Зря пригласили подругу Майкла Джексона. США опозорились на открытии чемпионата мира — 1994

В 1993 году Дайану Росс включили в Книгу рекордов Гиннесса. Формулировка – «Самая успешная певица всех времён и народов». К тому моменту подруга Майкла Джексона (они дружили с середины 1970-х, в своём завещании через много лет после ЧМ он оставил её опекуном своих детей) уже имела две звезды на Аллее Славы и переживала пик сольной популярности. Естественно, у организаторов ЧМ-1994 в США не было вариантов при выборе приглашённой звезды на церемонию открытия. Росс попросили спеть один из хитов перед первым матчем. Но у неё их было много. Выбрали I’m coming out – будущий гимн ЛГБТ-сообщества. Тогда его не особо рассматривали в таком контексте.

Чемпионат мира в США вообще был удивительным. Например, он стал одним из самых экономичных с точки зрения затрат на организацию за последние 30 лет. Всё дело в том, что почти все стадионы в стране построили ещё в 1980-х. На космическо-качественном уровне. Сначала США хотели забрать себе ЧМ-1986 – за это выступали Пеле и Беккенбауэр. Но турнир тогда отдали Мексике. Это решение – одна из главных загадок чемпионатов мира. Спустя пару лет американцы подготовились ещё лучше: подали идеальную заявку и получили ЧМ-1994. И сделали турнир по-настоящему американским.

Хотя сомнений было много. В США есть свой футбол – зачем им ещё соккер? Оказалось, нужен. И его даже любят. Три с половиной миллиона человек посетили все матчи турнира. В среднем – почти 69 тысяч на одном матче. Впечатляет?

Но вернёмся к Росс. Грандиозную церемонию открытия проводили в Чикаго. А Дайана стала хедлайнером праздника. Организаторы думали, что полный стадион не соберётся без поп-звезды –и перестраховались. А ещё придумали перформанс. По задумке сценаристов, Росс должна была пробежать от центра поля к воротам, которые дополнительно сдвинули поближе к ней. Пробить с пяти-шести метров и просто попасть. Но всё пошло не по плану.

ЧМ-1994 Фото: Peter Robinson/Getty Images

ЧМ-1994 Фото: Peter Robinson/Getty Images

Певице включили фонограмму — всё для максимального комфорта. Она подбежала к мячу, сделала несколько игривых движений перед вратарём, потом разбежалась и не попала в сетку. Да, с пяти метров. По сценарию мяч должен был залететь в ворота, а последние — развалиться. В итоге мяч туда не попал, но не развалиться они не могли. А Росс побежала дальше как ни в чём не бывало. Естественно, оперативно курьёз не отпечатался у зрителей. Особенно тех, кто был на стадионе. Но, посмотрев повторы, все поняли, что задумка провалилась. Как и исполнение песни I’m coming out вживую. Но на этом курьёзы не закончились. После был концерт, где ведущая Опра Уинфри случайно столкнула Дайану со сцены.

Других организационных косяков на ЧМ-1994 не было. Хотя этого все боялись. С футбольной точки зрения он прошёл меганеожиданно. Шесть мячей Саленко, уход Марадоны на допинг-тест прямо с поля и два странных полуфиналиста – Болгария и Швеция. Но в финал они не вышли – там оказались Бразилия и Италия. Героем турнира мог стать Роберто Баджо. Но промахнулся в самой главной серии пенальти своей жизни. Почти как Росс.

Что касается стадионов, то после ЧМ они были востребованы. Например, арена «Сильвердоум» на 80 тысяч зрителей в 2000-е оказалась никому не нужна. Её продали с аукциона за $ 500 тыс. А потом разобрали на детали. Их тоже продали – капиталистическое общество. Зато через два года после ЧМ-1994 запустили МЛС. Возможно, главное наследие чемпионата мира.