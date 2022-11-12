Азербайджанские легионеры в РПЛ — это вау! Они часто брали трофеи и даже уезжали в Европу

25 азербайджанских игроков выходили на поле в матчах Российской Премьер-Лиги. Лидер по этому показателю – полузащитник «Черноморца» Лев Майоров, а по количеству клубов – Эмин Махмудов (5). Рассказываем, как выглядел бы состав сборной легионеров Азербайджана в РПЛ, если бы все игроки выступали в одно время.

Как мы выбирали: чётких критериев нет, но мы ориентировались на количество матчей в чемпионате России, влияние на наш футбол и талант в принципе. Безусловно, выбор очень субъективный. Будет интересно узнать в комментариях, согласны ли вы и кого стоит добавить.



Схемы произвольные, хотя мы постарались удержать игроков в рамках позиций. Иногда состав будет без вратаря, в этом случае мы делаем допущение.

Вратарь: Дмитрий Крамаренко

Клубы: «Динамо» (1993-1994 и 1998-2001), «Торпедо» (1995), «Алания» (1996-1997), ЦСКА (2002-2003), «Балтика» (2004), «Терек» (2006)

Отыграл в России: 132 матча

Достижения: серебряный призёр чемпионата России — 1996

Дмитрий Крамаренко — тренер вратарей ЦСКА Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

В чемпионате России было три вратаря из Азербайджана: помимо Крамаренко, это Александр Жидков и Казимир Гудиев. Все они начинали ещё в СССР, а играли в основном в 90-е. Крамаренко – самый успешный, хотя сменил много клубов.

В московское «Динамо» Дмитрий приехал в 1993 году, хотя «Нефтчи» долго сопротивлялся и тормозил трансфер. Однако первый заход в «Динамо» у голкипера не получился, как и сорвалась попытка заиграть в «Торпедо». В «Алании» Крамаренко отыграл два сезона уже ближе к основе, взял серебро-1996. Затем снова оказался в «Динамо», где вроде бы и начал играть, но в какой-то момент опять стал вторым. Зимой 2002-го Крамаренко попал в список игроков на трансфер, ездил на просмотр в «Атлетико» (тогда был во Второй лиге), но в итоге подписал контракт с ЦСКА. Последним российским клубом вратаря был «Терек», за который он отыграл сезон-2006.

Интересно, что у Крамаренко есть пара игр за олимпийскую сборную России, которая одновременно U21, за 1994 год. При этом дебютный матч за Азербайджан он провёл еще в 1992 году, затем был долгий перерыв то ли из-за обиды на руководство федерации, то ли из-за конфликта с президентом ФА Фуадом Мусаевым. В 1998 году Крамаренко вернулся в сборную и провёл 33 матча.

Где сейчас: с января 2021 года работает тренером вратарей в ЦСКА.

Правый защитник: Ариф Асадов

Клубы: «Спартак-Владикавказ» (1994), «Тюмень» (1998), «Анжи» (1999)

Отыграл в России: 56 матчей

Ариф Асадов входит в тренерский штаб сборной Азербайджана Фото: affa.az

Один из лучших воспитанников «Нефтчи», Асадов сверкал ещё на уровне юношей. Правда, было это в сборной Союза. Тогда сборная СССР до 16 лет взяла золото ЧМ-1987, а год спустя победила на чемпионате Европы U-19. Большая часть карьеры Асадова связана с «Нефтчи», однако в 1993 году он играл за владикавказский «Спартак», а в конце 90-х приезжал в «Тюмень» и «Анжи».

Где сейчас: входит в тренерский штаб сборной Азербайджана.

Центральный защитник: Дени Гайсумов

Клуб: «Эрзу» (1992-1994), ЦСКА (1995 и 1997), «Сокол-ПЖД» (1996), «Спартак-2» (1997), «Терек» (2002-2005)

Отыграл в России: 184 матча

Достижения: обладатель Кубка России — 2003/2004

Дени Гайсумов Фото: нсфл.рф

Гайсумов – легенда грозненского футбола, воспитанник школы «Терека». Он и родился в Грозном, но в 1994 году согласился играть за Азербайджан.

