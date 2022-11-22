Футболисты Франции совсем потеряли голову? Несколько игроков тотально опозорились перед ЧМ

В истории сборной Франции, несмотря на огромное количество топовых игроков, яркие выступления неизменно сменяются оглушительными провалами. Способность поставить интересы команды выше собственных амбиций – это не про футболистов в джерси с галльским петухом, что объясняет столь крутые перепады в результатах «трёхцветных». Один из самых свежих примеров – вылет французов в 1/8 финала Евро-2020 после красивой и убедительной победы на чемпионате мира в России в 2018 году.

«На поле творилось безумие. Игроки часто оскорбляли друг друга», – сокрушался журналист L’Equipe Себастьян Тарра после поражения Франции от Швейцарии на чемпионате Европы по пенальти (4:5). Павар и Рабьо напихали Погба за то, что звёздный полузащитник не отрабатывает в обороне, а сам Поль поругался с Вараном. В это время на трибунах воевали родственники футболистов. Мама Рабьо наехала на родителей Мбаппе из-за высокомерного поведения их сына, тогда как родственники Погба комментировали ошибки Рабьо, пытаясь побольнее уколоть его мать Вероник. Обстановка настолько накалилась, что пришлось вмешаться охранникам.

Подобные эпизоды – норма для всех поколений «трёхцветных», и к нынешнему чемпионату мира команда снова подошла с целым ворохом околофутбольных проблем.

С Погба требуют € 13 млн, президента федерации обвиняют в харассменте

Погба не поехал в Катар из-за травмы, и в нынешних обстоятельствах это даже плюс для сборной. Всё из-за чудовищного скандала с участием Поля, его брата Матиаса и Мбаппе. В сентябре полиция арестовала Матиаса по подозрению в вымогательстве € 13 млн у Поля в составе вооруженной группировки. Брат футболиста, в свою очередь, утверждает, что это игрок «Ювентуса» дружит с бандитами. Более того, арестованный сообщил, что Поля дико бесит популярность Мбаппе, поэтому он нанял шамана для наведения порчи на нападающего.

Килиан Мбаппе на фотосессии накануне ЧМ-2022 Фото: Michael Regan/Getty Images

Килиан тоже далеко не святой – любит, чтобы его мнение было решающим, и очень болезненно воспринимает критику. По ходу Евро-2020 Оливье Жиру выразил недовольство тем, что партнёры по сборной редко ему пасуют. Мбаппе сильно задели эти слова, и он даже просил тренера Дидье Дешама пустить его на пресс-конференцию, чтобы публично ответить Жиру. Нечто похожее у форварда происходит и в «ПСЖ», где он постоянно бурчит на Неймара за недостаточное количество передач.

Весной этого года Мбаппе по совету юриста отказался участвовать в фотосессии сборной Франции. Конфликт связан с разногласиями в вопросе использования имиджевых прав игроков сборной. Килиан отказывается рекламировать спонсоров, с которыми у него нет личных контрактов. В итоге Мбаппе всё же сфотографировался с командой, но договорился, что его соглашение с Федерацией футбола Франции (ФФП) будет пересмотрено после ЧМ-2022. Про конфликт Мбаппе с Неймаром, пожалуй, можно даже не упоминать – эта история обсуждалась вокруг «ПСЖ» всю осень. И конца у неё пока не видно.

Шлейф скандалов окружает не только французских футболистов, но и чиновников федерации, причём большинство из них имеют сексуальный подтекст. В сентябре журнал So Foot опубликовал расследование относительно президента ФФП Ноэля Ле Грэ, который подозревается в отправке пошлых СМС-сообщений сотрудницам федерации. «Приходи ко мне сегодня вечером на ужин, я предпочитаю блондинок», «Ты такая пышка, я бы провёл с тобой ночь» – такие откровения прилетали подчинённым Ле Грэ. Чиновник уверяет, что это всё попытка дискредитировать его накануне чемпионата мира. «Мне уже 80 лет. К тому же я понятия не имею, как писать СМС-сообщения», – оправдывался Ноэль.

Дидье Дешам и президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Грэ Фото: Aurelien Meunier/Getty Images

Ему бы можно было поверить, не окружай федерацию другие неблаговидные истории. В октябре 2021 года Промышленный трибунал Парижа обязал ФФП выплатить € 10 тысяч в качестве возмещения морального ущерба одной из сотрудниц после приставаний со стороны финансового директора организации Марка Варина. Ещё одна скандальная фигура в федерации – заместитель генерального директора ФФП Флоренс Ардуэн. Она заставляла тренера сборной по физподготовке Грегори Дюпона пить шампанское после победы над Бельгией в 1/2 финала ЧМ-2018. Позже, во время карантина, она сократила 18 сотрудников организации с формулировкой: «Хватит платить людям, которые лишь просиживают задницы на работе».

