. На родине его больше помнят по нескольким промахам, а не по сотне голов».

Гонсало несколько раз промахивался в важных матчах. Чемпионат мира — 2014, битва с Германией за долгожданный трофей. Первый раз он слишком поторопился: оказавшись один на один с Нойером, Игуаин резко ударил по мячу, предварительно не прицелившись, из-за чего тот пролетел сильно мимо ворот. Второй раз он всё же забил, но из офсайда. За победой Германии Игуанин смотрел уже со скамейки.



Следующая непростительная ошибка случилась год спустя, во время финала Кубка Америки. Матч с Чили перешёл в серию пенальти, и один из ударов наносил Игуаин: очень сильно, очень далеко и очень мимо. Сборная Аргентины проиграла и этот финал.



Следующий финал был на следующий год — и снова с чилийцами в Кубке Америки. Игуаин мог забить и там: вышел один на один, перебросил мяч через вратаря, но по воротам не попал. Аргентина снова проиграла по пенальти, но в этот раз Гонсало до них уже не допустили.



За это на Игуаина обрушилась лавина критики – казалось, его ненавидит вся страна.



«Я забивал Бельгии, чтобы вывести команду в полуфинал впервые за 24 года, забивал в квалификации чемпионата мира, – говорил Игуаин после. – Но люди помнят только ошибки. Таков футбол. Я видел, как страдала моя семья из-за того, что про меня говорили. Люди позволяют себе такое, не задумываясь, они никогда не ставят себя на наше место. Когда критикуют футбольную сторону, это приемлемо. Например, говорят, что есть нападающий лучше. Но когда они критикуют нефутбольные аспекты и хотят уязвить – это плохо, это токсично».

Гонсало Игуаин Фото: Jim Rogash/Getty Images

Лионель Месси уже после новости, что Игуаин решил окончательно попрощаться с футболом, грустно констатировал: «Я думаю, что люди были очень несправедливы. Он подвергся жестокому обращению со стороны журналистов, и это заставляло людей обсуждать его, потреблять всё это. Его ситуация ужасна, потому что он провёл захватывающую карьеру: Гонсало играл за лучшие команды мира, забивал голы, становился чемпионом, но именно здесь, в Аргентине, он остался в стороне».

Игуаин навсегда завязал с футболом. Сказал, что нужно быть мазохистом, чтобы после окончания карьеры вернуться

Год назад он дал откровенное интервью аргентинскому изданию La Nacion – получилась исповедь, пропитанная болью. Игуаин признался, что только в США смог немного выдохнуть и перевести дух от вечной критики – там он как будто потерялся для футбольного мира.

Гонсало Игуаин Фото: intermiamicf.com

«На днях я думал обо всем, что осталось позади: о годах требований, обязанностей, переездах из страны в страну, которые, хотите вы этого или нет, бьют по психике. И правда в том, что сейчас я очень рад, очень счастлив. Я получил то, чего хотел: покинул этот «пузырь» давления, требовательности, прессы, которая всегда говорила обо мне, унижений от болельщиков.



Здесь всё по-другому. Футбол в США не на первом месте – есть другие виды спорта, которые берут на себя это давление. Лига растёт и продолжит расти. Но здесь люди на улицах не будут судить тебя из-за ошибок или из-за того, что ты не забил, из-за того, что тебя удалили или не удалили. И то же самое с прессой. Я живу спокойно – так, как я и хотел. Это нечто новое для меня.

Теперь я спокойно хожу по улице и стою в очереди, как и все. Я снова здесь нормальный человек. Иногда это шокирует, но иногда я говорю сам себе: «Как хорошо! Потому что это то, как я хотел жить». Я очень счастлив и доволен решением, которое принял.



Цена за то, чтобы быть в элите, очень высока. Даже сейчас люди иногда говорят: «Игуаин, на что ты жалуешься? У тебя же столько денег! Ты здоров, у тебя есть дочь, ты можешь жить где хочешь». Да, но Игуаин с девяти лет делал всё, чтобы у него это было, поднимался с самых низов. Деньги, которые у меня есть, не упали с неба. Я заработал их. День за днем, пот за потом. Да, деньги помогают – однако не делают счастливым. У тебя могут быть все деньги мира, но, если ты плохой парень, с кем ты будешь радоваться? Ты будешь одинок.

Гонсало Игуаин Фото: Ira L. Black/Getty Images

Да, за это платишь большую цену. Празднуешь Рождество с разными людьми, редко видишь друзей детства и родителей – или вообще не видишь. Нужно глотать критику со стороны прессы – не всё, конечно, я научился отстраняться от этого, от болельщиков. Все тебя судят – и не за футбол, а за то, что ты толстый, худой, лысый.

До 2014 года я был лучшей «девяткой» в мире, но после чемпионата мира всё закончилось. Думаю, когда-нибудь моё время в сборной оценят справедливо. Со временем они будут ценить то, что я делал. У меня нет никаких сомнений: время всё расставит на свои места.



Я точно не буду в футболе – это я для себя решил. Моя жизнь пойдёт другим путём. Я был бы мазохистом, если бы, уйдя из футбола, снова вернулся в футбольную среду. После всего того, что я пережил, это не согласуется с тем, что я думаю. Я буду наслаждаться обществом своих людей, своей семьи. А потом займусь делами. Но я настаиваю: убеждён, что не вернусь в футбол».