Начинал Дени в «Тереке», когда СССР уже подходил к развалу, но уже в российский футбол он вошёл как футболист грозненского «Эрзу». Пробовал себя в ЦСКА и «Спартаке», однако практики получал мало: в первом случае не сложились отношения с руководством, а во втором, как объясняет Гайсумов, его в составе не видел Олег Романцев. Так или иначе, лучшие годы защитника прошли в «Тереке». Гайсумов выигрывал не только второй и первый дивизионы (2002 и 2004), но и Кубок-2003/2004. В его честь даже назвали улицу в Гудермесе.

Где сейчас: работает главным тренером футбольной команды Чеченского государственного университета.

Центральный защитник: Эмин Агаев

Клубы: «Анжи» (1993-1998), «Торпедо-ЗИЛ» (1999-2001), «Химки» (2003-2004), «Балтика» (2004), «Динамо Брянск» (2005), «Носта» (2005), «Нара-ШБФР» (2007), «Волга Тверь» (2008-2010)

Отыграл в России: 481 матч

Эмин Агаев Фото: ФК «Волга Тверь»

Агаев сменил много клубов и прочувствовал атмосферу разных дивизионов России. Причём в высшей лиге у него был лишь один сезон – за «Торпедо-ЗИЛ» в 2001 году. Тем не менее Эмин стабильно находился в обойме сборной Азербайджана: с 1994 по 2005 год, сыграл он 65 матчей.

Учитывая амплуа защитника, забивал он редко, но случалась и такая красота. Осторожно, от этого видео сведёт олдскулы:

Где сейчас: помощник тренера в «Сабаиле».

Левый защитник: Азер Алиев

Клубы: «Енисей» (2012-2017), «Сахалин» (2013), «Крылья Советов» (2017-2018), «Уфа» (2018-2020 и 2021), «Тамбов» (2021)

Отыграл в России: 225 матчей

Азер Алиев Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Алиев родился в грузинском селе Безакло, а футболом начал заниматься в Красноярске в ДЮСШ № 2. При этом еще в 2016 году на игрока обратила внимание федерация Азербайджана, и Алиев подтвердил, что согласится играть за «милли». Milli по-азербайджански – «национальная». Однако до официального приглашения пока так и не дошло.

Способный играть на обоих флангах, Алиев больше всего матчей провёл за «Енисей» и «Уфу», но лучший сезон был с «Крыльями». Самара взяла серебро ФНЛ в сезоне-2017/2018 и вышла в Премьер-Лигу, Алиев провёл все 38 матчей.

Где сейчас: в январе 2022 года свободным агентом ушёл в «Нефтчи».

Центральный полузащитник: Филип Озобич

Клуб: «Спартак» (2008-2013)

Отыграл в России: 57 матчей

Филип Озобич (слева) Фото: Oisin Keniry/Getty Images

Центральных полузащитников из Азербайджана в России было мало. Хорват, который затем играл в сборной Азербайджана – один, Филип Озобич. «Спартак» подписал его ещё в 16,5 лет, но переезда в Россию пришлось ждать до 18. Озобич вспоминал, что на его решение повлиял Стипе Плетикоса. Однако когда Филип оказался в «Спартаке» в 2010 году, Плетикоса уехал в аренду в «Тоттенхэм».

В молодёжке «Спартака» Озобич божил: помог выиграть золото, стал лучшим бомбардиром и автором самого крутого гола-2010. Роскошный удар со штрафного в ворота «Локомотива» на 2:13:

Однако за первый «Спартак» Филип сыграл всего четырежды, а суммарно 114 минут. Конкуренцию с Алексом парень не потянул, уехал в аренду в «Хайдук», где тоже мало играл из-за травмы. В 2013 году Озобич и «Спартак» разошлись.