Зума избил кошку, Менди насиловал женщин в «комнатах страха»

Руководителям французского футбола нужно срочно пересмотреть процесс воспитания молодых игроков, потому что подрастающее поколение у «трёхцветных» совершенно отбитое и неуправляемое. Осенью в Лиможе прошёл турнир среди сборных U18, в котором юные французы сошлись в финале с поляками. В первом тайме команды сыграли вничью 2:2, но после перерыва футбольное поле превратилось в гладиаторскую арену. Атмосфера воспламенилась после удаления одного из французов, после чего судья предъявил ещё три красные карточки игрокам «трёхцветных».

Игрок «Челси» Курт Зума в противостоянии с защитником «Манчестер Сити» Бенжаменом Менди в апреле 2021 года Фото: Shaun Botterill/Getty Images

С учётом травмы защитника Преснеля Кимпембе, в Катаре французам могли пригодиться опытные Курт Зума и Бенжамен Менди. Однако оба отсутствуют в заявке по очень веским причинам – обоим парням явно необходима консультация психотерапевта. В начале года завирусилось видео, как Зума избивает свою кошку, и Дидье Дешам решил не вызывать защитника «Вест Хэма» на игры с ЮАР и Кот-д’Ивуаром. Adidas разорвал контракт с французом, а спонсоры лондонского клуба Vitality и Experience Kissimee прекратили сотрудничество с «молотками». Штраф игрока в размере £ 250 тысяч со стороны клуба уже ничего особо не решал.

С Менди всё ещё хуже – он вот уже как полтора года пребывает под стражей. Защитник «Манчестер Сити» обвиняется в систематическом изнасиловании женщин в своём особняке в так называемых «комнатах страха». Футболисту помогал сообщник – 41-летний Луи Маттури, которого судят вместе с Бенжаменом. Им обоим светит провести в тюрьме ближайшие 10-15 лет.

Враньё L’Équipe стоило Анелька места в сборной

В последних шести чемпионатах мира Франция дважды победила (1998, 2018) и ещё раз дошла до финала (проиграла в 2006-м Италии по пенальти). «Трёхцветные» могли выступить ещё лучше, если бы не бесконечные скандалы внутри команды. Если сегодня французы грустят из-за травмы последнего обладателя «Золотого мяча» Карима Бензема, то 12 лет назад топового форварда отцепили от поездки в ЮАР по совсем другой причине. Тогда стало известно о сексуальной связи Карима с несовершеннолетней проституткой, и основным форвардом сборной на африканском мундиале стал Николя Анелька.

Однако команда Раймона Доменека – мало кому известного даже во Франции на момент назначения в сборную – играла настолько паршиво, что очередной скандал был лишь делом времени. В первой игре «трёхцветные» скатали безликую ничью с Уругваем (0:0), мало что ладилось и в следующем матче с Мексикой. В перерыве Доменек и Анелька повздорили из-за отказа форварда опускаться вглубь поля в поисках мяча. На следующий день L’Équipe вышла с Николя на обложке и его цитатой в адрес Доменека: «Пошёл ты к чёрту, грязный ***** сын [сын собаки]». Федерация футбола Франции исключила нападающего из состава и отправила домой за «серьёзное оскорбление тренера и отказ извиниться».

Николя Анелька (слева) Фото: liewig christian/Getty Images

Потрясённый Анелька подал в суд на авторитетное издание за клевету, но вердикт был не в его пользу: «Редакторский заголовок обложки, безусловно, красноречив для привлечения внимания, но обусловлен журналистской свободой слова. В нём может присутствовать доля преувеличения или даже провокации». В этой ситуации многое зависело от Доменека, но тогда тренер не нашёл в себе сил сказать правду. Он сделал это лишь семь лет спустя в одном из интервью: «В перерыве я обратился к Нико: «Я хочу, чтобы ты шёл вглубь поля. Он бросил бутсы на пол и сказал: «Разберись уже со своей дрянной командой!»

На ЧМ-2010 французы проиграли Мексике (0:2) и ЮАР (1:2), бесславно вылетев с турнира. Но на этом страдания болельщиков не закончились. Пять лет спустя снова отличился Бензема, вляпавшийся в скандал с шантажом своего партнёра по сборной Матьё Вальбуэна компрометирующей видеозаписью сексуального характера. Из-за этого инцидента, который суд расследовал целых шесть лет, форварду всё это время запрещалось защищать цвета национальной команды. Итогом громкого дела стал приговор Кариму — один год тюрьмы (условно) и штраф € 75 тысяч.

При сложении всех частей пазла (понятно, что без истории 2010 года) в единое целое получается совершенно неприглядная и даже пугающая картина, в которой у французов очень туманные перспективы в ближайшем будущем снова стать чемпионами мира.