Где сейчас: до 2016 года Филип играл в Хорватии, а затем уехал в Азербайджан. Два года был в «Габале», сейчас выступает за «Карабах». С 2021 года – игрок сборной Азербайджана. Интересно, что Озобич прошёл все стадии сборной Хорватии и даже отыграл два матча за основную сборную, но в товарищеских встречах. Так что ФИФА разрешила хавбеку в 2021 году сменить спортивное гражданство.

Центральный полузащитник: Эмин Махмудов

Клубы: «Сатурн» (2007-2010), «Спартак» (2011-2013), «Томь» (2012), «Крылья Советов» (2013-2016), «Мордовия» (2015-2016)

Отыграл в России: 156 матчей

Достижения: победитель первого дивизиона (ФНЛ) – 2014/2015, серебряный призёр чемпионата России – 2011/2012

Эмин Махмудов Фото: Jonathan Moscrop/Getty Images

Махмудов тоже был в списке перспективных спартаковцев, но и у него не задалось. Продукт академии «Сатурна», Эмин ярко провёл сезон-2010 в составе родной команды, но даже не думал над предложением красно-белых. «С детства болел за «Спартак», – объяснял Махмудов в интервью «Чемпионату». – За красно-белых играл мой любимый футболист — Илья Цымбаларь. Уже тогда я вынашивал мечту надеть спартаковскую футболку». На поле в майке любимого клуба он выходил 17 раз, ещё 24 встречи провёл за «Спартак-2». Пробовал себя в арендах: «Томь», «Крылья», переезжал в Самару на постоянку. Ездил даже в Португалию, немного поиграл за «Боавишту». В 2017 году Махмудов подписал контракт с «Нефтчи» – и нашёл себя.

До 2014 года Эмин играл за различные возраста сборной России, вызывался в юношескую команду Азербайджана. Выбирал долго, в 2016 году принял окончательное решение играть за историческую родину. Хотя у него два паспорта, родился Махмудов в Азербайджане, в городе Саатлы.

Где сейчас: капитан и лидер «Нефтчи»: только в этом сезоне в девяти матчах у него «5+4», капитан сборной Азербайджана.

Левый полузащитник: Нарвик Сирхаев

Клубы: «Динамо Махачкала» (1993-1994), «Анжи» (1994, 1997-2001 и 2007), «Динамо-Имарат» (1995-1996), «Локомотив» (2002-2003), «Москва» (2004), «Терек» (2004-2006)

Отыграл в России: 313 матчей

Достижения: чемпион России – 2002, обладатель Суперкубка России – 2003, победитель первого дивизиона – 1999 и 2004

Нарвик Сирхаев Фото: vk.com/fc_anji_ru

Один из звёздных игроков «Анжи» 90-х, хотя начинал Сирхаев в махачкалинском «Динамо». Прошёл с клубом и Вторую, и Третью лиги. Зажигательнее всего вингер играл за «Анжи»: по количеству матчей (230), голов (60) и влиянию на команду. Своей игрой Сирхаев заслужил приглашение от «Локомотива», который стремился к первому золоту. Чемпионский титул – 2002 – в итоге самая ценная медаль в личном музее футболиста. Хотя играл он не так часто из-за высокой конкуренции – 33 матча за два сезона. С «Москвой» тоже получилось не слишком удачно: 14 встреч. Зато с «Тереком» в 2004-м Сирхаев во второй раз выиграл Первый дивизион. Первая медаль была с «Анжи» в 99-м.

Родился Нарвик в Дагестане, в Орта-Стале, и до 1997 года ждал, будет ли шанс сыграть за Россию. Когда предложили играть за малую родину, согласился сразу – мечтал о международной карьере.

Где сейчас: находится без работы, в 2016 году был спортивным директором «Анжи».

Правый полузащитник: Лев Майоров

Клуб: «Черноморец» (1992-2005)

Отыграл в России: 447 матчей

Лев Майоров Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Футбольное образование Майоров получил в Азербайджанской ССР, в ДЮСШ «Нефтчи». Здесь он, например, в 1987 году взял чемпионат СССР среди юношеских команд. Однако практически весь его дальнейший путь связан с Краснодарским футболом. Три года поиграв на родине («Нефтчи», «Бакинец», «Кяпаз»), Лев перешёл в «Кубань». Всё это ещё был Союзный чемпионат, а вот в российском первенстве Майоров начинал за «Черноморец» – да так и остался. Причём даже понижение в классе не подтолкнуло его к уходу. Настоящая легенда Новороссийска. Здесь он позже и тренировал.

А вот со сборной вышло странно: у Майорова только два матча, в середине 90-х он отказался от игры за Азербайджан, потому что не видел серьёзных целей.

1 февраля 2020 года Майоров ушёл из жизни в Новороссийске в возрасте 50 лет.

Нападающий: Вели Касумов

Клубы: «Спартак» (1992), «Динамо» (1992)

Отыграл в России: 32 матча

Достижения: бронзовый призёр чемпионата России – 1992

Вели Касумов Фото: neftchi.az

Один из самых талантливых игроков поколения, победитель юношеского Евро-1985 в составе сборной СССР, автор четвёртого гола в финале. Касумов хоть и сыграл в России очень мало, зато вспыхнул ослепительно. Начинал в СССР («Днепр», «Маяк», «Металлист», «Нефтчи»), а развал первенства Союза застал в Ташкенте у тренера Александра Тарханова. Тот уехал в «Спартак» и позвал туда Касумова. В плотном списке нападающих для Вели нашлось место только на скамейке, что его вообще не устраивало. Не поверив в потенциал нападающего, «Спартак» легко сплавил его в «Динамо». И Валерий Газзаев нашёл подход, тем более они были знакомы с Касумовым по «Алании». В итоге форвард выдал 16 голов в 17 матчах чемпионата и стал лучшим бомбардиром-1992. Попутно вписал себя на первые страницы истории уже российского футбола. Касумов:

первый зарубежный автор хет-трика в чемпионате России. 12 июля 1992 года он уничтожил «Уралмаш» – 6:2;

первый футболист, забивший четыре гола! Случилось это 11 сентября 1992 года в игре с «Асмаралом» – 6:1.

Сразу после сезона-1992 Касумов уехал в Испанию, подписав контракт с «Бетисом». Закончил карьеру в 2001 году в Португалии.

Интересно, что при всех бомбардирских подвигах у Касумова ноль голов за Азербайджан.

Где сейчас: координирует центр в Баку, который развивает талантливых футболистов от 12 до 14 лет.

Нападающий: Назим Сулейманов

Клубы: «Алания» (1991-1996), «Жемчужина-Сочи» (1997-2000)

Матчи: 228 матчей

Достижения: чемпион России – 1995, двукратный серебряный призёр: 1992 и 1996

Назим Сулейманов — тренер дубля «Химок» Фото: fckhimki.com

Ещё один форвард из Азербайджана, который ярко выступал у Газзаева. И в один момент оказавшийся в его «чёрном списке». В чемпионате СССР Сулейманов феерил за (никто не удивлён, да) «Нефтчи». Безуспешно старался пробиться в московский «Спартак» и в 1990 году стал игроком «Алании». На поле Сулейманов решал благодаря скорости, интеллекту и изяществу. За пределами – у него была взаимная любовь с владикавказскими болельщиками. Эмоциональный пик – 1995 год, когда «Алания» удивила всех (и саму себя), взяв чемпионство.

На следующий сезон команда Газзаева не смогла защитить титул, причём упустила шанс в драматичной схватке со «Спартаком». Сулейманов не реализовал момент с линии вратарской, и «Алания» проиграла – 1:2. Газзаев сказал Назиму, что мог бы простить всё, но этот промах – никогда. Казалось, тренер остынет, но вскоре Сулейманов покинул команду и ушёл в сочинскую «Жемчужину». Здесь же он завершил карьеру.

Где сейчас: тренер дубля «Химок».